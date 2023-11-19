День Новосибирской области прошел на выставке «Россия»

Tекст: Ольга Иванова

«Выставка «Россия» поддержана президентом страны Владимиром Путиным. Выставка действительно впечатляет и заставляет еще раз задуматься, насколько многообразная, сильная и великая наша страна, насколько она богата культурой, экономическим потенциалом, историей, своим будущим. Новосибирская область очень разнообразна во всем, включая свою природу, богата историей, в том числе – ее современным этапом. В регионе, небогатом на полезные ископаемые, сконцентрированы сильнейшие научные институты и промышленные предприятия, высококлассный образовательный потенциал и мощный транспортно-логистический комплекс, обеспечивающие прорывную динамику для всей Сибири. Мы развиваемся быстрее многих регионов страны. Наш стенд на ВДНХ, как и вся Новосибирская область, будет развиваться, и те, кто посетят его через месяц, увидят что-то новое на нем, что будет раскрывать многогранность нашего региона», – рассказал Травников.

Новосибирская область считается наиболее мощным научным центром России. Здесь работают 70 отраслевых научно-исследовательских институтов, более 100 крупных и 1 700 малых предприятий инновационной направленности. В активной фазе строительства находится Сибирский кольцевой источник фотонов, который позволит сделать новый шаг в развитии медицины и энергетики.

Принципиально важно, что разработки новосибирских ученых активно находят свое применение в местной промышленности, в частности, в сфере высокоточного медицинского оборудования. Яркий пример – работа компании «Р-Васкуляр», разрабатывающей и выпускающей высокотехнологичные медицинские изделия для операций на сердце и сосудах головного мозга. Предприятие обеспечивает своей продукцией более 200 медицинских учреждений в 63 регионах России.

Динамично развивается и инфраструктура региона, в том числе воздушная гавань Новосибирска, аэропорт «Толмачево». Строительство нового терминала позволяет ему стать большим международным хабом в азиатской части страны.