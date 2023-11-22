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    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

    3 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    13 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной

    С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.

    30 комментариев
    22 ноября 2023, 10:19

    Раненый офицер «Отважных» подбил танк в бою с «Азовом»

    Разведчик ЦВО: Раненый офицер «Отважных» подбил танк во время боя с «Азовом»

    Tекст: Ольга Никитина

    Раненый офицер «Отважных» подбил танк из гранатомета во время боя под Красным Лиманом с националистами «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация), рассказал разведчик ЦВО с позывным Фокс.

    «Наступали-наступали они (спецподразделение «Азова», – прим. ВЗГЛЯД), но, грубо говоря, они здесь наступили в лужу», – сказал РИА «Новости» разведчик, добавив, что националисты пустили в ход танки, но машины были уничтожены. «Из нашей роты офицер подбил один [танк] из гранатомета, будучи раненым», – сообщил Фокс.

    По данным военных из группировки ЦВО, «азовцы» пытались совершить прорыв 15 ноября к оборонительной линии России в лесах у города Кременная (ЛНР). В Кременском лесу начали действовать ДРГ из состава националистического батальона и других киевских элитных подразделений. Некоторые из них оказались в окружении бойцов «Отважных» и после боя отступили.

    На этом участке линии соприкосновения ВСУ потеряли два танка, одну МТ-ЛБ и еще одну единицу техники, которую не удалось опознать, возможно танк или БМП. «Азов» потерял 60 человек убитыми и ранеными.

    Ранее в среду сообщалось, что в районе Серебрянского лесничества нанесены удары по штурмовым группам националистической бригады «Азов».

    19 ноября 2023, 11:24
    CNN: Иностранные наемники покидают Украину на фоне ожесточенных боев
    CNN: Иностранные наемники покидают Украину на фоне ожесточенных боев
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Многие прибывающие на Украину иностранные наемники покидают страну после того, как видят ожесточенные бои, сообщает телеканал CNN со ссылкой на офицера украинской армии Дмитрия Костюка.

    По его словам, многие из наемников приезжают на Украину, потому что это хорошая отметка в их резюме и, как правило, они не понимают, во что ввязываются, передает RT.

    Костюк добавил, что многие наемники не представляют себе масштабы артиллерийского огня, под которым находится пехота, а половина иностранцев расторгли контракт, увидев реалии боев.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как «мясные штурмы» распугали иностранных наемников ВСУ.

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    21 ноября 2023, 18:23
    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти

    Посол МИД Мирошник: России предстоит провести масштабный процесс по осуждению преступлений Украины

    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Создание специального военного трибунала для преступников ВСУ и высшего руководства Украины будет политическим решением, подобным тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала в конце Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД РФ Родион Мирошник. Ранее сообщалось, что России предстоит определить форму суда в отношении бойцов ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения.

    «Специальный военный трибунал в отношении военнослужащих ВСУ – это политическое решение, подобное тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала. Это форма политической договоренности и определенного консенсуса. Сейчас этот вопрос беспокоит многих и в Госдуме, и на международных площадках, активно обсуждается, в какой именно форме этот суд может быть проведен», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима.

    «Прецеденты подобных судов у нас есть: это Нюрнбергский трибунал, Харьковский трибунал, Киевский трибунал периода Великой Отечественной войны. Есть также национальные суды, которые принимают решение по преступлениям, совершенным на нашей территории», – пояснил он.

    «Этот масштабный процесс нужен для того, чтобы судить украинских идеологов, лидеров и ответственных за развязанный конфликт, за гражданскую войну в Донбассе, за государственный переворот, за приказы по нанесению ударов по гражданским, за позволение боевикам издеваться над военнопленными», – детализировал собеседник.

    «И чем ближе мы будем приближаться к победе в спецоперации, тем ярче и яснее будут прорисованы контуры этого судебного органа. Обычные суды тоже могут выполнить эту задачу – чисто технически ­– но, по нашему мнению, для украинского руководства необходим масштабный процесс, аналогичный Нюрнбергскому», – подчеркнул спикер.

    «Отдельно вдоль линии боевого соприкосновения, территории, которая подвергается постоянным атакам ВСУ, должна работать структура по фиксации и документированию преступлений. Приведу аналогию: в 1942 году была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. На нее была возложена функция сбора данных и документов по преступлениям. И вот в ноябре 1945 года на основании этих документов, а также материалов СМЕРШ и других следственных органов, сформировалось обвинение в отношении лидеров Третьего рейха», – напомнил Мирошник.

    «Состав судей и прочие аспекты будут предметом договоренностей, сейчас идет проработка всех этих вопросов. Я приводил данные, согласно которым ежедневно у нас фиксируется больше двухсот прилетов. И это только военные преступления, связанные с обстрелами гражданских лиц, сооружений, технических объектов», – сказал он.

    «Каждую неделю у нас страдают десятки, сотни гражданских лиц, которые получают ранения, часть из них гибнет. И за все эти преступления украинские власти понесут наказание. Сейчас все данные находятся в разных ведомствах – в МЧС, в Министерстве здравоохранения, в Следственном комитете. А должна быть создана единая база. И тогда можно приступать к суду над исполнителями и над теми, кто отдавал приказы», – резюмировал спикер.

    Ранее сообщалось, что российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России. Также, известно, что на сегодня вынесено более 100 вердиктов судами ДНР и ЛНР в отношении деятелей ВСУ, совершивших преступления против мирного населения.

    В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)». Об этом заявил один из авторов книги, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

    В книге описаны свидетельства преступлений, собранных Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. По словам Григорьева, об этих преступлениях рассказывают люди, которые пострадали от действий ВСУ, в том числе и родители пострадавших детей, люди, попавшие под обстрелы со стороны Украины, подорвавшиеся на минах, подвергшиеся пыткам и издевательствам.

    Он добавил, что книга является промежуточным результатом работы Международного общественного трибунала. Все собранные доказательства будут использованы на процессах о преступлениях украинских неонацистов.

    Российские следователи уже заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов. Среди фигурантов оказался глава военной разведки Кирилл Буданов, который брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту и обещал «убивать русских». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем состоит практический смысл подобных расследований и какова вероятность наказания Буданова в будущем.

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    21 ноября 2023, 08:24
    Военного на Сахалине наказали за отказ уезжать в зону СВО

    Военного на Сахалине осудили почти три года колонии за отказ уезжать в зону СВО

    Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по делу о неисполнении приказа, назначив ему наказание в виде двух лет и десяти месяцев лишения свободы.

    За совершение преступления, подпадающего под ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащего наказали лишением свободы на срок в два года и десять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Его взяли под стражу в зале суда.

    В ходе разбирательства было установлено, что 25 июля этого года мужчина отказался выполнять отданный ему командиром воинской части приказ, так как опасался за свою жизнь. Военнослужащий 27 июля должен был уехать в зону спецоперации на Украине, но в тот день на службу не явился. На следующий день он повторно отказался выполнять приказ – уже в присутствии сослуживцев, более того – пытался найти поддержку среди товарищей.

    Свидетели рассказали, что это способствовало совершению аналогичных преступлений другими военнослужащими. Отягчающим обстоятельством было признано то, что преступление совершено в период мобилизации.

    Напомним, 9 ноября суд на Сахалине также наказал военного за отказ участвовать в СВО. Он отказывался выполнить приказ об убытии в командировку для участия в боевых действиях, ссылаясь на состояние здоровья и семейные обстоятельства. Ему было назначено почти такое же наказание – лишение свободы на два года и девять месяцев.

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    20 ноября 2023, 05:51
    Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ

    Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Оперативно-тактическая авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    По его словам, во время боевых действий на Купянском направлении экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск «Запад» нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки, передает РИА «Новости».

    Также экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.

    Накануне авиация ВКС России уничтожила хранилища авиатоплива в Кировоградской области Украины.

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    21 ноября 2023, 01:26
    Киев пожаловался на требования «партнеров» начать переговоры с Москвой

    Секретарь СНБО Украины Данилов выразил недовольство требованиями некоторых «партнеров» начать переговоры с Москвой

    Киев пожаловался на требования «партнеров» начать переговоры с Москвой
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев обеспокоен тем, что некоторые «партнеры» Украины говорят о необходимости переговоров с Москвой, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Такие «дискуссии», по словам Данилова, «активизировались среди отдельных партнеров». Они заявляют о «необходимости переговоров, консультаций, встреч с россиянами» по вопросам вооруженного конфликта, «прекращения огня и так далее». Данилов объясняет это страхом ряда союзников Украины перед Россией, передает ТАСС.

    Сам Данилов утверждает, что отношение Запада к России должно измениться, иначе через 15–20 лет следует ожидать возникновение «новой оси», которая объединит не только КНДР, Китай, Иран и Россию, но и некоторые государства Европы. Также он сказал, что понимает различия в целях Киева и отдельных стран Запада в вопросе Крыма. По его мнению, тезис о «возвращении» Крыма является «лакмусом для Запада и тестом для Украины».

    Напомним, настроения западных военных экспертов и политиков по поводу украинских перспектив стремительно меняются. Звучит все больше голосов, признающих, что «победы Украины над Россией не ожидается».

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    73 комментария

    Коментарии (16)
    20 ноября 2023, 10:52
    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    Гагин: ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовая группа украинских войск уничтожена под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, противник накануне предпринял под Донецком бессмысленную попытку вернуть утраченные позиции, несколько десятков украинских штурмовиков были просто брошены на утилизацию, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что почти вся группа была уничтожена. По данным советника, потери ВСУ в ходе этой попытки превысили 30 человек убитыми, около 15 штурмовиков отступили.

    Ранее российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с офицерами под Донецком.

    Коментарии (9)
    20 ноября 2023, 12:50
    Военный эксперт назвал цели применения кассетных бомб РБК-500 в зоне СВО

    Военный эксперт Артамонов: С помощью РБК-500 можно выполнять большое количество боевых задач

    Военный эксперт назвал цели применения кассетных бомб РБК-500 в зоне СВО
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В отличие от ВСУ, Россия не станет использовать кассетные боеприпасы для нанесения ударов по мирному населению. Однако этот тип боеприпасов может подготовить почву для продвижения российских войск в зоне спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее ВС РФ впервые нанесли удары кассетными бомбами по позициям украинской армии на фронте.

    «РБК-500 обладает широким спектром модификаций, поэтому за счет использования бомбы можно выполнять большое количество боевых задач. Речь идет о возможности выжигания окопов противника, уничтожения укреплений и даже поражения бронетехники», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «В самом боеприпасе содержится менее 20 суббоеприпасов, чего мало для массовой ликвидации личной силы противника. Однако перед нами и не стоит такой задачи. Руководство российской армии по-прежнему придерживается принципа гуманности ведения боев», – добавляет спикер.

    «ВСУ же совместно с западными странами полностью лишены этого понимания. Кассетные боеприпасы они применяют крайне агрессивно, лишь умножая число жертв среди мирного населения Донбасса. Злополучные «лепестки» стали причиной гибели десятков людей», – уточняет он.

    Резюмируя, Артамонов выразил уверенность в том, что решение об использовании РБК-500 было принято для того, чтобы максимально подготовить почву для российского наступления. По его словам, значительное уменьшение количества бронетехники противника и ликвидация укреплений станет одним из столпов успеха российского продвижения.

    Ранее ВС РФ впервые нанесли удары кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинской армии на фронте. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Воин DV», заметно, как на поле боя мелькают молниеносные вспышки света, после чего вверх поднимаются клубы дыма. Затем над землей волнообразно мигают огни, быстро перемещаясь в другую часть поля.

    Согласно информации канала, эти кассетные бомбы массой 500 кг, оснащенные 15 противотанковыми боевыми элементами и инфракрасной системой самонаведения, были использованы в районе украинского села Старомайорское на Южно-Донецком направлении.

    Напомним, в июле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Москва, понимая угрозу, которую несет данный вид вооружений, сознательно воздерживалась от его использования. Тем не менее он отметил, что в случае передачи западными странами кассетных бомб, РФ оставляет за собой право запуска аналогичных средств поражения.

    Глава военного ведомства подчеркивал, что у России имеются кассетные бомбы, которые «гораздо эффективнее, чем американские». Он также уточнил, что ни Москва, ни Вашингтон не присоединялись к Конвенции по данному типу боеприпасов.

    Напомним, РБК-500 поступила на вооружение советских ВВС еще в 1987 году. Об этом пишет «Российская газета». В одну кассету помещается 15 противотанковых суббоеприпасов «Мотив-3», каждый из которых способен в полете выискивать необходимую цель в радиусе 100 метров с помощью инфракрасного датчика. Доставляется бомба с самолетов или путем запуска с РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С».

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    20 ноября 2023, 14:02
    Рогов: Непогода вынуждает ВСУ терять пехоту в атаках на российские позиции

    Рогов: Из-за дождей ВСУ резко снизили использование тяжелой бронетехники на Ореховском направлении

    Tекст: Борис Инсаров

    Украинские войска снизили интенсивность использования тяжелой бронетехники на Ореховском направлении из-за непогоды, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «За выходные дни было две попытки ВСУ выдвинуться с тяжелой бронетехникой, но она вся застряла, сильная распутица на Ореховском направлении», – цитирует Рогова ТАСС.

    По его словам, в минувшие дни ВСУ шли в наступление преимущественно силами пехоты, которую высаживали с помощью легких и боевых бронированных машин. Из-за этого потери среди украинцев «достаточно велики».

    Дожди, помимо размытия грунтовых дорог, также затрудняют использование беспилотников для корректировки артиллерийского огня и других задач, указал Рогов. Он добавил, что в условиях непогоды ВСУ приходится перебрасывать войска железной дорогой в контролируемую ими часть Запорожья, а оттуда – автотранспортом на Ореховское направление.

    Ранее в этот день власти ДНР заявили об уничтожении штурмовой группы ВСУ под Донецком.


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    22 ноября 2023, 06:29
    Украинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море

    Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море

    Украинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В западной части акватории Черного моря обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Катера направлялись к Крыму, сообщило ведомство в Telegram.

    На прошлой неделе российские силы уничтожили семь украинских морских дронов и катер с десантом ВСУ у побережья Крыма.

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    21 ноября 2023, 14:27
    Шойгу: В ноябре ВСУ потеряли свыше 13,7 тыс. человек
    Шойгу: В ноябре ВСУ потеряли свыше 13,7 тыс. человек
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1 тыс. 800 единиц различного вооружения и военной техники, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Шойгу отметил также, что многие украинские боевики, понимая бессмысленность попыток прорвать российскую оборону, принимают решение о сдаче в плен.

    При этом глава Минобороны, слова которого приводятся в Telegram-канале военного ведомства, подчеркнул, что российские военнослужащие мужественно действуют в сложнейших условиях, выполняют задачи эффективно.

    «Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях», – добавил Шойгу.

    В конце октября Шойгу сообщал, что вооруженные силы Украины за время щедро спонсируемого Западом «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных убитыми и ранеными, порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин, не достигнув значимых успехов.

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    20 ноября 2023, 14:49
    Российские войска отбили атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР

    Минобороны: Российские войска отбили атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР

    Российские войска отбили атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Южная группировка российских войск на Донецком направлении при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила атаку штурмовой группы 67-й мехбригады ВСУ в районе Клещеевки (ДНР), сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что также нанесено поражение живой силе и технике 28-й и 30-й механизированных бригад ВСУ под Васюковкой и Курдюмовкой (ДНР).

    На данном направлении ВСУ в общей сложности потеряли более 130 военных убитыми и ранеными, две БМП и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Новомихайловкой (ДНР). Украинские националисты потеряли до 70 военных, БМП и два автомобиля.

    На Купянском направлении группировка «Запад» отразила три атаки штурмовых групп 30-й мехбригады ВСУ в районе Загоруйковки Харьковской области. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ около Куриловки, Подолой, Тимковки и Синьковки Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три авто и САУ 2С1 «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку штурмовой группы 50-го полка нацгвардии Украины в районе Григоровки (ДНР). Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 67-й мехбригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка (ДНР). Украинская сторона потеряла до 50 военнослужащих и два автомобиля.

    На Запорожском направлении российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе Вербового Запорожской области, уничтожив до 20 украинских националистов и два авто.

    На Херсонском направлении, по данным Минобороны, в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, а также три автомобиля.

    Также сообщается, что в результате действий авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 123 районах. Так, пять украинских беспилотников сбиты в районах н. п. Верхнекаменка Луганской народной республики, Донецк, Пески (ДНР), также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 536 самолетов, 254 вертолета, 9 тыс. 45 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 тыс. 489 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс. 185 боевых машин РСЗО, 7 тыс. 138 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 тыс. 422 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.

    Накануне Минобороны сообщало, что российские силы на Донецком направлении отразили шесть атак украинских штурмовиков за прошедшие сутки, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили более 240 человек.

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    21 ноября 2023, 03:30
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Волынской и Хмельницкой областях Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Волынской и Хмельницкой областях Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ и пользователи соцсетей.

    Также сообщается о взрывах в районе Покровска (переименованный Красноармейск) на подконтрольной Киеву территории ДНР, передает RT.

    Воздушная тревога объявлена также в Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской, Тернопольской и Черновицкой областях, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «рои дронов атакуют объекты врага». Сообщается, что «одной из целей стала авиабаза ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области».

    Напомним, войска России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области.

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    19 ноября 2023, 13:50
    Российские «Ланцеты» стали проклятием для Украины на поле боя

    Business Insider: Российские беспилотники «Ланцет» стали проклятием для Украины на поле боя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские беспилотники «Ланцет» стали проклятием для Украины на поле боя, они постоянно совершенствуются в дальности полета и боевых возможностях, сообщили СМИ.

    Как сообщает издание Business Insider, российские беспилотники «Ланцет» стали проклятием на поле боя для Украины, они постоянно совершенствуются в дальности полета и боевых возможностях, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что «Ланцеты», судя по всему, научились обходить защиту украинских бронемашин за счет формируемых взрывом поражающих элементов и детонирования на некотором расстоянии от цели.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что российские беспилотники стремительно прогрессируют.

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    21 ноября 2023, 09:33
    ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

    ВСУ за сутки обстреляли два села в Белгородской области

    ВСУ обстреляли два села в Белгородской области
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Два села в Шебекинском округе Белгородской области за последние сутки подверглись обстрелам со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    По селу Терезовка в Шебекинском городском округе были выпущены три минометных снаряда, а по Новой Таволжанке – один снаряд, сообщил Гладков у себя в Telegram-канале. Он добавил, что разрушений и пострадавших в результате обстрелов не зафиксировано.

    Напомним, что 19 ноября ВСУ обстреляли поселок Ровеньки в Белгородской области.


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    20 ноября 2023, 22:19
    Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области

    ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Брянской области

    Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило ведомство в Telegram, беспилотник, с помощью которого киевский режим хотел устроить террористическую атаку, был сбит около 21.30 мск.

    Напомним, в понедельник губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские войска обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Пострадавших нет. Повреждены дом и хозяйственные постройки.

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