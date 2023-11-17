В Британии заметили недоверие между лидерами США и Китая

FT: Встреча лидеров США и КНР на АТЭС продемонстрировала недоверие между двумя странами

Tекст: Ольга Никитина

В статье Financial Times говорится, что отношения двух стран находятся «на самом низком за последние 40 лет уровне», передает ТАСС.

FT напомнило, что после переговоров с главой Китая Байден назвал собеседника «диктатором». Этот факт, по оценке издания, подчеркивает глубину недоверия между сторонами. Автор публикации считает, что прогресс в отношениях двух стран может быть заморожен, хотя у США и Китая есть все основания пытаться укреплять связи.

Перезагрузку отношений США и Китая в начале года сорвали новые обострения, в том числе ситуация с китайским аэростатом. Последствия этих событий «могут оказаться неизбежными», подчеркивает издание.

Ранее американист Малек Дудаков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина подтвердила тренд на эскалацию между двумя странами. США и Китай постепенно движутся в сторону новой холодной войны, уверен эксперт.