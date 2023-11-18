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CNN: Армия Израиля могла подкинуть оружие в больницу «Аш-Шифа» перед приходом СМИ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла подложить дополнительное оружие в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа с расчетом на приход журналистов, на представленном видео его было меньше, сообщил телеканал CNN.
Телеканал обратил внимание, что на опубликованном ЦАХАЛ видео из больницы 15 ноября «видно намного меньше оружия», чем впоследствии было показано журналистам, передает ТАСС.
Так, в видео израильских военных в больнице за МРТ лежал лишь один автомат, в то время как в сюжете телеканала Fox News на том же месте лежат уже два автомата. СМИ задается вопросом, откуда появился второй АК-47, и почему его нет на снятом ранее видео израильской армии.
Ранее газета The New York Times сообщала, что израильские военные не допустили журналистов исследовать больницу и опросить пациентов или медперсонал, объяснив, что там могут находиться бойцы ХАМАС.
Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что на территории медцентра «Аш-Шифа» в секторе Газа обнаружен автомобиль с оружием, также под больницей нашли шахту туннеля ХАМАС.
Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.