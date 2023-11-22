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    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов ФРС против Кеннеди

    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

    13 комментариев
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    21 комментарий
    22 ноября 2023, 14:35

    Путин заявил о появлении в России рекордного количества отечественных брендов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин заявил, что в стране создано рекордное количество отечественных брендов.

    «За предыдущий, прошедший год появилось рекордно большое число новых российских брендов, доля иностранных марок сокращается», – передает ТАСС слова главы страны.

    Президент предложил обсудить «поддержку российских брендов», предоставив слово министру экономического развития Максиму Решетникову.

    Ранее президент призвал поддерживать спрос на отечественную продукцию.

    21 ноября 2023, 17:20
    Путин: США не способны разрешить конфликт на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки США в единоличном порядке разрешить конфликт Палестины и Израиля нежизнеспособны, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита БРИКС.

    По словам российского лидера, США стремятся стать единственным посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта, блокируя деятельность ближневосточного «квартета», следствием чего стала гуманитарная катастрофа в секторе Газа, передает ТАСС.

    «Тем самым история наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток [США] разрубить «палестинский узел», – резюмировал Путин.

    Он также указал на риск распространения конфликта Палестины и Израиля. «Важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», – подчеркнул российский президент.

    Ранее Путин призвал объединить усилия для прекращения палестино-израильского конфликта.

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    21 ноября 2023, 17:04
    Путин: Россия инициирует продолжение обсуждения БРИКС ближневосточного конфликта

    Путин назвал полезным продолжение обсуждения в БРИКС палестино-израильского конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает полезным продолжить обсуждение в БРИКС ситуации на Ближнем Востоке, об этом он заявил на внеочередном саммите БРИКС, посвященном ситуации в Газе.

    «Считаем крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния. Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в объединении будем инициировать возможные контакты, в том числе по видеосвязи, по данной проблематике», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Путин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации в секторе Газа, назвал своевременной инициативу ЮАР провести это мероприятие.

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    21 ноября 2023, 16:42
    Путин назвал своевременным внеочередной саммит БРИКС по Газе

    Путин назвал своевременным решение провести внеочередной саммит БРИКС по Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации в секторе Газа, назвал своевременной инициативу ЮАР провести это мероприятие.

    «Считаем весьма своевременной инициативу президента ЮАР, как действующего председателя БРИКС, созвать внеочередной саммит нашего объединения для обсуждения острой ситуации в секторе Газа», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Онлайн-саммит БРИКС, посвященный обострению палестино-израильского конфликта, проходит во вторник. Ранее сообщалось, что в нем примут участие представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года – Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.

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    21 ноября 2023, 15:07
    Путин пообещал выделять по 200 млн в год на учебники для русских школ в Таджикистане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское правительство будет ежегодно выделять средства на обеспечение русскоязычных школ в Таджикистане учебниками, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.

    Путин сообщил, что в прошлом году в Таджикистане были открыты пять русских школ, правительство России будет выделять по 200 млн в год на закупку учебников для них, передает ТАСС.

    Российский лидер добавил, что на Таджикистан приходится самая большая квота студентов и аспирантов – 900 человек, на 2024 и 2025 годы она будет увеличена до тысячи человек.

    В ходе встречи Путин также отметил рост поставок продукции из Таджикистана в Россию. «Существенно нарастают поставки в Россию продукции из Таджикистана, прежде всего – сельхозпродукции. Рост составил 67%, это очень хороший показатель», – сказал он.

    В этом году Договору о дружбе между Россией и Таджикистаном исполнилось 30 лет, напомнил Путин. Он добавил, что Москва является основным торгово-экономическим партнером Душанбе, на долю России приходится 23,9% товарооборота. Также Россия является одним из лидеров по прямым инвестициям, их объем составляет 11,6 млрд долларов.

    Во вторник президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл  в Россию на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

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    21 ноября 2023, 16:57
    Путин призвал объединить усилия для прекращения палестино-израильского конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международное сообщество должно объединить усилия для урегулирования конфликта Палестины и Израиля, заявил президент России Владимир Путин на экстренном саммите БРИКС.

    «Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин указал, что в результате обострения конфликта погибли тысячи людей, в том числе дети, а разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывает глубочайшую обеспокоенность. «Это ужасно», – подчеркнул российский президент.

    Онлайн-саммит БРИКС, посвященный ближневосточному конфликту, проходит во вторник. Ранее сообщалось, что в нем примут участие представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года – Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.

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    21 ноября 2023, 15:57
    Путин вручил главе Таджикистана орден «За заслуги перед Отечеством»

    Путин вручил главе Таджикистана Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин вручил своему коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмону российский орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

    Церемония награждения прошла в Кремле по окончании российско-таджикских переговоров, передает ТАСС.

    Соответствующий указ Путин подписал еще в октябре 2022 года. Государственной наградой Рахмон был отмечен за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности.

    В 2017 году Рахмон был также награжден орденом Александра Невского за большой личный вклад в укрепление двусторонних отношений и сотрудничества России и Таджикистана.

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    21 ноября 2023, 19:44
    Путин: Достижения России способны по-настоящему удивлять и вдохновлять

    Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам старта 100-дневного отсчета до Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в России. В нем он выразил уверенность, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира.

    «Это яркое событие состоится в Сочи на федеральной территории «Сириус». Мы будем встречать там гостей со всей нашей планеты как самых дорогих гостей. Уже получено более 250 тысяч заявок из 183 стран. Такой впечатляющий масштаб говорит о том, что нет силы выше дружбы. Об огромном, искреннем интересе к России, к нашей истории, традициям, ценностям и современным взглядам на будущее, который объединил молодых людей в самых разных государствах, во всех частях света», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    «Уверен, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира, сможет консолидировать молодежь в поиске тех решений, которые нужны современному мироустройству, в создании прочных основ сотрудничества, на которых будут строиться отношения между странами. До встречи, дорогие друзья, 1 марта 2024 года на Всемирном фестивале молодежи», – сказал российский лидер.

    «Безусловно, всех интересуют и достижения нашей страны. А они способны по-настоящему удивлять и вдохновлять, что и показывает международная выставка-форум «Россия». Именно на ее площадке проходит запуск обратного отсчета дней до предстоящего фестиваля: начиная с сегодняшнего дня, их остается ровно сто», – продолжил Путин.

    «Конечно, мы хотим, чтобы молодежь со всего мира могла узнать Россию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным многообразием, с ее главным богатством – талантливыми, целеустремленными людьми. Для блага родной страны они способны решать самые сложные задачи, покорять любые вершины. Мы хотим, чтобы наши гости увидели, что Россия – это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты», – подчеркнул президент.

    Он добавил, что именно молодым людям предстоит определять будущее страны. Они уважают личную свободу, право на собственное мнение. «И вместе с тем им гораздо проще понять друг друга, ведь для них важно то, что объединяет, а не разъединяет людей. Таких же принципов признания самобытности и национальных интересов разных государств придерживается и Россия», – сказал Путин.

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    21 ноября 2023, 16:12
    Путин и Рахмон договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Душанбе будут углублять сотрудничество в сфере обороны, а также военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

    «В целом будем и далее предпринимать усилия по поддержанию мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе, для этого в том числе намерены и впредь активно использовать возможности дислоцированной в республике 201-й российской военной базы», – добавил российский лидер, передает ТАСС.

    Путин также рассказал о переходе на национальные валюты при заключении коммерческих сделок между Россией и Таджикистаном. По итогам первого полугодия доля рубля во взаимных расчетах между этими странами достигла 83%.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Россию во вторник. По окончании переговоров с таджикским лидером президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством».

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    22 ноября 2023, 14:25
    Путин: Россия поставила в Таджикистан два дивизиона С-300
    Путин: Россия поставила в Таджикистан два дивизиона С-300
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия поставила в Таджикистан два дивизиона С-300 и готова к завершению поставок для единой системы противовоздушной обороны (ПВО) стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил президент Владимир Путин.

    «Один из вопросов – формирование единой общей системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу», – передает ТАСС слова Путина.

    Заявление прозвучало на совещании президента с кабинетом министров.

    Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Россию во вторник. Главы государств договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере.

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    22 ноября 2023, 12:40
    Песков сообщил, что Кремль опубликует выступление Путина на саммите G20

    Tекст: Кристина Цыцура

    Выступление президента Владимира Путина в ходе онлайн-саммита G20 будет открытым, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

    Начало саммита запланировано на 15.00, а «ориентировочно в 15.30 будет выступление Путина», передает ТАСС.

    Также будет вступительное слово премьер-министра Индии Нарендры Моди.

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    22 ноября 2023, 13:21
    Путин и Рахмон продолжили переговоры утром за завтраком

    Песков рассказал, что Путин и Рахмон продолжили переговоры утром за завтраком

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон завершили переговоры вчера после обеда, а утром продолжили общение за неформальным завтраком, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «И они продолжили свое общение также за неформальным завтраком сегодня утром», – передает ТАСС его слова.

    Ранее в ходе встречи Путин и Рахмон договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере.

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    22 ноября 2023, 14:14
    Путин заявил о выходе ситуации в секторе Газа за грань критической

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ситуация в секторе Газа давно вышла за грань критической, заявил президент России Владимир Путин.

     «Попросил бы (главу МЧС) Куренкова Александра Вячеславовича сказать, как идет работа по эвакуации россиян из сектора Газа и доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Там ситуация давно уже вышла за грань критической, к нам обратилось 900 человек с просьбой вывезти оттуда, из них 639 граждан России и еще 271 человек – это их родственники», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Напомним, 22 ноября из сектора Газа в Москву доставлены еще 28 россиян и членов их семей.

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    22 ноября 2023, 14:41
    Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин подписал указ о новом атамане Всероссийского казачьего общества, им стал Виталий Кузнецов.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества», – говорится в документе.

    Другим указом Путин освободил с этого поста Николая Долуду.

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    22 ноября 2023, 14:27
    Путин назвал святой обязанностью эвакуацию россиян из сектора Газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эвакуация россиян из сектора Газы – благородная миссия и святая обязанность, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, выслушав доклад главы МЧС Александра Куренкова.

    Он подчеркнул, что нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Куренков в свою очередь отметил, что сектор Газа уже покинули более 570 из 909 человек, обратившихся к России за помощью в эвакуации.

    Министр уточнил, что среди обратившихся за помощью 639 граждан России и 271 палестинец – родственники россиян.

    При этом заявок на эвакуацию граждан других государств авиацией МЧС России не поступало. КПП «Рафах» к настоящему моменту уже пересекли 484 гражданина России, а также 87 родственников с иностранным гражданством.

    Путин ранее заявил, что ситуация в секторе Газа вышла за грань критической.

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    22 ноября 2023, 14:58
    Песков ответил на вопрос о планах Путина на Новый год

    Песков: Планы Путина на новогодние праздники пока не определены

    Tекст: Ольга Никитина

    Планы президента России Владимира Путина на новогодние праздники пока не определены, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Так Песков ответил на вопрос о том, собирается ли глава государства отдыхать на новогодних каникулах, передает ТАСС.

    Напомним, новогодние выходные в России в этом году продлятся десять дней – с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года.

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