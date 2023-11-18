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SpaceX запустил ракету-носитель с кораблем Starship с космодрома в Техасе
Космический корабль Starship стартовал с космодрома в Техасе во второй испытательный полет, сообщила компания SpaceX.
Запуск корабля с площадки Бока Чика состоялся в 7.02 по времени Восточного побережья США (16.02 мск). По расчетам компании, корабль должен совершить вращение вокруг Земли, после чего упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов, передает РИА «Новости».
Отмечается, что произошло успешное разделение ступеней, корабль преодолел границу космоса и поднялся на высоту 148 километров.
Ранее сообщалось, что испытательный запуск корабля Starship перенесен.
В апреле ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через три минуты после запуска. Предполагалось, что ракета-носитель Super Heavy доставит Starship на околоземную орбиту, и обе части конструкции приводнятся в Мексиканском заливе и Тихом океане соответственно.