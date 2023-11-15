Госдеп: США и ЕС хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками

Tекст: Вера Басилая

В комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам на слушаниях по ситуации вокруг Нагорного Карабаха О’Брайен заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявляла, что намерена провести встречу с нами и Арменией с целью сближения Армении с трансатлантическим сообществом, передает ТАСС.

По его словам, сейчас идет обсуждение в том числе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, как эта схема могла бы выглядеть.

Ранее Пашинян заявил о поиске «новых партнеров в сфере безопасности» и опроверг выход Армении из ОДКБ.

Недавно армянский премьер заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике. В интервью The Wall Street Journal он отметил, что страна ищет новых партнеров, так как Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». Кроме того, Пашинян предложил России неприемлемого человека в качестве посла Еревана в Москве, а до того парламент республики ратифицировал Римский статут.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем обернется для Армении геополитический разворот в сторону Евросоюза.