В России решили ввести подтверждение возраста при покупке сигарет и алкоголя через биометрию

Стало известно о возможности покупать сигареты и алкоголь с помощью биометрии без предъявления документов

Tекст: Елизавета Шишкова

Сегодня для покупки ряда категорий товаров покупатель должен предъявить паспорт. В 2024 году с запуском сервиса для подтверждения возраста и покупки товара будет «достаточно одного взгляда в камеру», передает ТАСС.

В Центре биометрических технологий пояснили, что с внедрение технологии создает бесшовный сервиса подтверждения возраста. При этом в настоящее время значительная часть торговых точек уже оборудована системой, позволяющей проводить оплату и подтверждать возраст с помощью технологии распознавания лиц.

При этом, уточнили в Центре, массовое внедрение сервиса потребует времени в связи с необходимостью настройки терминалов и устройств самообслуживания, интеграции информационных систем и т.д.

Ранее сообщалось, что пользователи приложения «Госуслуги Биометрия» могут зарегистрировать биометрию в упрощенном формате.