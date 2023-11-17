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Кремль решил не раскрывать список встречавшихся с Путиным бизнесменов
Песков назвал отсутствие открытого списка встречавшихся с Путиным бизнесменов сознательным решением Кремля
В Кремле «сознательно не стали давать список участников» встречи президента России Владимира Путина с крупным бизнесом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков отметил, что такое решение принято «по понятным причинам». «Чтобы и им было комфортно», – сказал он, отвечая на вопрос об участниках встречи. В Кремле отметили, что встречу планировали «в закрытом режиме». «Чтобы состоялся содержательный разговор, чтобы они спокойно все могли поговорить», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Путин в среду провел встречу с представителями крупного российского бизнеса. Песков назвал прошедший разговор обстоятельным.