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    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    35 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    29 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    69 комментариев
    19 ноября 2023, 12:06

    Telegraph: Страны ЕС потратили 6,1 млрд евро на закупку СПГ из России в этом году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число судов, перевозящих сжиженный природный газ из России в Европу, выросло, несмотря на обещание стран Евросоюза (ЕС) отказаться от российского топлива, пишет Telegraph.

    По данным Telegraph, в 2023 году страны ЕС закупили более половины экспортируемого Россией СПГ, они потратили на эти цели 6,1 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Лидером среди европейских стран по закупке российского СПГ стала Испания, эта страна закупила сырье на 1,8 млрд евро. Далее идут Франция, закупившая российский СПГ на 1,5 млрд евро, и Бельгия, потратившая на эти цели 1,36 млрд евро.

    Издание отмечает, что даже ярые сторонники Киева, такие как Эстония и Литва, также продолжили закупать СПГ из России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Евросоюз увеличивает закупки СПГ и дизеля из России.

    16 ноября 2023, 21:54
    The Guardian сообщила о готовящихся санкциях против сына Медведева
    The Guardian сообщила о готовящихся санкциях против сына Медведева
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций может ввести ограничительные меры в отношении «АльфаСтрахования» и Ильи Медведева, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

    Также под санкции может попасть председатель фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Всего ЕК предлагает ввести санкции против 47 физических лиц. Издание отметило, что меры одобрят на встрече лидеров стран ЕС в декабре, передает ТАСС.

    В черном списке могут оказаться оборонные предприятия, IT-компании, работники избиркомов, ЧВК, патриотические организации и ряд белорусских чиновников. Газета отмечает, что санкции могут коснуться системы ГЛОНАСС и Авиационного комплекса имени Ильюшина.

    Всего в новом санкционном списке могут оказаться 120 физических и юридических лиц из России.

    Коментарии (19)
    18 ноября 2023, 13:17
    Эксперт объяснил причину жесткой риторики Санду в адрес России

    Эксперт заявил, что жесткая риторика Санду в адрес России вызвана отчаянием «хромой утки»

    Эксперт объяснил причину жесткой риторики Санду в адрес России
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Жесткая риторика президента Молдавии Майи Санду в адрес России вызвана не проявлением силы, а отчаянием политика, превратившегося в «хромую утку», заявил директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финуниверситета (Москва) Игорь Шорников.

    По его словам, поражение на местных выборах 5 ноября отражает даже не резкое снижение популярности Санду, что было ожидаемо, сколько крах в Молдове идеи евроинтеграции, что является недопустимым для западных партнеров, эту идею Санду и пытается перекрыть антироссийской риторикой, передает РИА «Новости».

    «Посыл прост: де, с Россией Молдове разговаривать не о чем, потому что Москва не уважает молдаван, значит другого собеседника, кроме ЕС, Молдове не найти», – отметил Шорников, заметив, что «не мытьем, так катаньем» Санду навязывает жителям республики чуждый им геополитический выбор.

    Эксперт подчеркнул, что в этой связи можно понять возмущение российского МИД, который утверждения Санду называет ложью – Москва понимает, что Кишинев уже не отражает позицию народа.

    «Обвинять Россию в неуважении к молдаванам – уже перебор. Санду и ее команда на законодательном уровне уничтожили молдавский язык в своей стране, заменив его название румынским, в то время как в России регулярно проходят форумы молдавских соотечественников, направленные на сохранение национальной культуры. Если кто и не уважает молдаван, так это нынешняя команда румынских граждан во власти Молдовы», – рассказал он.

    Кроме того, Шорников заверил, что в Молдавии к резким заявлениям Санду уже привыкли – эти «всплески» воспринимают как нервное состояние уставшей женщины.

    «После прошедших местных выборов Майя Санду окончательно превратилась в «хромую утку». Раньше она и ее команда опирались на мандат, полученный от большинства избирателей, сегодня ее поддержка в обществе сократилась вдвое», – заключил эксперт, подчеркнув, что жесткая риторика в адрес России не выглядит проявлением силы, скорее, признаками отчаяния.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значат прошедшие в Молдавии выборы с точки зрения интересов России.

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    18 ноября 2023, 20:33
    В Финляндии признали проблемы из-за закрытия КПП на границе с Россией

    Министр обороны Финляндии признал проблемы из-за закрытия КПП на границе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Закрытие четырех контрольно-пропускных пунктов на границе России и Финляндии стало проблемой для людей с двойным гражданством, но Хельсинки не будут менять своего решения, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен порталу Yle.

    Хяккянен заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией приведет к ряду проблем, больше всего от закрытия КПП пострадают люди с двумя паспортами, но власти не откажутся от своего решения «ради безопасности страны», передает RT.

    Напомним, Финляндия решила закрыть четыре из девяти КПП на российско-финской границе в ответ на приток мигрантов.

    Кроме того, на погранпунктах на границе Финляндии и России решили установить ограждения.

    Коментарии (11)
    18 ноября 2023, 19:49
    Орбан предрек распад Евросоюзу из-за «разорительной» политики Брюсселя

    Орбан: Евросоюз разрушает «разорительная» политика Брюсселя

    Tекст: Вера Басилая

    Без радикальных перемен Евросоюз распадется, нынешняя политика Брюсселя «забивает гвозди в крышку гроба» ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конгрессе, посвященном тридцатилетию его партии «Фидес».

    Орбан считает, что Венгрия должна сказать «нет» брюссельской модели Европы, потому что она не имеет будущего. Венгерский премьер убежден, что Европу разрушают и разоряют, «забивают каждый день в ее гроб все больше и больше гвоздей», передает РИА «Новости».

    По его словам, скоро можно будет поставить крест на Евросоюзе, при продолжении нынешней политики Брюсселя ЕС развалится.

    Орбан призвал предотвратить развал Евросоюза, который «надо не покидать, а менять».

    Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт выступает против «промывки мозгов со стороны брюссельских бюрократов, вторжений мигрантов, гендерной пропаганды, военных фантомов, неподготовленного членства Украины в ЕС и зеленой идеологии». Кроме того, он заявил, что Венгрия защитит себя от попыток подорвать суверенитет, и от «империи Сороса, нападающей одновременно из Брюсселя и Вашингтона».

    Ранее Орбан заявил, что в руководстве Евросоюза нужны перемены, поскольку нынешние лидеры стран сообщества не справляются с ситуацией, в частности с конфликтом на Украине.

    Также Орбан заявил о провале стратегии ЕС по России.

    Коментарии (7)
    17 ноября 2023, 12:32
    Юрист Ремесло: Сведения о «Фабрике эльфов» разжигают вражду между сбежавшими из России блогерами
    Юрист Ремесло: Сведения о «Фабрике эльфов» разжигают вражду между сбежавшими из России блогерами
    @ commission.europa.eu,Евгений Софийчук/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Блогеры, сбежавшие из России, полностью дискредитировали себя причастностью к созданию ботофермы. В ситуации отсутствия реальной поддержки, они решили отчитываться перед своими заказчиками липовыми лайками. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал юрист Илья Ремесло. Ранее стало известно о существовании сети фейковых аккаунтов, публикующих в интернете антиправительственные комментарии.

    «Так называемая фабрика эльфов – это структура, которая курировала деятельность ботов, комментировавших различные общественно-политические новости с антироссийских позиций. Известно, что она была создана на деньги фонда Free Russia Foundation (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ)», – сказал юрист Илья Ремесло.

    «Услугами «фабрики» активно пользовался ФБК (признан экстремистской организацией). Среди комментариев, опубликованных силами данной структуры, с завидной регулярностью встречаются темы, продвигающие идеи, так или иначе выгодные фонду. Так, боты крайне активно защищали Леонида Волкова (признан иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов) во время скандала с якобы получением денег от Михаила Фридмана», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, в скрытых архивах было найдено большое количество фотографий агитпродукции, призывающей к освобождению Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов). На данных материалах сохранен даже дизайнерский стиль ФБК. «Фабрика эльфов» вела активную работу и по другим направлениям», – подчеркивает собеседник.

    «Например, после убийства Владлена Татарского боты намеренно распространяли слухи о том, что к этой трагедии якобы причастны российские спецслужбы. При этом комментарии, которые они публиковали в интернете, были написаны буквально под копирку», – уточняет Ремесло.

    «Новость о существовании «фабрики эльфов» подлила масла в огонь вражды между беглыми российскими блогерами. Так, Мария Певчих и Георгий Албуров (признаны иноагентами, Албуров также включен в перечень террористов и экстремистов) в попытке защитить свою репутацию стали перекладывать вину на собственных идейных противников», – акцентирует эксперт.

    «По их словам, главным организатором «фабрики эльфов» являлся предприниматель Леонид Невзлин (признан иноагентом), с которым у их фонда давняя история вражды. Судя по всему, противоречия внутри этой якобы либеральной политической среды заметно обостряются», – считает собеседник.

    «Теперь любую запись, соответствующую интересам ФБК, можно назвать «эльфийской». Это колоссальный удар по их движению. Более того, эти блогеры в очередной раз проявили свою лицемерную сущность. Раньше они упрекали российское правительство в том, что оно якобы использует ботов для продвижения нужного нарратива в интернете. Теперь же выясняется, что реальность совершенно иная. Это беглые предатели имитировали большую поддержку и отчитывались перед своими заказчиками липовыми лайками», – акцентирует эксперт.

    «При этом реальные масштабы «фабрики эльфов» могут нас серьезно удивить. Известно, что их основные офисы располагались в Литве и Грузии. Вполне возможно, что имелись представительства и в других странах. Под их пагубное влияние попадали сотни тысяч пользователей различных социальных сетей: от YouTube до «ВКонтакте», – резюмирует Ремесло.

    Ранее стало известно о существовании сети фейковых аккаунтов, публикующих в интернете антиправительственные комментарии. Об этом сообщает RTVI. Отмечается, что финансированием структуры занимался фонд Free Russia Foundation. Кроме того, на основании косвенных доказательств деятельность ботов связывается и с ФБК.

    О причастности Фонда борьбы с коррупцией к работе «фабрики» высказался человек, ранее участвовавший в создании комментариев, направленных против России. Подчеркивается, что организация имеет несколько офисов в Литве и Грузии, где в общей сумме работает около 200 сотрудников.

    Ссылки на посты, под которыми необходимо оставлять комментарии, а также их примерное содержание работникам ботофермы, предоставлялись кураторами. Каждый «эльф» должен написать не менее 120 постов за смену, которые не удалят администраторы страниц. В день сотрудники могут брать не более двух смен. Час данной деятельности стоит 10 евро. В качестве отчетности предоставляются скриншоты публикаций и реакций других пользователей на них.

    Для работы используются купленные на черном рынке аккаунты «ВКонтакте», к которым нет доступа у реальных владельцев. В слитых документах в том числе есть инструкция о том, что «эльфы» должны менять данные на страницах, в том числе имена и фотографии, а также работать исключительно через VPN.

    Расследование о существовании «фабрики эльфов» на своем интернет-ресурсе опубликовал Михаил Светов (признан иноагентом). На материал отреагировал представитель ФБК Иван Жданов (признан иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов), который назвал причастность организации к ботоферме «совершенной ложью».

    Другие соратники Алексея Навального (Леонид Волков, Георгий Албуров, Мария Певчих) также опубликовали посты, в которых полностью отрицают сотрудничество с «фабрикой». При этом Певчих отметила связь структуры с предпринимателем Леонидом Невзлиным.

    На новость отреагировал и блогер Максим Кац (признан иноагентом). Он раскритиковал ФБК за использование данных технологий, а также обозначил их действия как «попытку создать собственную пропаганду, обмануть людей какими-то хитрыми маневрами». Напомним, о деятельности «фабрики эльфов» стало известно еще в прошлом году. Тогда «Фонтанка.ру» писала об особенностях работы грузинского отделения ботофермы.

    Коментарии (4)
    17 ноября 2023, 14:45
    Запад уличили в подготовке к смене политических элит на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич заявил о подготовке западных стран к смене украинской политической элиты.

    Выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ, Буякевич указал, что иностранные спонсоры Киева начали готовить почву для смены элит на Украине, чтобы законсервировать текущее положение вещей, передает ТАСС.

    «Видим, как на фоне военных неудач и наращивания информационного фона на самом Западе относительно антидемократической и коррумпированной сущности киевского режима его иностранные спонсоры начали готовить почву для смены элит на Украине в попытке законсервировать текущее положение вещей», – сказал он.

    Буякевич добавил, что с целью приостановки спецоперации России на Украине и отказа от реализации ее целей активизировались «вбросы с предложениями срочно зафиксировать территориальный статус-кво» Украины.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности нового майдана в стране.

    Коментарии (8)
    18 ноября 2023, 19:02
    Словакия отказалась поддержать санкции против ядерного топлива России

    Глава МИД Бланар: Словакия не поддержит антироссийские санкции, если они коснутся ядерного топлива

    Словакия отказалась поддержать санкции против ядерного топлива России
    @ Eвгений Курсков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Братислава воспользуется правом вето и заблокирует новый пакет антироссийских санкций, если они будут касаться ядерного топлива, заявил в глава МИД республики Юрай Бланар.

    Бланар объяснил, что словацкие АЭС еще не достаточно трансформированы для того, чтобы работать с не российским ядерным топливом, передает РИА «Новости».

    По словам главы МИД, ЕС прислушается к мнению Словакии, он также подчеркнул, что до введения рестрикций в ЕС должен быть проведен доскональный анализ их влияния не только на сообщество в целом, но и конкретно на Словакию, передает ТАСС.

    В Словакии работают две АЭС: «Моховце» и «Богунице», их помогали возводить СССР и Россия.

    Ранее Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций.

    Коментарии (8)
    19 ноября 2023, 07:57
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сейчас есть сомнения в том, что Украина сможет противостоять России в долгосрочной перспективе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Как указал Подоляк в интервью украинскому «24 каналу», Россия до сих пор тратит на войну огромные средства. Он задался вопросом, есть ли у Украины хотя бы «один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет», передает РИА «Новости».

    По его мнению, «успех» ВСУ на фронте зависит от соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

    Советник добавил, что необходимо ограничивать количество ресурсов России для того, чтобы устранять преимущества Москвы. «Нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов», – уточнил он.

    В пятницу Wall Street Journal сообщил, что ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно.

    Коментарии (7)
    16 ноября 2023, 21:10
    В Эстонии допустили перекрытие КПП на границе с Россией

    Погранслужба Эстонии не исключила перекрытие некоторых КПП на границе с Россией

    В Эстонии допустили перекрытие КПП на границе с Россией
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В случае необходимости Эстония готова предотвратить любую нелегальную миграцию, закрытие КПП на границе с Россией возможно, заявил начальник отдела пограничной службы департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар.

    Коммуссар заявил порталу Delfi, что въехать в Евросоюз через Эстонию могут только те, у кого есть для этого все законные основания, за ситуацией на границе очень внимательно следят, передает ТАСС.

    Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс также считает, что закрытие КПП на границе с Россией возможно. По его словам, восемь граждан Сомали пытались нелегально въехать в Эстонию из Нарвы без шенгенской визы или вида на жительство, их отправили обратно. Он считает, что Россия не должна пускать в Европу людей, у которых нет визы или каких-либо других законных оснований.

    Ранее сообщалось, что власти Финляндии закроют с 18 ноября по 24 февраля 2024 года четыре пункта пропуска на границе с Россией. Кроме того, перевозка грузов автотранспортом между Финляндией и Россией практически полностью прекратится.

    Коментарии (0)
    17 ноября 2023, 19:04
    Путин пошутил про «окно в Европу, из которого дует»

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не собирается закрывать прорубленное Петром I «окно в Европу», заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.

    «Когда дует – думаешь, может, прикрыть, чтобы не простудиться. Но у нас хорошая погода, понимаете», – пошутил Путин, напомнив о росте российской экономики, в отличие от Евросоюза, передает ТАСС.

    «Мы ничего не закрываем – у нас нет какого-то конфликта с европейским обществом, у нас с европейскими элитами сложные времена», – добавил президент.

    Ранее Путин заявил, что продвигаемая Западом политика «культурной отмены» России – расистская и антикультурная в самой своей сути.

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    19 ноября 2023, 03:33
    В МЧС назвали число эвакуированных за неделю россиян из Газы в Москву

    МЧС России за неделю эвакуировало из Газы в Москву 408 россиян и членов их семей

    Tекст: Валентина Григоренко

    МЧС России за минувшую неделю эвакуировало из сектора Газа в Россию 408 россиян и членов их семей, всего было совершено четыре спецрейса, сообщили в оперативном штабе МЧС РФ.

    Как указали в оперштабе, с начала эвакуации в Москву направили 408 человек, границу всего перешло более 550, среди них 230 детей, передает РИА «Новости».

    По данным табло аэропорта Домодедово, самолет МЧС, на борту которого эвакуировалась из сектора Газа четвертая группа россиян, приземлился в столичном аэропорту в 02:05 мск.

    В МЧС уточнили, что находившиеся на борту 120 россиян и члены их семей находятся в зоне таможенного контроля вместе с медиками и волонтерами, которые выдают им теплую одежду и оказывают необходимую помощь.

    В субботу спецборт МЧС России со 120 эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в аэропорт Домодедово.

    Коментарии (2)
    19 ноября 2023, 06:09
    Венесуэла заявила о планах вместе с Россией восстановить уровень добычи нефти

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия и Венесуэла хотят восстановить прежний уровень добычи нефти в сутки, а затем увеличить его вдвое, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

    Как указал глава МИД, совместная добыча нефти в Венесуэле в последние годы достигла 120-150 тыс. баррелей в сутки. По его словам, режим санкций сильно повлиял на добычу, поэтому сегодня цель на первом этапе заключается в восстановлении того уровня, который был в Венесуэле примерно пару лет назад с компанией «Роснефть», которая сейчас использует другую схему работы, передает РИА «Новости».

    Министр добавил, что в комиссии стороны договорились о возобновлении переговоров и участии компаний России в совместных предприятиях в рамках соглашения, которое есть у PDVSA. Он уточнил, что на первом этапе Венесуэла старается восстановить уровень добычи, который был пару лет назад, а второй целью является увеличение этого уровня добычи как минимум вдвое.

    Ранее министр нефти Венесуэлы Педро Рафаэль Тельчеа заявил, что российская сторона намерена нарастить добычу нефти в совместных проектах в Венесуэле.

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    16 ноября 2023, 20:55
    В МИД заявили об отсутствии ограничений для получения виз РФ гражданами ЕС

    МИД: Граждане Евросоюза активно пользуются российской электронной визой

    Tекст: Вера Басилая

    Граждане недружественных России государств, практически жители всех стран Евросоюза активно пользуются возможностью получить российскую электронную визу, заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов на пленарном заседании Госдумы.

    Дипломат отметил, что получить электронную визу можно через интернет, никаких подтверждающих документов не нужно, поэтому ей активно пользуются граждане недружественных государств. По словам Иванова, они не виноваты в том, какую позицию по отношению к России занимают их правительства, поэтому могут пользоваться привилегией и получить визу, передает ТАСС.

    Ранее Иванов заявил, что иностранцам с 1 августа 2023 года выдано более 90 тыс. электронных виз в Россию.

    Напомним, получить электронную визу в Россию могут граждане 55 стран.

    Коментарии (2)
    17 ноября 2023, 16:12
    Силы России за неделю сбили три украинских МиГ-29

    Tекст: Валерия Городецкая

    В период с 11 по 17 ноября ВКС России и российские средства ПВО уничтожили три истребителя МиГ-29 вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило российское Минобороны.

    Группировки войск ВС России за прошедшую неделю уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300 и три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

    В числе пораженных – немецкая станция РЛС Cobra и две американские AN/TPQ-50.

    Силы России за этот период сбили три украинских МиГ-29, средства ПВО уничтожили 22 снаряда РСЗО HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 украинских беспилотников.

    С начала СВО противник потерял 536 самолетов, 254 вертолета, 8989 БПЛА, 441 ЗРК, 13 446 танков и других бронемашин, 1185 машин РСЗО, 7123 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 342 единицы спецтехники.

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    17 ноября 2023, 15:57
    ВСУ за неделю потеряли более 745 солдат на Южно-Донецком направлении
    ВСУ за неделю потеряли более 745 солдат на Южно-Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшую неделю российские силы на Южно-Донецком направлении разбили четыре бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Угледара, Старомайорского и Урожайного, всего украинская армия потеряла там более 745 солдат, сообщило Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» в период с 11 по 17 ноября отразили две атаки украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады и 128-й бригады теробороны, указало ведомство в своем Telegram-канале. Украинская сторона потеряла за этот период на Южно-Донецком направлении более 745 военных, 12 бронемашин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии и машину РСЗО «Град».

    Силы России нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками, поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы «Лиман», оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», а также пункты временной дислокации боевиков нацбата «Азов» и группировки «Правый сектор» (признаны экстремистскими, запрещены в России). Также поражены артиллерийские арсеналы, склады вооружения, военной техники и ГСМ, аэродромная инфраструктура и центр подготовки снайперов и инженерного состава ВСУ.

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила 26 атак ВСУ и улучшила положение по переднему краю. Поражены живая сила и техника 30-й, 54-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки, Тимковки и Загоруйковки (Харьковская область). В целом за неделю на этом направлении ВСУ потеряли свыше 575 военнослужащих, два танка, 10 бронемашин, 11 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила 23 атаки украинских штурмовиков 24-й и 47-й механизированных бригад, 12-й бригады спецназа и 15-го полка нацгвардии. Украинские потери за неделю на этом направлении составили более 1100 военнослужащих, восемь бронемашин, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

    На Донецком направлении «Южная» группировка за неделю отразила 33 атаки ВСУ и поразила живую силу и технику противника в районах Марьинки, Курдюмовки, Раздоловки, Андреевки и Клещеевки в ДНР. За этот период украинская сторона потеряла более 1810 человек, два танка, 15 бронемашин, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии.

    На Запорожском направлении ВС России отразили три атаки противника у Работино (Запорожская область). Также российские военные поразили живую силу и технику 33-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Успеновки и Малой Токмачки (Запорожская область). Общие потери ВСУ за неделю составили более 425 военнослужащих, два танка, девять бронемашин, 14 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

    Также в последнюю неделю ВСУ не прекращали попыток высадки на острова на правом берегу Днепра. За этот период на Херсонском направлении они потеряли более 460 военнослужащих, два танка и 17 автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены 16 орудий полевой артиллерии и машина РСЗО «Град».

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