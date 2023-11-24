Стало известно об обстреле израильскими военными палестинцев в Бейт-Хануне

Al Mayadeen: Израильские военные открыли огонь по палестинцам в Бейт-Хануне

По данным телеканала, после вступления в силу перемирия жители Бейт-Хануна вышли на улицы, чтобы оценить масштабы разрушений. Однако военнослужащие израильской армии угрожали применить оружие, если кто-то приблизится к их размещенным в населенном пункте силам. В итоге в одном из районов города они открыли огонь по палестинцам. На данный момент информации о жертвах или пострадавших нет.

Напомним, перемирие между Армией обороны Израиля и радикальным палестинским движением ХАМАС вступило в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 по Москве). Однако примерно через 15 минут после формального вступления соглашения в силу сирены воздушной тревоги прозвучали в расположенных около палестинского анклава израильских населенных пунктах.