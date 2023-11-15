В Пентагоне признали, что передача F-16 Киеву не изменит расстановку сил

Пентагон: Поставка Западом F-16 Киеву не изменит фундаментально расстановку сил

Tекст: Антон Никитин

«Я бы не сказал, что это фундаментальным образом изменит расстановку сил», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Также Кендалл ответил на вопрос о подготовке украинских военных летчиков. Не приведя подробностей, он сообщил, что процесс «идет хорошо». США, по его словам, выступают во «вспомогательной роли».

Министр ВВС США – это гражданское лицо, которое не является в США членом президентского кабинета. Должность находится в подчинении шефу Пентагона. Данный чиновник занимается вопросами развития двух вверенных ему видов вооруженных сил – ВВС и Космических сил.

В свою очередь заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант сообщил, что поставленные Украине F-16 будут ремонтироваться в ряде европейских стран, в частности в Польше.

Ранее глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил об отсутствии конкретной информации о сроках поставки истребителей F-16 Украине.