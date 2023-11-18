У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?7 комментариев
Российские ПВО за сутки сбили две ракеты «Нептун»
Минобороны: Российские ПВО за сутки сбили две ракеты «Нептун»
Средствами противовоздушной обороны сбиты две противокорабельные ракеты «Нептун» и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщили в Министерстве обороны России.
Морская авиация Черноморского флота в 80 км западнее Севастополя в акватории Черного моря уничтожила быстроходный катер с десантом и семь безэкипажных катеров военно-морских сил Украины, следует из данных в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, средства ПВО сбили две противокорабельные ракеты «Нептун» и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой народной республике.
Ранее сообщалось, что на Херсонском направлении были уничтожены две десантные лодки украинской армии и зенитная установка ЗУ-23-2.