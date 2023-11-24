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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Масштабы нынче таковы, что все бывшие и действующие акторы на ниве разработки новой государственной идеологии выглядят просто насекомыми, которым не по плечу такая задача. Не сложились, как говорил трансформатор Ленин, общественные условия. Общество не выдвинуло фигур, способных сформулировать.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Слава Богу, что мы – не они

    В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чешский абсурд – предупреждение для Европы

    Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.

    13 комментариев
    24 ноября 2023, 12:28

    На Украине объявили пройденным время «популярных» решений по мобилизации

    Экс-замглавы МО Украины Маляр: Время популярных решений по мобилизации прошло

    Tекст: Ольга Никитина

    Время популярных решений по мобилизации в ряды вооруженных сил Украины прошло, заявила бывший заместитель главы Минобороны страны Анна Маляр.

    Маляр в интервью украинским СМИ заявила, что такие возможности «исчерпаны», их уже не может быть в условиях таких сложных боевых действий, передает RT.

    Также экс-замглавы МО Украины признала, что ВСУ не превосходят российские войска, и заявила, что не понимает, почему тема мобилизации является для украинского общества «такой страшной».

    Кроме того, Маляр заявила, что ВСУ сейчас находятся в обороне, истощая свои ресурсы по всей линии фронта. Украинские военные, по ее словам, не могут вести интенсивные боевые действия постоянно, учитывая возможности ВСУ, количество оружия и людей. У российской стороны ресурсов больше, передает ТАСС ее слова.

    Она пожаловалась на то, что Запад дает Украине оружие «порциями».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как Россия создала украинским войскам угрозы на трех направлениях.

    23 ноября 2023, 17:32
    На военной технике России появился новый тактический символ
    На военной технике России появился новый тактический символ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый тактический знак появился на российской военной технике в зоне СВО, символ заметили на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей».

    На бронетранспортере белой краской видны перевернутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники, передает ТАСС, опубликовавший фото.

    Напомним, на военной технике были нанесены другие тактические знаки: белые круги, используемые группой войск «Отважные», а также знаки Z и V, ставшие уже символами СВО.

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    23 ноября 2023, 21:48
    Зеленский ввел санкции против Чубайса и Кудрина
    Зеленский ввел санкции против Чубайса и Кудрина
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, в том числе против экс-гендиректора компании «Роснано» Анатолия Чубайса и экс-министра финансов России Алексея Кудрина.

    Под украинские санкции также попали командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, омбудсмены ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Виктория Сердюкова и другие, передает ТАСС.

    Среди юридических лиц, против которых Украина ввела санкции, числятся авиакомпании, а также строительные и технологические фирмы, зарегистрированные в России, на Кипре, в Китае, ОАЭ и других странах. Санкции введены на сроки в 5 и 10 лет.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 108 физических лиц и 37 компаний, в том числе в отношении главы ЛНР Леонида Пасечника, главы Республики Крым Сергея Аксенова, экс-премьера Украины Николая Азарова.

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    23 ноября 2023, 16:04
    Симоньян рассказала об обстоятельствах смерти военкора Максудова

    Симоньян: Военкор Максудов умер от кровопотери по пути в Джанкой

    Симоньян рассказала об обстоятельствах смерти военкора Максудова
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Военный корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, получивший ранение при атаке со стороны ВСУ, умер от потери крови по пути в Джанкой, где ему должны были провести операцию, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что «Борис потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать».

    Она добавила, что ВСУ сбросили с дрона осколочный боеприпас на российских журналистов, которые вели съемки в Запорожской области. Симоньян выразила соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким Максудова.

    Ранее в четверг телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Максудов, в среду получивший ранение в результате атаки украинского БПЛА в Запорожской области, скончался. В Кремле назвали произошедшее большой трагедией.

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    23 ноября 2023, 21:02
    Эксперты сравнили последствия «цветных революций» в Грузии и на Украине

    Политолог Жарихин: Украину ничему не научил пример Грузии, напрасно доверившейся Западу

    Эксперты сравнили последствия «цветных революций» в Грузии и на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Пример Грузии мог бы стать назиданием для Украины в том, что нельзя полагаться на русофобию и обещания Запада как на рецепты будущего экономического процветания. Но Украина мнит себя особенной, потому ее евроинтеграция провалилась, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Владимир Жарихин и Петрэ Мамрадзе. Ранее в Грузии назвали «Революцию роз», которая состоялась ровно 20 лет назад, «постыднейшей датой в новейшей истории страны».

    «В некоторых странах наблюдается следующая тенденция: сперва США и ЕС дают какой-либо стране обещания интеграции в западный мир, затем там происходит рост внутренней русофобии, конфликты, а после этого страны остаются с разрушенными надеждами. Мы видели движение этого сценария от Грузии к Украине еще в 2004 году. Это должно было стать назиданием Украине. Но, к сожалению, многие представители украинского руководства считают себя уникальными и думают, что у них с Западом все будет по-другому», – пояснил Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ.

    «Собственно говоря, и Майдан-то в 2014 году случился только потому, что Янукович решил отложить, а не отменить, подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Но можно посмотреть на другие страны, которые подписывали аналогичные документы. И что там сейчас? Экономическое процветание? Подъем производства? Растущие рынки? Высокий достаток граждан?» – добавил спикер.

    «В последнее время многие граждане Украины ясно поняли, что вместе со своей страной в Евросоюз не пройдешь, и поэтому они уехали в Европу сами. Коллективный выбор евроинтеграции провалился, и украинцы перешли на индивидуальный», – детализировал собеседник.

    «При этом, заметьте, Грузия набила шишки и научилась на своих ошибках. Местные власти и представители экономической элиты лучше украинских коллег понимают, что такое национальные интересы и как их отстаивать. Тбилиси сейчас проводит действительно политику, соответствующую многополярному миру. Потому и становится объектом критики, например, со стороны представителей властей США», – пояснил аналитик.

    В свою очередь грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе видит разительный контраст между политикой, которую проводили пришедшие к власти после революции «националы» и нынешние руководители из «Грузинской мечты», твердо оберегающие интересы Грузии. «Единое национальное движение» под предлогом того, что Грузия идет на Запад, проводило пагубную политику, и даже в противоречии с тем, что ему часто советовали наши американские и европейские партнеры», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

    Эксперт напомнил, что уже в 2004 году Саакашвили развязал первую военно-политическую авантюру против Южной Осетии. «Запад с трудом его остановил, публично призвав возобновить переговорный процесс, – сказал Петрэ Мамрадзе. – От надежных источников знаю, что перед войной 2008 года тогдашняя госсекретарь США буквально кричала на Саакашвили, требуя, чтобы тот не принимал необдуманных действий, угрожая, что помощи от Америки ему не ждать».

    «И все же администрация Белого дома, и это признают видные американские аналитики, недостаточно тормозила Саакашвили. Во многом поэтому он и зарвался, установив в Грузии полицейский режим с массовым нарушением прав человека, а также развязал обреченную на крах авантюру с Южной Осетией», – отметил аналитик.

    По его словам, «Грузинскую мечту» можно критиковать сколько угодно, но она очень осторожна и пытается соблюсти интересы безопасности Грузии: «Это факт, и это пока удается».

    Мамрадзе считает, что сравнивать последствия «цветных революций» в Грузии и на Украине «сложно и не совсем корректно». «Да, там сами пишут и говорят о воровстве и коррупции в высших эшелонах власти, но значительная часть населения Украины не хочет остановки военных сражений, воюет, – полагает Мамрадзе. – Поэтому пока не следует ожидать от политической верхушки компромиссов, уступок. Население не будет приветствовать такое развитие событий. Посмотрим, что будет со временем».

    Другой грузинский политический аналитик Давид Картвелишвили в социальных сетях в четверг написал, что нынешний юбилей «Революции роз» – «постыднейшая дата в новейшей истории страны». Эксперт назвал события 23 ноября 2003 года «либерально-фашистским переворотом».

    Он напомнил, что за время пребывания у власти Саакашвили до 2012 года Грузия пережила ужасные потрясения, в том числе загадочную гибель бывшего премьер-министра Зураба Жвании, убийства десятков неповинных граждан, насилие в тюрьмах, жестокое подавление протеста оппозиции, рейдерские атаки на бизнес, разгром телекомпании «Имеди», потеряла 20% территорий после войны 2008 года и многое другое.

    «Сегодня можно только поздравить Грузию с тем, что она смогла вырваться из концентрационного лагеря «националов», – отметил Давид Картвелишвили.

    Напомним, правящая «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» Саакашвили с кардинальным различием отмечают 23 ноября 20-ю годовщину «Революции роз», которая привела к отставке тогдашнего главы государства Эдуарда Шеварднадзе, после чего Грузию на девять лет возглавил ныне арестованный гражданин Украины Михаил Саакашвили.

    «На первых порах после революции были позитивные тенденции, но потом события приобрели характер, очень далекий от европейских стандартов, – заявил первый вице-спикер парламента Георгий Вольский. – Нарушения прав человека приобрели системный характер, прежние власти совершали страшные преступления».

    Депутат от лояльного властям движения «Сила народа» Дмитрий Хундадзе заявил, что «националы» за многие преступления должны ответить перед страной и народом». Парламентарий назвал Саакашвили «политическим банкротом» и отметил, что партия бывшего президента и «не думает о раскаянии».

    В свою очередь осужденный на шесть лет Саакашвили, который находится в престижной тбилисской клинике «Вивамеди», издал «Манифест» и призвал 23 ноября оппозицию подписаться под ним в знак совместной борьбы против «российского олигарха», основателя «Грузинской мечты», бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили. Он обещает отстранить от власти «Грузинскую мечту» и создать «государство нового типа с равными возможностями для всех» по итогам парламентских выборов 2024 года.

    По всем опросам, рейтинг «националов» сегодня составляет примерно 20%, что намного меньше, чем у правящей партии, которая имеет в среднем до 50%.

    Примечательно, что Саакашвили, как гражданин иностранного государства, не имеет права участвовать в грузинской политике. Его партия сейчас расколота на два радикальных лагеря, и одна из целей «Манифеста» – попытаться возродить единство. Однако эксперты считают это маловероятным.

    Напомним, «Революция роз» произошла в Грузии в 2003 году. Оппозиция во главе с Михаилом Саакашвили и Зурабом Жванией смогла через массовые акции добиться отставки на тот момент действующего президента Эдуарда Шеварднадзе. Сам Саакашвили стал следующим лидером республики.

    Считается, что «Революция роз» стала первой «цветной революцией», успешно реализованной на территории стран бывшего СССР. По мнению ряда аналитиков, переворот на Украине 2004 года, именуемый «Оранжевой революцией», стал развитием данной политической технологии.

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    23 ноября 2023, 16:44
    Украина внесла немецкую Knauf в список «спонсоров войны»

    Украина внесла немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) на Украине включило немецкую компанию Knauf, производящую стройматериалы, в список «международных спонсоров войны» за продолжение работы в России.

    В агентстве заявили, что компания якобы «способствует мобилизации в России» и платит налоги в бюджет, передает ТАСС.

    Ранее в список НАПК попали австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, американская компания Procter & Gamble, французская сеть магазинов Leroy Merlin и еще ряд зарубежных компаний, которые продолжили работу в России.

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    23 ноября 2023, 15:07
    В Киеве признали ручное разминирование минных полей
    В Киеве признали ручное разминирование минных полей
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские саперы практически голыми руками разминируют территории, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Financial Times.

    По словам чиновника, девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать обширные минные поля, передает РИА «Новости».

    По данным автора статьи, в Киеве опасаются, что «их война будет забыта», а западные поставки оружия замедлятся. Также у Шмыгаля спросили, чувствуют ли украинские власти, что время на исходе. Премьер ответил, что для них «эти часики тикают с 2014 года».

    В материале сообщается, что на фоне неудачного контрнаступления на Украине «запретили» слово «тупик».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пытается достичь соглашений со странами Запада о совместном производстве комплексов ПВО.

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    24 ноября 2023, 07:15
    Над Россией уничтожили 16 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в ночь на пятницу попытался провести террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Крыма 13 дронов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Еще три аппарата уничтожены над Волгоградской областью.

    В среду ПВО уничтожили над территорией Крыма три украинских беспилотных летательных аппарата.

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    24 ноября 2023, 09:58
    Bloomberg сообщил о готовности части украинцев пожертвовать землями ради мира

    Bloomberg: Часть украинцев готова жертвовать территориями для мира с Россией

    Tекст: Ольга Никитина

    Часть украинских граждан, согласно результатам социологических опросов, приходит к мнению, что территориальные уступки могут стать «неизбежной ценой за мир», пишут западные СМИ.

    В статье Bloomberg говорится, что такого мнения придерживается «небольшое, но растущее меньшинство украинцев», передает РИА «Новости».

    Западные поставки, согласно публикации, Украине не помогают, за прошедший год вооруженным силам страны не удалось заметно продвинуться.

    Кроме того, по словам европейских чиновников, нужно готовиться к сценарию, при котором поддержка киевского режима с американской стороны может быть уменьшена, добавляет издание.

    Киев разочарован тем, что Запад не вполне осознал масштаб ситуации на передовой и недооценил силу российских линий обороны, заключает автор статьи.

    Ранее в Польше предупреждали, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией.

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    23 ноября 2023, 14:24
    Силы России уничтожили штурмовую группу ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ в районе Приютного на Южно-Донецком направлении.

    Подразделения группировки войск «Восток» сорвали атаку украинской армии в районе Приютного, уничтожив штурмовую группу 127-й бригады теробороны ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

    Также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировки поразили сосредоточение живой силы и техники 72-й мехбригады украинских войск в районе Новомихайловки в ДНР. ВСУ потеряли две бронемашины, два автомобиля и до 60 бойцов.

    Ранее сообщалось, что российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении.

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    23 ноября 2023, 20:48
    В Киеве испугались отказа украинцев возвращаться из-за границы

    FT: Мэр Харькова и министр инфраструктуры Украины опасаются невозвращения украинцев из-за границы

    В Киеве испугались отказа украинцев возвращаться из-за границы
    @ Michal Fludra/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и мэр Харькова Игорь Терехов опасаются, что уехавшие из страны украинцы не вернутся назад. Об этом они заявили в разговоре с The Financial Times (FT).

    По данным СМИ, до начала СВО население Харькова составляло 1,5 млн человек, сейчас – около 1,1 млн. FT отмечает, что среди 5–6 млн украинцев, уехавших в Европу, много харьковчан. Кубраков и Терехов опасаются, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения, передает «Коммерсант».

    По данным Украинского института будущего, население страны сократилось после начала СВО с 37,6 млн до 29 млн человек. Между тем сообщалось, что утверждения о том, что на начало 2022 года население Украины составляло 37 млн человек не соответствуют действительности, потому что уже в 2017 году в стране в лучшем случае проживало 27-28 млн человек.

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    24 ноября 2023, 05:06
    ВСУ за сутки на Донецком направлении потеряли до 280 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки потеряла на Донецком направлении до 280 человек, сообщил глава пресс-центра «Южной» группировки Вадим Астафьев.

    ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 280 человек, три танка, БМП и четыре пикапа, сказал Астафьев ТАСС.

    Также за эти сутки на этом направлении средства ПВО уничтожили 12 украинских дронов у Песков, Марьинки и Новопетриковки в ДНР. Уничтожено шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

    Группировка отразила две атаки украинских военных 5-й штурмовой бригады у Клещеевки.

    Поражена живая сила и технике 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ у Раздоловки, Курдюмовки и Васюковки.

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    24 ноября 2023, 05:26
    Командир РСЗО сообщил о преобладании натовского оружия на Херсонском направлении

    Командир расчета РСЗО: ВСУ на Херсонском направлении все чаще используют оружие НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Херсонском направлении российские военные все чаще сталкиваются с оружием, которое поступает на украинскую территорию от стран Североатлантического альянса, заявил командир расчета РСЗО «Град» группировки «Днепр» с позывным «Ротор».

    Украинская сторона на этом направлении почти исключительно пользуется натовским оружием, сказал «Ротор» в беседе с РИА «Новости».

    В том числе ВСУ получают от стран альянса и беспилотные летательные аппараты.

    Собеседник добавил, что российские операторы разведывательных дронов и расчеты РСЗО группировки выслеживают группы ВСУ, пытающиеся десантироваться на левый берег Днепра.

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    24 ноября 2023, 12:40
    Онуфриенко объяснил появление нового символа на военной технике в зоне СВО

    Военный эксперт Онуфриенко предположил формирование новой группировки войск в зоне СВО

    Онуфриенко объяснил появление нового символа на военной технике в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российская армия вводит в бой части для усиления давления на противника. Вместе с тем не исключено, что сейчас создаются новые группировки войск, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в зоне СВО заметили новый тактический символ на технике Российской армии.

    «Новые тактические символы появляются в зоне СВО не так редко, как кажется. Это может свидетельствовать о том, что в бой вводятся новые части Российской армии. Данное решение обусловлено необходимостью сохранять и усиливать давление на противника, который сейчас несет потери и имеет трудности с качественным пополнением войск живой силой и техникой», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако говорить о непосредственном вводе в зону боевых действий новой группировки Российской армии пока преждевременно. Но я не исключаю, что такие формирования создаются. Их использование в перспективе позволит перейти от гибкой обороны к наступлению», – пояснил собеседник.

    «На мой взгляд, логика будет следующая – новые группировки ротируют тех, кто сейчас находится на фронте. Тем временем опытные военные отправятся в тыл, а затем из них создадут костяк для наступления», – заключил Онуфриенко.

    Ранее на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей», заметили новый тактический символ Российской армии. На машину белой краской нанесены перевернутые треугольники, вписанные в другие треугольники.

    Напомним, экипаж специального бронепоезда «Енисей» проходит боевую подготовку в тыловом районе спецоперации, сообщает Telegram-канал Минобороны России. Состав оснащен новейшей техникой и предназначен для разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожных путей и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.

    В ходе тренировок военные ЦВО совершенствуют навыки применения штатного вооружения бронепоезда, а также отрабатывают действия по прикрытию стратегически важных железнодорожных узлов и станций в зоне СВО.

    За время проведения спецоперации экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов. Железнодорожники ЦВО восстановили движение на участках путей продолжительностью около 300 км, свыше 3 тыс. км было расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлено семь малых и средних мостов.

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    23 ноября 2023, 21:42
    Украина направила Польше протест после смерти водителя на КПП

    Посольство Украины направило ноту протеста в МИД Польши после смерти водителя на КПП

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посольство Украины в Варшаве отправило ноту протеста в МИД Польши после сообщения о смерти украинца, который ожидал проезда через один из заблокированных польскими перевозчиками КПП, сообщил глава украинского диппредставительства Василий Зварыч.

    В документе говорится о необходимости разблокирования движения грузовых транспортных средств на границе двух стран. «Соответствующие сигналы доведены также до Министерства внутренних дел и администрации Польши», – передает ТАСС со ссылкой на пост Зварыча в социальной сети.

    Также дипломат указал властям Польши, как они должны поступить с перевозчиками, блокирующими погранпункты. Так, Зварыч заявил, что власти могут разогнать бастующих под предлогом того, что «ограничение грузового движения польскими протестующими создает угрозу жизни и здоровью людей».

    Напомним, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной из-за льгот, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам.

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    23 ноября 2023, 13:49
    Песков сказал, как повлияет накачка Киева западным оружием на ход СВО

    Песков: Накачивание Киева оружием не изменит хода СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс будет продолжать снабжать Украину новейшими вооружениями, однако на решимость России это не повлияет и не изменит хода специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Несмотря на «все раздумья и внутренние мучения», НАТО будет повышать уровень тактико-технических характеристик поставляемых Украине вооружений и продолжит наращивать степень своей вовлеченности в конфликт, передает ТАСС слова Пескова.

    «Это не сможет изменить нашу решимость в плане продолжения специальной военной операции и достижения всех тех целей, которые стоят», – подчеркнул представитель Кремля.

    Между тем на Украине сообщили, что после 7 октября, когда произошло нападение радикальной группировки ХАМАС на Израиль, Соединенные Штаты более чем на 30% сократили поставки артиллерийских снарядов для нужд ВСУ.

    В Пентагоне заявляли, что продолжать поддержку Украины получится только при условии одобрения Конгрессом запроса на дополнительные средства.

    Коментарии (4)
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    В России на полгода запрещают экспорт твердой пшеницы, которая используется для производства хлеба и макарон. Цены на эти важные продукты питания пока растут в рамках инфляции. Однако правительство не стало дожидаться, когда хлеб резко подорожает, и решило действовать упреждающе. Почему возник риск удорожания хлеба? Подробности

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    Чехия намерена обернуть русофобию в заработок

    Прага хочет ограничить мобильность российских дипломатов на территории Шенгенской зоны. Это не первая инициатива Чехии, направленная против России. Но с какой целью Прага обрывает некогда тесные связи с Москвой? Подробности

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    Россия создала украинским войскам угрозы на трех направлениях

    «Сложная, но контролируемая ситуация». Так главком ВСУ Валерий Залужный описал происходящее прямо сейчас на линии соприкосновения российских и украинских войск. Что именно имел в виду украинский военачальник и на каких направлениях Россия оказывает наибольшее давление на ВСУ? Подробности

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    Женщины стали последней надеждой Зеленского

    Пропаганда киевского режима при поддержке западных СМИ отчитывается об очередной победе: шахтеров-мужчин в украинских шахтах сменили женщины. На самом деле перед нами предмет не гордости, а позора. И скорее всего, украинские власти загонят женщин далеко не только под землю. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

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