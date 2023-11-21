После завершения ВФМ две тыс. иностранцев отправятся в путешествие по России

Tекст: Ольга Иванова

Региональная программа позволит иностранным участникам познакомиться с Россией, ее культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием народов и их традициями, уникальной природой и экономическим потенциалом. В программу войдут пять тематических маршрутов: «Жить и работать в России», «Дорога памяти», «Страна без границ», «Мы вернулись в Россию», Международная выставка-форум «Россия», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Каждый участник посетит один из 30 крупнейших городов по разработанным маршрутам. Вне зависимости от выбранного направления иностранные гости остановятся на три дня в Москве, где пройдет Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ: зарубежная молодежь узнает о главных достижениях науки и промышленности, культуре и традициях всех регионов России.

Участники маршрута «Жить и работать в России» посетят крупные промышленные, технологические и научно-образовательные центры страны, университеты и предприятия, пройдут по туристическим местам и познакомятся с историческими достопримечательностями. В этом тематическом направлении примут участие 17 городов: Королев, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Владивосток, Челябинск, Грозный, Мурманск, Владикавказ, Салехард, Ханты-Мансийск, Саранск, Пятигорск, Ярославль, Красноярск, Пермь.

Маршрут «Дорога памяти» включает города-герои и города воинской славы: Волгоград, Санкт-Петербург, Смоленск, Тулу, Курск, Белгород. Участники региональной программы посетят уникальные музейные комплексы и узнают о героическом подвиге советских солдат.

Тематический маршрут «Страна без границ» проходит по четырем городам, расположенным в разных частях страны: участники посетят Петропавловск-Камчатский, Калининград, Махачкалу, Хабаровск, познакомятся с национально-природным богатством и историко-культурным многообразием крупнейших туристических центров России.

В ходе маршрута «Мы вернулись в Россию» молодые люди из-за рубежа отправятся в Крым, Луганскую народную республику и посетят Севастополь, где узнают о жизни в новых регионах, их истории, культуре, архитектуре и развитии городской среды.

Также стало известно, кто станет общественными послами ВФМ-2024. На мероприятии, посвященном запуску обратного отсчета до фестиваля на выставке «Россия», в качестве послов перед гостями выступили автогонщик и пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин, ученый-физик Алексей Федоров и шоумен Иван Чуйков.

К корпусу общественных послов также присоединились российские певцы и исполнители Леонид Агутин и Полина Гагарина, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, российская автогонщица Ирина Сидоркова, певец Ваня Дмитриенко, писатель и драматург Александр Цыпкин, авторы и исполнители официальной песни ВФМ-2024 дуэт NANSI & SIDOROV, баскетболист Александр Дедушкин, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, летчик и герой России Дамир Юсупов.

Кроме того, ожидается, что иностранными гостями ВФМ станут французский режиссер Люк Бессон, немецкий модельер Филипп Плейн и китайская модель и киноактёр Ван Дешун.