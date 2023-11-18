Боррель заявил, что ХАМАС более не может контролировать Газу

В ЦАХАЛ заявили, что тело похищенной ХАМАС военнослужащей нашли у больницы «Аш-Шифа»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, военнослужащие ЦАХАЛ нашли тело Ноа Марциано в одном из строений, примыкающих к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, и доставили его на территорию Израиля.

В четверг после процесса опознания, проведенного военными медиками и раввинами, представители ЦАХАЛ сообщили ее семье, что ее тело было найдено и возвращено на территорию Израиля, передает ТАСС.

В пресс-службе добавили, что «целенаправленная разведывательная информация от Службы общей безопасности позволила военнослужащим обнаружить точное местонахождение тела Марциано в здании возле больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, благодаря этому оно было извлечено и доставлено в Израиль для захоронения.

Тем временем телеканал Al Hadath сообщил, что израильские военные разрушили по меньшей мере три здания, входящие в медицинский комплекс «Аш-Шифа» на севере сектора Газа.

По его данным, военнослужащие Армии обороны Израиля не позволяют никому покинуть здание медучреждения и прилегающие к нему строения, хотя они знают, что среди заблокированных в «Аш-Шифе» нет боевиков, а есть только раненые, пациенты больницы и внутренне перемещенные лица.

Любого, кто пытается покинуть больницу, тут же задерживают, израильские военные регулярно проводят обыски и допросы. Ни одна международная организация, в том числе Международный комитет Красного Креста (МККК), до сих пор не допускается на территорию медкомплекса. Телеканал предупреждает, что всем, кто оказался заблокирован в «Аш-Шифе», грозит смертельная опасность, поскольку они лишены доступа к воде, еде и медикаментам. Со своей стороны, израильские военные утверждают, что в ночь на пятницу передали персоналу больницы «Аш-Шифа» более 4 тыс. литров воды и 1,5 тыс. комплектов готового питания.

Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.