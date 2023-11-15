Гендиректор Большого театра прокомментировал номерки в очереди на «Щелкунчика»

Гендиректор Большого театра Урин прокомментировал номерки в очереди на «Щелкунчика»

Tекст: Антон Никитин

«Я не могу подойти к очереди и сказать, что они неправомерно поступают, ни к одному человеку», – приводит его слова ТАСС.

Урин отметил, что театр не может запретить людям вести запись или раздавать друг другу номерки, договариваться в социальных сетях. «Я об этом знаю, но ничего сделать не могу, у меня нет никаких юридических прав», – сказал генеральный директор театра.

Большой театр, по его словам, раздает только браслеты, чтобы люди часами не стояли в очередях, а могли уехать домой и после вернуться за билетами к назначенному времени. При этом даже если человек с браслетом пропустит свою очередь, то билет он сможет приобрести.

«У нас нет юридического права наводить порядок в очереди, выстраивать людей», – сказал Урин, отметив, что права Большого театра начинаются с той минуты, когда люди заходят в кассу.

Он добавил, что когда люди пытаются самоорганизоваться, ведут списки в тетрадках или раздают номерки, театр им этого запретить не может. Театр только вправе привлечь правоохранительные органы к этой ситуации, сказал Урин.

В этом году, как ожидается, пройдет 22 представления «Щелкунчика».

На прошлой неделе в Москве задержали людей, которые вели незаконную запись в очередь по продаже билетов на балет «Щелкунчик». Очереди за билетами на «Щелкунчика» стали выстраиваться в начале ноября.