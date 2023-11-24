В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.4 комментария
«Народный фронт» собрал для бойцов СВО 10 млрд рублей
«Народный фронт» собрал в фонд «Все для Победы!» 10 млрд рублей пожертвований
Россияне перечислили в фонд «Народный фронт.Все для Победы!» 10 млрд рублей, что позволило приобрести и доставить на передовую более 2270 квадрокоптеров, 9,9 тыс. радиостанций, 6,5 тыс. прицелов и т. д.
В целом было сделано более 3 млн переводов, некоторые благотворители жертвуют деньги каждый месяц, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
«Это большое достижение жителей страны, они объединились и делают все, чтобы ребята в окопах чувствовали поддержку. Для оперативной доставки вещей бойцам мы открыли в Ростове-на-Дону распределительный склад площадью 5 тыс. кв. метров. В начале пути были особенно востребованы квадрокоптеры, это и сейчас популярный запрос. Мы объединились с Владимиром Соловьевым и только за счет его сбора купили 1,5 тыс. беспилотников на почти 480 млн рублей. К 9 мая мы при поддержке железнодорожников снарядили два автопоезда», – рассказал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.
Персональные сборы на площадке фонда запускали члены Центрального штаба «Народного фронта», военкоры, журналисты и телеведущие Александр Коц, Андрей Руденко, Юлия Барановская, Руслан Осташко, Юлия Чичерина, Дмитрий Певцов, Денис Майданов и многие другие.
Самых активных участников сборов встретили в Центральном исполкоме общественного движения, рассказали о проектах и сборах, вручили благодарственные письма и подарили уникальные шевроны, которые созданные специально для бойцов, служащих на передовой. Также известные артисты, спортсмены и телеведущие поблагодарили благотворителей по телефону.
«Спасибо всем, кто принимает участие в сборах. Без вашей помощи мы бы не справились. Наша страна богата ресурсами, но главная ценность нашей страны – люди, которые в ней живут. Добрые, щедрые, и бескорыстные!» – обратилась к благотворителям член Центрального штаба ОНФ телеведущая Юлия Барановская.