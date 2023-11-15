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    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    25 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    20 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    15 ноября 2023, 20:12

    В Израиле заявили о взрыве здания парламента в секторе Газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвала здание парламента сектора Газа, принадлежавшее палестинскому движению ХАМАС, утверждают израильские СМИ.

    Израильские военные взорвали здание законодательного собрания спустя два дня после его захвата, утверждает газета Yedioth Ahronoth и 12 канал израильского телевидения, передает ТАСС.

    Кроме того, по данным телеканала, здание тюрьмы, находящееся по соседству со зданием парламента, также было разрушено в целях оказания давления на последователей ХАМАС. В ЦАХАЛ пока не прокомментировали эту информацию.

    Накануне израильская армия заявила о захвате законодательного совета ХАМАС в Газе, дома губернатора, штаб-квартиры полиции и здания инженерного факультета. Также под контроль был взят объект «Джизат», на котором располагаются тренировочные базы палестинского движения, оперативный штаб, помещения для допросов и следственные изоляторы.

    Ранее Армия Израиля начала штурм больницы в Газе.

    15 ноября 2023, 03:47
    Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине
    Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине
    @ Julia Nikhinson/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Палата представителей Конгресса США приняла план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине.

    За законопроект проголосовали 336 членов Палаты представителей (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном это консервативно настроенные республиканцы, передает ТАСС.

    Законопроект будет передан на рассмотрение Сената, а после направится на подпись президента США Джо Байдена.

    Инициатива предусматривает продолжение финансирования работы правительственных ведомств и программ, в ведении которых находятся вопросы сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, вплоть до 19 января 2024 года. Другие ведомства и программы будут профинансированы до 2 февраля 2024 года.

    При этом выделение помощи Израилю и финансирование Украины проектом закона не предусматривается. Сообщалось, что такую концепцию законопроекта представил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

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    15 ноября 2023, 16:27
    ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

    Reuters: ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

    ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников
    @ CNP/startraksphoto.com/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли договоренностей относительно освобождения заложников, пишет Reuters.

    ХАМАС согласилось с общими условиями сделки с Израилем, согласно которой движение освободит порядка 50 удерживаемых лиц в обмен на трехдневную остановку огня в секторе Газа, пишет Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, передает ТАСС.

    Израильская сторона также должна будет освободить часть палестинских женщин и детей из своих тюрем и нарастить объемы гуманитарной помощи Газе.

    Накануне СМИ сообщили о возможном освобождении заложников ХАМАС в ближайшее время.

    Коментарии (4)
    15 ноября 2023, 05:05
    Армия Израиля начала штурм больницы в Газе

    Al Mayadeen: Армия Израиля начала штурм больницы в Газе

    Tекст: Антон Никитин

    Израильские военные окружили здание медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа, все входы и выходы заблокированы. Армия обороны Израиля приступила к штурму больницы, сообщили ливанские СМИ.

    По информации телеканала Al Mayadeen, израильские военнослужащие пошли на штурм западного крыла больницы. Утверждается, что в некоторых помещениях комплекса раздались выстрелы, передает ТАСС.

    В больнице находятся около 700 пациентов и еще столько же сотрудников. Кроме того, от 2 тыс. до 3 тыс. человек укрываются в медучреждении. Прилегающие районы находятся под обстрелами, покинуть больницу люди не могут.

    В правительстве анклава ранее выступили с предостережением к Армии обороны Израиля, призвав ЦАХАЛ не совершать массовых убийств в больнице «Аш-Шифа». В секторе Газа заявили, что возлагают на Израиль, международное сообщество и Соединенные Штаты ответственность за безопасность медицинских бригад, раненых и беженцев.

    В минздраве Газы сообщали, что израильские танки развернуты в окрестностях больницы.

    Ранее Армия обороны Израиля заявила о проведении наземной операции в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе. По разведданным израильской стороны, на территории учреждения находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС. Также в Израиле сообщали, что в больнице есть несколько подземных комплексов и туннель.

    Коментарии (11)
    15 ноября 2023, 14:20
    Кедми: Уголовное дело Турции против Нетаньяху в Израиле вызывает только смех

    Яков Кедми объяснил уголовное дело против Нетаньяху в Турции популизмом Эрдогана

    Кедми: Уголовное дело Турции против Нетаньяху в Израиле вызывает только смех
    @ Mehmet Masum Suer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытка Анкары возбудить уголовное дело против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не имеет перспектив. Просто Эрдоган хочет показать себя защитником палестинцев перед избирателями. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее прокуратура Стамбула направила в турецкий Минюст запрос на уголовное дело в отношении Нетаньяху.

    «Решение Турции направить запрос на уголовное дело против Нетаньяху ничего, кроме смеха, в Израиле вызвать не может. Это еще одно популистское решение Эрдогана. Тем более Анкара только собирается подавать эту просьбу в МУС, суд еще даже не принял прошение», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Складывается впечатление, что Эрдоган пытается предстать перед избирателями защитником палестинцев и ислама, тем самым заработав политические очки. При этом не так давно турецкий лидер позволил Швеции стать членом НАТО. Он дал возможность вступить в альянс стране, в которой регулярно сжигают священную книгу мусульман – Коран», – подчеркивает собеседник.

    «Разумеется, действия Анкары отразятся на взаимоотношениях с Тель-Авивом. Израильские послы ранее уже покинули территорию Турции. Запрос против Нетаньяху, в свою очередь, стал еще одним шагом к полному разрыву дипломатических связей», – отмечает он. Резюмируя, Кедми отметил: «и власть, и оппозиция в Израиле уже давно привыкли к выходкам Эрдогана и не относятся к ним серьезно».

    Ранее в министерство юстиции Турции был направлен запрос на уголовное дело против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Соответствующий документ подготовила прокуратура Стамбула. В дальнейшем планируется обращение в Международный уголовный суд (МУС) по поводу геноцида в секторе Газа.

    Напомним, во вторник группа турецких граждан также подала иск против главы правительств Израиля. Об этом сообщил адвокат правящей Партии справедливости и развития Метин Колюнк. По его словам, он вместе с двумя коллегами, «представляя совесть» общества страны, направил необходимые документы в офис МУС в Гааге.

    При этом самого Нетаньяху адвокат называет «Гитлером XXI века». Колнюк также опубликовал первую страницу иска и уточнил, что полная версия, состоящая из 23 листов, была подана в министерство юстиции Турции. Между тем Анкара давно рассматривает возможность данного обращения в международные инстанции.

    На прошлой неделе данный вопрос был рассмотрен на заседании исполкома правящей партии под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Также обсуждались инициативы по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, которые собираются рассмотреть в воскресенье в Джидде участники саммита Организации исламского сотрудничества.

    Как заявил Эрдоган, если на саммите не удастся добиться «ожидаемого результата», нужно будет организовать «более масштабную встречу и начать новую дипломатическую атаку по урегулированию в Газе». Напомним, Анкара отозвала посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара для консультаций в связи с событиями в секторе Газа. Президент страны заявил о намерении объявить Израиль военным преступником.

    Коментарии (12)
    14 ноября 2023, 21:57
    Турция начала уголовное производство по обвинению Нетаньяху в геноциде в Газе
    Турция начала уголовное производство по обвинению Нетаньяху в геноциде в Газе
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запрос на уголовное дело против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху направлен в министерство юстиции Турции.

    Прокуратура Стамбула направила в турецкий минюст запрос на уголовное дело в отношении Нетаньяху, для последующего обращения в Международный уголовный суд (МУС) по поводу геноцида в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Ранее группа турецких граждан заявила, что подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд за геноцид в секторе Газа и преступлений против человечества.

    Коментарии (9)
    15 ноября 2023, 00:52
    Из сектора Газа эвакуирована третья группа граждан России

    Из сектора Газа эвакуирована третья группа граждан России из 40 человек

    Tекст: Антон Никитин

    КПП «Рафах» во вторник пересекла третья группа российских граждан из 40 человек, сообщил глава пресс-службы МЧС Роман Охотенко.

    Также Охотенко сообщил, что в аэропорту Домодедово совершил посадку самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных россиян из 98 человек. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС, передает ТАСС.

    Первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву в понедельник.

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    14 ноября 2023, 21:44
    СМИ сообщили о возможном освобождении заложников ХАМАС в ближайшее время

    CNN: ХАМАС может освободить часть заложников в ближайшие дни или недели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников может быть освобождена в ближайшее время, сообщает CNN.

    ХАМАС может освободить некоторых заложников в ближайшие дни или недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного европейского дипломата, передает РИА «Новости».

    При этом ранее представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что окончательные условия для заключения сделки по освобождению заложников еще не выработаны.

    Во вторник стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам.

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    15 ноября 2023, 00:36
    Белиз разорвал дипотношения с Израилем

    Белиз разорвал дипломатические отношения с Израилем

    Tекст: Антон Никитин

    Министерство иностранных дел, внешней торговли и иммиграции Белиза приняло решение о разрыве отношений с Израилем на фоне нарушений еврейским государством гуманитарного права в ходе операции в секторе Газа.

    В заявлении правительства Белиза говорится, что страна отзывает аккредитацию своего посла в Израиле. Кроме того, приостановлена деятельность почетного консульства Израиля в Белизе и назначение почетного консула. В сообщении правительства Белиза сказано, что решения вступают в силу немедленно, передает РИА «Новости».

    По мнению властей Белиза, с 7 октября 2023 года Израиль нарушает международное право, международное гуманитарное право и права человека жителей Газы.

    Ранее из Израиля были отозваны послы Чили и Колумбии. Аналогичные решения приняли Иордания и Бахрейн.

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    14 ноября 2023, 22:24
    Путин обсудил с президентом Египта прекращение огня в Газе

    Кремль: Путин обсудил с президентом Египта ас-Сиси ситуацию в секторе Газа

    Tекст: Антон Никитин

    Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер выразил Египту благодарность за всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа, сообщили в Кремле.

    В заявлении на сайте Кремля говорится, что стороны обсуждали ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, которая крайне обострилась в последнее время.

    Путин и ас-Сиси выразили глубокое беспокойство «беспрецедентным ростом жертв среди мирного населения, включая тысячи детей и женщин», сообщили в Кремле. Также стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения кровопролития и освобождения заложников, а также беспрепятственного оказания гумпомощи мирному населению.

    Отмечается, что подходы России и Египта к урегулированию ситуации в регионе являются созвучными. Обе страны выступают за создание независимого Палестинского государства, которое бы сосуществовало в мире и безопасности с Израилем.

    Лидеры России и Египта будут оставаться в контакте, добавили в Кремле.

    В свою очередь официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми опубликовал в соцсетях заявление по итогам переговоров двух лидеров. В нем говорится, что стороны договорились активизировать международные усилия с целью прекращения огня в секторе Газа, а также обсуждали предоставление срочной гуманитарной помощи сектору Газа и возможные шаги, направленные на защиту гражданского населения и прекращения кровопролития, передает ТАСС.

    Путин ранее заявлял о необходимости создания независимого государства Палестина. Российский лидер подчеркивал, что это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с этим президент России признал право Израиля на самооборону.

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    14 ноября 2023, 21:09
    Нетаньяху дал указание ЦАХАЛ готовиться к любому сценарию c «Хезболлой»

    Нетаньяху приказал израильской армии готовиться к любому сценарию c «Хезболлой»

    Tекст: Вера Басилая

    Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дано указание готовиться к любому сценарию в случае эскалации конфликта с «Хезболлой» на севере страны, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

    Премьер Израиля на встрече с главами северных муниципалитетов заявил, что идет мощный обмен ударами с группировкой «Хезболла». Он призвал «Хезболлу» не испытывать Государство Израиль, чтобы «не делать ошибки всей жизни», передает РИА «Новости».

    Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не смирится с ударами по его территории со стороны ливанской шиитской организации «Хезболла». Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что «Хезболла» близка к тому, чтобы втянуть Ливан в войну, в этом случае Израиль готов сделать в Бейруте то же, что сейчас делает в секторе Газа.

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    15 ноября 2023, 10:55
    Bloomberg: Белый дом все больше разочаровывается действиями Израиля против ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон «все больше разочаровывается» действиями Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа из-за роста числа жертв среди мирного населения и игнорирования Израилем призывов США к миру, пишет Bloomberg.

    По информации источников издания, в администрации главы США Джо Байдена проводят «все более сложные беседы» с израильскими властями, однако Израиль игнорирует призывы Белого дома, передает РИА «Новости».

    Издание указывает, что Белый дом все больше разочаровывается тем, как Израиль ведет бои против ХАМАС.

    Также информаторы агентства заметили, что США неоднократно предупреждали Израиль о необходимости защиты гражданского населения, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «до сих пор игнорировал обеспокоенность США» по вопросу американцев, которые остаются в заложниках в Газе, а также сотен американцев палестинского происхождения, которые не могут покинуть территорию сектора Газа.

    Тем временем Белиз разорвал дипотношения с Израилем. Ранее из Израиля были отозваны послы Чили и Колумбии. Аналогичные решения приняли Иордания и Бахрейн.

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    15 ноября 2023, 06:09
    Семьи заложников ХАМАС направились маршем в Иерусалим

    Семьи заложников ХАМАС направились маршем в Иерусалим, требуя освобождения похищенных

    Tекст: Антон Никитин

    Сотни родственников израильских заложников, которые были похищены палестинским радикальным движением ХАМАС 7 октября, а также волонтеры и активисты начали пятидневный марш из Тель-Авива в Иерусалим.

    Участники марша, который начался во вторник днем на площади перед тель-авивским музеем искусств, требуют от правительства Израиля ускорить освобождение захваченных в плен людей, передает РИА «Новости».

    Планируется, что к субботе марш доберется до Иерусалима. Там собираются провести акцию протеста напротив резиденции премьера Биньямина Нетаньяху.

    Семьи заложников напомнили, что люди находятся в плену уже 39 дней. Они просят израильское правительство дать более высокий приоритет задаче освобождения их родных, чем целям политическим и военным. Кроме того, семьи требуют от властей конкретных ответов на вопросы о том, как власти собираются освобождать пленных.

    Между тем американские СМИ ранее сообщили, что часть удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников может быть освобождена в ближайшее время.

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    15 ноября 2023, 08:59
    Армия Израиля заявила о начале «точной операции» в медцентре «Аль-Шифа»

    Израильские военные заявили, что начали «точную операцию» в больничном комплексе Газы

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе «Аль-Шифа», сообщает ЦАХАЛ.

    В заявлении отмечается, что израильские военные стремятся не навредить гражданскому населению, передает RT.

    Как между тем утверждает канал Al Mayadeen, израильские военные открыли огонь по врачам в «Аш-Шифе», передает ТАСС.

    Известно, что в ходе штурма здания военные Израиля потребовали, чтобы врачи покинули помещение. Также канал утверждает, что ЦАХАЛ якобы предоставил безопасный коридор для выхода из медучреждения, после чего все же военные открыли огонь по медработникам.

    Рано утром в среду стало известно, что израильские военные окружили здание медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа, все входы и выходы заблокированы.

    В больнице находятся около 700 пациентов и еще столько же сотрудников. Кроме того, от 2 тыс. до 3 тыс. человек укрываются в медучреждении. Прилегающие районы находятся под обстрелами, покинуть больницу люди не могут.

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    15 ноября 2023, 11:55
    Посол в Израиле сообщил о рисках для россиян на выходе из Газы через КПП «Рафах»

    Посол России в Израиле Викторов: Есть риски для россиян на выходе из Газы через КПП «Рафах»

    Tекст: Александра Юдина

    Москва обеспокоена эвакуацией россиян из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», он находится под угрозой из-за возможного обострения обстановки, заявил на канале «Россия-24» российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

    По его словам, в данный момент проходят эвакуационные мероприятия через находящийся на юге сектора Газа пограничный переход, в последнее время там не было больших инцидентов, однако постоянно под угрозой обострение ситуации, передает ТАСС.

    «Мы очень сильно обеспокоены и постоянно нашим израильским партнерам об этом говорим», – подчеркнул Викторов.

    Также дипломат отметил, что в среду ожидается выход около 100 россиян.

    «Сегодня уже четвертая группа выходит, насколько я знаю. Около 100 человек должны выйти. Надеюсь, так оно и произойдет», – указал Викторов.

    Кроме того, посол подчеркнул, что Москва согласовала «со всеми заинтересованными сторонами выход около половины находящихся сейчас граждан на территории сектора Газа».

    «Правда, там еще до 200 граждан Палестины – члены семей наших граждан, которых мы тоже намерены вывезти», – заключил он.

    Накануне самолет Ил-76, на борту которого находится вторая группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву.

    Напомним, спецборт Ил-76 МЧС России с первой группой эвакуированных из сектора Газа российских граждан приземлился в столичном аэропорту Домодедово в понедельник. МЧС выразило надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю.

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    15 ноября 2023, 09:17
    Израильские военные задержали одного из руководителей отделения ХАМАС в Рамалле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Армии обороны Израиля задержали одного из руководителей отделения палестинского радикального движения ХАМАС в Рамалле Хусейна Абу Квейка, сообщил палестинский портал Quds со ссылкой на местные источники.

    По их данным, Абу Квейк был задержан в ходе рейда в городе Эль-Бира на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС. Израильские военные об аресте Абу Квейка пока не объявляли.

    Ранее армия Израиля сообщила о задержании 700 активистов ХАМАС.

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