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В России решили ввести подтверждение возраста при покупке сигарет и алкоголя через биометрию
Стало известно о возможности покупать сигареты и алкоголь с помощью биометрии без предъявления документов
В следующем в году в магазинах может быть запущен сервис подтверждения возраста по биометрии. Биометрические данные покупатели смогут предоставить для покупки товаров категории 18+, таких как алкоголь и сигареты, сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий, который является оператором Единой биометрической системы.
Сегодня для покупки ряда категорий товаров покупатель должен предъявить паспорт. В 2024 году с запуском сервиса для подтверждения возраста и покупки товара будет «достаточно одного взгляда в камеру», передает ТАСС.
В Центре биометрических технологий пояснили, что с внедрение технологии создает бесшовный сервиса подтверждения возраста. При этом в настоящее время значительная часть торговых точек уже оборудована системой, позволяющей проводить оплату и подтверждать возраст с помощью технологии распознавания лиц.
При этом, уточнили в Центре, массовое внедрение сервиса потребует времени в связи с необходимостью настройки терминалов и устройств самообслуживания, интеграции информационных систем и т.д.
Ранее сообщалось, что пользователи приложения «Госуслуги Биометрия» могут зарегистрировать биометрию в упрощенном формате.