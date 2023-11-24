В Израиле у сектора Газа прозвучала воздушная тревога

После прекращения огня в израильских населенных пунктах у сектора Газа прозвучала воздушная тревога

Предупреждающие об угрозе ракетного удара сирены воздушной тревоги прозвучали в расположенных около палестинского анклава израильских населенных пунктах после формального вступления в силу в соглашения о прекращении огня, сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

По данным газеты The Times of Israel, сирены сработали в пунктах Киссуфим и Эйн-Хашлоша через четверть часа после выступления договоренностей в силу. Если снаряды действительно были запущены, то речь идет «о первом нарушении перемирия», делает вывод издание.

Напомним, перемирие между Армией обороны Израиля и радикальным палестинским движением ХАМАС вступило в силу в 7.00 по местному времени (8.00 по Москве).