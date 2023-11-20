Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.15 комментариев
Представительство: Россиян еще могут включить в список на эвакуацию из Газы
Представительство: Россияне еще могут быть включены в список на эвакуацию из сектора Газа
Российские граждане все еще могут подать заявки на эвакуацию из сектора Газа, сообщила пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.
Отвечая на вопрос, могут ли еще податься в список на эвакуацию те, кто не сделал этого ранее, Зарипова ответила, что список желающих покинуть сектор Газа обновляется ежедневно, заявки продолжают поступать, передает ТАСС.
В понедельник спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в Домодедово. По данным МЧС, из зоны конфликта вывезли 525 человек.