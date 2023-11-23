День Ямало-Ненецкого автономного округа прошел на выставке «Россия»

«Важнейшая цель для северян, наш ключевой национальный проект, ключевая задача, которую поставил президент Владимир Путин – как можно быстрее ликвидировать ветхий деревянный фонд. Мы планируем расселить миллион квадратных километров, 20 тысяч семей — это задача на пятилетку, и она будет решена. Развитие инфраструктуры Севера невозможно без доступности: Пуровский мост, которого мы ждали 40 лет, сегодня действует, по нему едут машины», – сказал Артюхов, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«И, конечно, главный подарок для новоуренгойцев в год столетия гражданской авиации — запустили красавец новый аэропорт, который сегодня принимает всех гостей нашей газовой столицы. Все это было бы невозможно без поддержки нашего национального лидера. Мы прилагаем большие усилия, чтобы создать на Ямале лучшую территорию детства: строим новые школы, кванториумы, спортивные объекты, модернизуем ДШИ и библиотеки. Учитывая, что вчера президент объявил 2024-й Годом семьи, мы приняли решение следующий год на Ямале посвятить Году детства», –добавил глава региона.

Развитие арктического региона, улучшение качества жизни ямальцев — цели, на которых акцентировал внимание президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития Арктической зоны РФ в апреле 2022 года. Огромное значение для всей страны имеет освоение энергетического потенциала полуострова Ямал.

Продолжается реализация крупнейших инвестиционных проектов: готовится к запуску первая очередь завода «Арктик СПГ 2» на полуострове Гыдан, ведется обустройство перспективного Харасавэйского месторождения, объявлен конкурс на концессию для реконструкции аэропорта в столице региона Салехарде, совместно с бизнесом реализуется крупный туристический проект — горнолыжный курорт «Рай-Из». В начале этого года открыт аэропорт Нового Уренгоя. После его реконструкции пропускная способность увеличилась вдвое, ощутимо выросли безопасность и комфорт пассажиров в условиях Арктики — появились телетрапы, теплый басгейт.

Один из главных приоритетов социальной политики властей ЯНАО – улучшение демографической ситуации в регионе. За пять лет в рамках реализации нацпроекта «Демография» было построено 28 детских садов, запущена большая программа реновации и строительства школ. В ЯНАО введен самый большой в стране региональный материнский капитал за рождение третьего ребенка — 500 тысяч рублей. Особое внимание уделяется рождаемости в тундре: рожениц, ведущих кочевой образ жизни, санавиация заблаговременно доставляет в роддома, где им оказывают всю необходимую помощь. Большие семьи, имеющие трех и более детей, поддерживают «Чумовым капиталом» – набором всего необходимого для жизни в тундре.

В ЯНАО обновили уже треть объектов строительства, в том числе, в отдаленных селах. Значимыми являются региональные меры по расселению аварийного жилья и решению проблемы обманутых дольщиков. В рамках реализации задач, поставленных президентом, Ямал взял на себя повышенные обязательства, увеличив показатель нацпроекта для региона в четыре раза за счет собственных региональных программ. В регионе действует 18 программ, которые помогают разным категориям граждан решать жилищный вопрос.



На выставочной площадке проходят лекции и встречи амбассадоров, выступления творческих коллективов, спортивные состязания, кулинарные мастер-классы, демонстрация национальной одежды, игры и викторины для детей. Выступят танцевальные и вокальные ансамбли «Сыра'сэв», «Яберенанумги», «Сеетэй Ямал», «Высей», певицы Татьяна Лар и Елена Уфимцева, которые познакомили зрителя с сюжетами из традиций и обрядов, связанных с исконным бытом и образом жизни народа Крайнего Севера – камланием шамана, обрядом посвящения в воины, картинами народных праздников.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.

