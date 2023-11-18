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    Спорт и культура становятся ударной силой России в противостоянии с Западом
    Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась в воздухе
    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине
    Китайский корабль травмировал австралийских военных водолазов
    МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии в России
    ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
    Эрдоган призвал проверить «пока не поздно» наличие ядерного оружия у Израиля
    Словакия отказалась поддержать санкции против ядерного топлива России
    Пьяные западные наемники устроили драку в Киеве
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Лучший ответ этнической преступности – «чемодан-вокзал-родина»

    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    21 комментарий
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    54 комментария
    18 ноября 2023, 19:02

    Словакия отказалась поддержать санкции против ядерного топлива России

    Глава МИД Бланар: Словакия не поддержит антироссийские санкции, если они коснутся ядерного топлива

    Словакия отказалась поддержать санкции против ядерного топлива России
    @ Eвгений Курсков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Братислава воспользуется правом вето и заблокирует новый пакет антироссийских санкций, если они будут касаться ядерного топлива, заявил в глава МИД республики Юрай Бланар.

    Бланар объяснил, что словацкие АЭС еще не достаточно трансформированы для того, чтобы работать с не российским ядерным топливом, передает РИА «Новости».

    По словам главы МИД, ЕС прислушается к мнению Словакии, он также подчеркнул, что до введения рестрикций в ЕС должен быть проведен доскональный анализ их влияния не только на сообщество в целом, но и конкретно на Словакию, передает ТАСС.

    В Словакии работают две АЭС: «Моховце» и «Богунице», их помогали возводить СССР и Россия.

    Ранее Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций.

    17 ноября 2023, 20:19
    У берегов Крыма обнаружен десант ВСУ

    Минобороны заявило об обнаружении морских беспилотников и десанта ВСУ в Черном море

    У берегов Крыма обнаружен десант ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Борис Инсаров

    Российские силы уничтожили семь украинских морских дронов и катер с десантом ВСУ у побережья Крыма, сообщили в пятницу в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства говорится, что несколько украинских беспилотников и быстроходный катер «Виллард» с десантом на борту были обнаружены в юго-западной части акватории моря.

    «Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», – уточнили в Минобороны.

    Ранее в эту пятницу сообщалось, что российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с несколькими командирами под Донецком. За день до этого на Херсонском направлении были уничтожены пять десантных лодок ВСУ.


    Коментарии (27)
    17 ноября 2023, 19:28
    Путин дал совет эмоционально высказывавшимся об СВО артистам
    Путин дал совет эмоционально высказывавшимся об СВО артистам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, говоря о звездах, эмоционально высказывавшихся о российской спецоперации на Украине, посоветовал артистам предварительно анализировать свои слова.

    «Голова это ведь не только инструмент, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь», – сказал российский лидер на международном культурном форуме в Петербурге, комментируя возвращение в Россию артистов, допустивших эмоциональные оценки по теме СВО, передает ТАСС.

    «Я допускаю, что люди не следили, не понимали, что происходит. И, конечно, кроме всего прочего, у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения. Смотреть нужно, конечно, не по тому, что люди говорят, а по тому, что делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу – а такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим: гонорары перечисляются куда-то, прямо скажем, противнику, и так далее, — то это одна история», – сказал президент.

    «Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации, – это другая. Поэтому есть еще одно обстоятельство, которое, безусловно, все мы должны учитывать: это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной. Или не считаем. И это такой фактор объективный, от которого никому никуда не деться», – подчеркнул глава государства.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что россияне смогут принять соотечественников, которые после отъезда «разинули рот» и стали «ругать свою Родину».

    Коментарии (56)
    18 ноября 2023, 02:29
    Покинувший одесский порт зерновоз налетел на морскую мину

    Балкер Georgia S с грузом зерна налетел на морскую мину после выхода из порта в Одесской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Зерновоз Georgia S, который вышел с грузом зерна из порта Южный в Одесской области Украины, налетел на морскую мину, сообщают украинские СМИ.

    Инцидент произошел в четверг. Судно под флагом Либерии получило легкие повреждения. Сейчас оно находится в порту Констанца (Румыния).

    10 августа Украина объявила о создании «временных коридоров» для торговых судов в Черном море, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них.  В сообщении ВМС Украина признавала, что на протяжении всех маршрутов сохраняется минная опасность.

    Коментарии (17)
    18 ноября 2023, 10:33
    В зоне СВО началось применение ударной платформы «Скальпель»
    В зоне СВО началось применение ударной платформы «Скальпель»
    @ t.me/batalyon_vostok

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бойцы российских подразделений начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель», рассказали в конструкторском бюро (КБ) «Восток».

    В зону СВО отправили одну партию «Скальпелей» в количестве 15 изделий. В бюро отметили, что готовы расширить их производство, потому что пока изготавливают 20 изделий в месяц, передает ТАСС.    

    Военнослужащие отмечают хорошую управляемость и простоту изделия в применении. Аппаратом удобно управлять именно при пикировании, он отличается устойчивостью и легкостью.

    Платформа «Скальпель» стала недорогим аналогом российского дрона-камикадзе «Ланцет». Но у «Скальпеля», помимо цены, есть еще одно преимущество, речь идет о камере системы захвата целей.

    Ранее сообщалось о завершении испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» перед ее отправкой в войска.

    Коментарии (15)
    18 ноября 2023, 12:19
    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине

    СМИ потребовали признать участников группы «Би-2» спонсорами терроризма

    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Участников рок-группы «Би-2» потребовали признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них все имущество в России. Соответствующая просьба поступила в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры.

    Так, в Telegram-канал Shot появилась публикация с просьбой «наказать музыкантов за измену», инициатива поступила сразу в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры, передает телеканал 360.

    Кроме того, в группе «Зов народа» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись с призывом признать музыкантов рок-группы спонсорами терроризма и государственными изменниками, арестовать их имущество, а также запретить трансляцию их песен на радио и других площадках.

    Уточняется, что участники общественного движения «Зов народа» указали на то, что «Би-2» «не справилась с давлением, которое на них оказывали патриотически настроенные россияне».

    Напомним, в мае Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов музыканта Егора Бортника*, известного как «Лева БИ-2». Ранее солист группы резко отреагировал на поздравления с Днем Победы и пообещал не возвращаться в Россию. Кроме того, 51-летний Бортник* говорил, что покупает авто для ВСУ и пообещал финансировать украинскую армию до окончания конфликта.

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    18 ноября 2023, 13:28
    Австралия заявила, что водолазы ее ВМС пострадали от импульсов китайского гидролокатора
    Австралия заявила, что водолазы ее ВМС пострадали от импульсов китайского гидролокатора
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Австралии заявили, что у них есть опасения по поводу травм водолазов военно-морских сил импульсами гидролокатора китайского эсминца, находящегося в экономической зоне Японии на этой неделе.

    По словам министра обороны Ричарда Марлза, эсминец Народно-освободительной армии и ВМС проигнорировал просьбы держаться подальше от дайверов, которые освобождали от сети винты корабля HMAS Toowoomba, передает агентство Bloomberg.

    У водолазов после этого диагностировали легкие травы, вероятно, из-за воздействия гидролокационных импульсов, заявили в офисе главы ведомства. Там назвали инцидент «небезопасным и непрофессиональным поведением».

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    17 ноября 2023, 20:50
    В центре Москвы возле банка произошла стрельба, похищены 300 млн рублей
    В центре Москвы возле банка произошла стрельба, похищены 300 млн рублей
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Очевидцы сообщают, что в центре Москвы была слышна стрельба у одного из банков.

    Прозвучало около восьми выстрелов. По предварительным данным, погиб один человек, передает РЕН ТВ.

    Двое вооруженных мужчин забрали около 300 млн рублей и скрылись на автомобиле, начаты поиски злоумышленников, передает РИА «Новости».

    В ГУ МВД Москвы сообщили, что пострадавшими стали курьеры, у которых похитили сумку с деньгами. Произошел инцидент около 19:30 мск на улице Пресненский вал.

    Ранее сообщалось, что на станции метро «Рязанский Проспект» в Москве произошла стрельба.


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    18 ноября 2023, 16:50
    Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась в воздухе

    Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через несколько минут после старта

    Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась в воздухе
    @ Eric Gay/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ракета-носитель с космическим кораблем Starship, создаваемая для миссий на Луну и Марс, в ходе второго тестового орбитального полета потерпела неудачу, следует из данных компании SpaceX.

    SpaceX перестала получать данные от корабля Starship, передает РИА «Новости».

    Ракета-носитель с кораблем, предположительно, взорвалась примерно через 10 минут полета, передает ТАСС.

    Специалист американской компании SpaceX предположил, что во второй ступени сработала автоматическая система прекращения полета.

    Ранее сообщалось, что космический корабль Starship стартовал с космодрома в Техасе во второй испытательный полет.

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    17 ноября 2023, 21:32
    Актрису Яну Троянову включили в список иноагентов

    Минюст России внес в список иноагентов актрису Яну Троянову

    Актрису Яну Троянову включили в список иноагентов
    @ Aleksandr Mamaev/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, в число которых попала исполнительница главной роли сериала «Ольга» Яна Троянова.

    В обновленный список иноагентов Минюста попали актриса Яна Троянова, бывший главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, основатель проектов «Ночлежка» и «Идите лесом» Григорий Свердлин, а также политолог Александр Морозов и блогер Марат Никандров.

    Кроме того, в реестр иноагентов включены издание The Moscow Times и владелец VPN-сервиса HideMyName Hidemy.network Ltd.

    Ранее министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов журналистов Дмитрия Губина, Дмитрия Еловского и Андрея Солдатова.

    Коментарии (33)
    18 ноября 2023, 07:50
    Взрыв произошел в украинском Чернигове
    Взрыв произошел в украинском Чернигове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Тревога также действовала в Киеве, Киевской, Волынской, Житомирской, Ровненской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.

    Напомним, ночью взрывы прогремели в Киеве и в Хмельницкой области Украины. Накануне взрывы произошли в Одесской и Хмельницкой областях.

    Коментарии (8)
    17 ноября 2023, 19:36
    Путин: БРИКС рассмотрит заявку Франции, если она захочет присоединиться

    Путин пообещал, что БРИКС рассмотрит заявку Франции, если она захочет присоединиться

    Путин: БРИКС рассмотрит заявку Франции, если она захочет присоединиться
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Франция может оставить соответствующую заявку в БРИКС, если хочет вступить в объединение, она будет рассмотрена, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.

    «Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал, мы будем прорабатывать со всеми нашими партнерами», – ответил президент России внуку первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьеру де Голлю на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что расширение БРИКС свидетельствует об установлении нового мирового порядка.

    Коментарии (16)
    18 ноября 2023, 14:49
    В Минспорта России озвучили условие выплаты взносов в WADA
    В Минспорта России озвучили условие выплаты взносов в WADA
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия не отказывается делать ежегодные взносы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и до конца года готова внести оплату, если будет определена универсальная формула финансирования.

    «В настоящее время отсутствует утвержденная государствами формула финансирования WADA», – сказали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

    Отмечается, что Копенгагенская антидопинговая декларация 2003 года не имеет обязательной юридической силы для государств.

    Ранее Россия отказалась платить в WADA обязательный взнос, Москва должна была заплатить 1,267 млн долларов.

    Коментарии (20)
    18 ноября 2023, 10:17
    В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

    Власти заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры под Одессой

    В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Александра Юдина

    Объект энергетической инфраструктуры был поврежден близ Одессы, вспыхнул пожар, заявил глава общественного совета при одесской областной администрации Сергей Братчук.

    По его словам, в Одесском районе вспыхнул пожар – поврежден объект энергетической инфраструктуры. Позднее огонь на предприятии был оперативно локализован, передает РИА «Новости».

    Ранее в субботу в Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв.

    Коментарии (7)
    17 ноября 2023, 20:57
    Итальянский генерал разоблачил пытавшихся его обмануть украинских мошенников

    Итальянский генерал Тео Лузи разоблачил пытавшихся его обмануть украинских мошенников

    Итальянский генерал разоблачил пытавшихся его обмануть украинских мошенников
    @ FABIO FRUSTACI/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские мошенники пытались обмануть итальянского генерала Тео Лузи, но он разоблачил преступников, помог их найти и задержать, сообщило издание il Giornale.

    Мать и сын с Украины отправили на мобильный военного сообщение от лица его дочери, что якобы у нее сломался телефон, нужно перевести 4,9 тыс. евро (примерно 477 тыс. рублей), передает RT.

    Лузи сразу понял, что его пытаются обмануть, но решил найти мошенников. Он пообещал перевести необходимую сумму и продолжал переписку, пока полиция не вычислила, где скрываются аферисты.

    Ими оказались граждане Украины. У 45-летней женщины и ее 21-летнего сына дома в Генуе нашли компьютеры, мобильники с симками и 25 тыс. евро наличными (почти 2,5 млн рублей).

    Ранее на Украине ликвидировали обманывавший казахстанцев мошеннический кол-центр. Между тем мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором».

    Коментарии (9)
    18 ноября 2023, 14:56
    Пьяные западные наемники устроили драку в Киеве

    Драка с поножовщиной произошла между западными наемниками в Киеве

    Пьяные западные наемники устроили драку в Киеве
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Драка произошла в Дарницком районе Киева между бойцами из США, Великобритании, Канады и Румынии, пострадали американец, канадец и румын, сообщили украинские СМИ.

    Украинские издания сообщили, что конфликт перерос в драку. Наемник из Британии ударил ножом американца и канадца, а также сломал челюсть румынскому военному. Причина конфликта не уточняется, все иностранцы доставлены в больницу в Киеве, передает RT.

    Ранее украинские военнослужащие и сотрудники Службы безопасности Украины устроили драку в ресторане в Винницкой области Украины, из-за песни «Владимирский централ» Михаила Круга.

    Коментарии (15)
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