В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.0 комментариев
Стало известно об обстреле израильскими военными палестинцев в Бейт-Хануне
Al Mayadeen: Израильские военные открыли огонь по палестинцам в Бейт-Хануне
Израильские военнослужащие открыли огонь по палестинцам в расположенном на северо-востоке сектора Газа городе Бейт-Ханун, сообщил канал Al Mayadeen.
По данным телеканала, после вступления в силу перемирия жители Бейт-Хануна вышли на улицы, чтобы оценить масштабы разрушений. Однако военнослужащие израильской армии угрожали применить оружие, если кто-то приблизится к их размещенным в населенном пункте силам. В итоге в одном из районов города они открыли огонь по палестинцам. На данный момент информации о жертвах или пострадавших нет.
Напомним, перемирие между Армией обороны Израиля и радикальным палестинским движением ХАМАС вступило в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 по Москве). Однако примерно через 15 минут после формального вступления соглашения в силу сирены воздушной тревоги прозвучали в расположенных около палестинского анклава израильских населенных пунктах.