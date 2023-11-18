У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?11 комментариев
Словакия отказалась поддержать санкции против ядерного топлива России
Глава МИД Бланар: Словакия не поддержит антироссийские санкции, если они коснутся ядерного топлива
Братислава воспользуется правом вето и заблокирует новый пакет антироссийских санкций, если они будут касаться ядерного топлива, заявил в глава МИД республики Юрай Бланар.
Бланар объяснил, что словацкие АЭС еще не достаточно трансформированы для того, чтобы работать с не российским ядерным топливом, передает РИА «Новости».
По словам главы МИД, ЕС прислушается к мнению Словакии, он также подчеркнул, что до введения рестрикций в ЕС должен быть проведен доскональный анализ их влияния не только на сообщество в целом, но и конкретно на Словакию, передает ТАСС.
В Словакии работают две АЭС: «Моховце» и «Богунице», их помогали возводить СССР и Россия.
Ранее Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций.