Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.0 комментариев
В Японии сообщили о пуске ракеты со стороны КНДР
Служба безопасности на море Японии со ссылкой на японское министерство обороны заявила о пуске ракеты со стороны Северной Кореи.
Предположительно, КНДР выпустила баллистическую ракету, сообщило ведомство, передает РИА «Новости». Морские и воздушные суда призвали следить за актуальной информацией и не приближаться к фрагментам ракеты в случае их обнаружения, жителям южной префектуры Окинава рекомендовано эвакуироваться в безопасное место.
По данным комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, КНДР совершила третью попытку запуска разведывательного спутника, сообщило агентство Yonhap.
Ранее Пхеньян проинформировал Токио о планах запустить ракету со спутником в интервале с 00.00 22 ноября (18.00 мск 21 ноября) по 00.00 1 декабря (18.00 мск 30 ноября).
В сентябре Япония заявила о двух ракетных пусках КНДР.