У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?8 комментариев
В Минспорта России озвучили условие выплаты взносов в WADA
Россия не отказывается делать ежегодные взносы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и до конца года готова внести оплату, если будет определена универсальная формула финансирования.
«В настоящее время отсутствует утвержденная государствами формула финансирования WADA», – сказали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
Отмечается, что Копенгагенская антидопинговая декларация 2003 года не имеет обязательной юридической силы для государств.
Ранее Россия отказалась платить в WADA обязательный взнос, Москва должна была заплатить 1,267 млн долларов.