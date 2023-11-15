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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Доверие в обществе важнее газа и нефти

    Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.

    10 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Американская сказка заканчивается

    Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.

    30 комментариев
    15 ноября 2023, 01:19

    В Южной Корее сообщили о создании в КНДР нового типа ракетного двигателя

    Yonhap: КНДР создала новый тип двигателя для баллистической ракеты средней дальности

    Tекст: Антон Никитин

    Северная Корея разработала новый тип твердотопливного двигателя, который предназначен для баллистической ракеты средней дальности, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

    Испытания двигателей, по данным Reuters, проводились 11 и 14 ноября, передает ТАСС.

    В середине сентября сообщалось, что КНДР осуществила два пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. В том же месяце КНДР в ответ на учения США и Южной Кореи провела учения, в рамках которых осуществила имитацию тактического ядерного удара.

    14 ноября 2023, 22:51
    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе

    Полянский: США столкнутся с серьезными последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты столкнутся «с самыми серьезными последствиями», если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его киевскому режиму, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации заявил, что подобные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте, передает РИА «Новости».

    Если такие шаги со стороны властей США будут продолжены, «это будет иметь самые серьезные последствия», подчеркнул российский дипломат.

    Полянский добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права. Действия США он назвал особо циничными на фоне попыток Вашингтона использовать санкции в отношении Йемена для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Решение американских военных передать вооружения, перехваченные в декабре прошлого года в Оманском заливе, украинским националистам Полянский назвал возмутительным.

    В начале октября сообщалось, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

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    13 ноября 2023, 07:43
    Подготовка к производству первых истребителей Checkmate началась в России

    Ростех сообщил о начале подготовки к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate

    Подготовка к производству первых истребителей Checkmate началась в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Началась подготовка производства первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, конструкторская документация передана на завод-изготовитель, сообщил Ростех.

    Ростех сообщил, что «в проект были внесены изменения», в результате изменились «сроки первого вылета». После того, как прошла презентация, был проведен сбор отзывов потенциальных заказчиков, изменения коснулись как стоимости проекта, так и некоторых технических решений. Ростех заявил, что конкурентоспособность и коммерческая привлекательность Checkmate выросли, а технические риски удалось уменьшить, передает РИА «Новости».

    В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет Checkmate составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Сообщалось, что новый российский легкий истребитель, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow в 2021 году.

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    14 ноября 2023, 22:08
    Появились подробности о личностях покинувших часть российских военных

    Regnum: Сбежавшими с позиций в Брянской области бойцами оказались братья-близнецы

    Tекст: Антон Никитин

    Среди российских военнослужащих, покинувших место несения службы в Брянской области, оказались близнецы 2003 года рождения, пишут СМИ.

    Источник Regnum сообщил, что, кроме двоих братьев, также позиции оставили четверо их товарищей. Все они являются уроженцами Республики Тыва. Уточняется, что они находились в пяти километрах от границы с Украиной. При побеге военные прихватили с собой автоматы, добавляет источник.

    Для поисков бойцов местное управление МВД объявило план «Сирена» и собрало личный состав. Есть сообщения, что вскоре военные вернулись обратно, однако официальных подтверждений в настоящее время нет.

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    12 ноября 2023, 09:55
    Российские корабли впервые за полвека зашли в порт Читтагонг в Бангладеш

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд российских кораблей в составе двух больших противолодочных кораблей Тихоокеанского флота России »Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и танкера «Печенга» зашел в порт Читтагонг в Бангладеш, сообщили СМИ.

    Как сообщил источник ТАСС, оба корабля пришвартовались в порту, который считается главной морской гаванью южноазиатской страны.

    Российские военные моряки прибыли в Бангладеш впервые за почти полвека.

    Напомним, в октябре большие противолодочные корабли (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» вошли акваторию Восточно-Китайского моря для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

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    13 ноября 2023, 13:24
    Чемезов отреагировал на изучение российских вертолетов летчиками США

    Чемезов об изучении американскими летчиками российских вертолетов на выставке: «Ради Бога»

    Tекст: Ольга Никитина

    Интерес американских специалистов к российским вертолетам Ка-32 и макету ударного Ка-52 на Dubai Airshow 2023 вызван тем, что в ходе спецоперации российская техника хорошо себя проявила, и об этом знают во всем мире, заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов не считает, что американские военные в ходе выставки будут пытаться «что-то утащить» у России. Это не так просто, отметил он, добавив, что для этого было бы необходимо разобрать вертолет, изучить системы и технику, передает РИА «Новости».

    Интерес американцев к «Аллигаторам» он связал с успешным применением вертолетов в зоне СВО. «Ради Бога, мы для этого их (вертолеты) сюда и привезли», – сказал Чемезов. Он отметил, что речи о продаже этих вертолетов США не идет, «а посмотреть – пожалуйста».

    Модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М, представленный «Вертолетами России» на авиасалоне Dubai Airshow, вызвал повышенный интерес у иностранных гостей. Особое внимание проявили к нему американские летчики, которые даже забрались в кабину вертолета.

    Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Россию не получится выкинуть с международного рынка вооружений, это «бесполезные потуги» недругов.

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    13 ноября 2023, 08:47
    За рубежом заинтересовались покупкой российского истребителя Checkmate

    Вице-премьер Мантуров: Интересанты на покупку российского истребителя Checkmate есть

    Tекст: Ольга Никитина

    Появились интересанты на покупку российских однодвигательных истребителей Checkmate, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.

    Мантуров сообщил, что за два года собраны запросы на российские истребители, в том числе внесены коррективы в проект, чтобы он был адаптирован под запросы заказчиков, передает ТАСС.

    По словам вице-премьера, изменения затронули компоновку самолета, системы управления и авиационного вооружения.

    Первый опытный образец российского однодвигательного истребителя Checkmate может быть создан до конца 2025 года, добавил Мантуров.

    Ранее в понедельник Ростех сообщил о начале подготовки производства первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, конструкторская документация передана на завод-изготовитель.

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    14 ноября 2023, 09:52
    США решили изучить лазерную систему Израиля «Железный луч»

    Пентагон: США изучат возможность использования лазерной системы Израиля «Железный луч»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США следят за разработкой израильской лазерной системы «Железный луч» и готовы рассмотреть вопрос ее использования для собственных нужд, если эта техника хорошо покажет себя в бою, сообщил помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

    Еженедельник Defense News со ссылкой на его слова отмечает: если Израиль добьется успеха в разработке и применении системы, то армия США может задуматься над ее использованием, передает ТАСС. Чиновник назвал технологию «интригующей», упомянув, что смог увидеть прототип системы во время своей последней поездки в Израиль.

    Как отмечает Defense News, сейчас армия США работает над созданием собственного высокоэнергетического лазерного оружия, которое могло бы обеспечить защиту от ударов обычных и крылатых ракет, артиллерии и минометов, а также беспилотных летательных аппаратов. Проект реализуют производители Dynetics и Lockheed Martin.

    Представитель Пентагона поддержал планы Вашингтона по инвестициям в разработку «Железного луча» в рамках пакета финансовой помощи еврейскому государству. Defense News напоминает, что в рамках нового американского пакета помощи администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у Конгресса на разработку «Железного луча» примерно 1,2 млрд долларов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что возможности боевых лазеров вышли на новый уровень.

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    12 ноября 2023, 14:30
    Пилотажная группа «Русские витязи» прибыла в Дубай для участия в международном авиасалоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пилотажная группа «Русские витязи» прибыла в Дубай для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow, который стартует 13 ноября на территории международного аэропорта Аль-Мактум в ОАЭ, сообщили в Минобороны России.

    По сообщению Минобороны, летчики авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) «Русские витязи» на новейших истребителях Су-35С выполнили перебазирование в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow-2023, передает ТАСС. Там добавили, что перелет из подмосковной Кубинки проходил с двумя промежуточными посадками, Ил-76 ВТА доставил к месту проведения международной выставки специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество.

    В военном ведомстве отметили, что перед демонстрационном показом экипажи истребителей проведут два квалификационных полета и воздушные тренировки.

    В ходе авиасалона пилоты ВКС России выполнят полеты в составе группы и продемонстрируют сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-35С.

     «Завтра у нас стартует авиационный салон. Будут принимать участие «Русские витязи», уже прибыли сюда и готовятся к показательным полетам в рамках открытия завтрашнего авиационного салона. Также будут представлены и Ил-76, Ка-52, «Ансат» в медицинском исполнении Ми-171А3», – прокомментировал вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров, возглавляющий российскую делегацию в ОАЭ.

    Ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации Ростех Владимир Артяков заявил, что новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками (БПЛА) «Сапфир» будет продемонстрирован на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 в ОАЭ.

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    13 ноября 2023, 08:58
    В Бангладеш заявили о готовности к сотрудничеству с российскими моряками

    ВМС Бангладеш заявили о готовности к сотрудничеству с российскими моряками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы Бангладеш открыты к дальнейшему сотрудничеству с российскими моряками, заявил начальник Военно-морской академии Бангладеш коммодор Сайед Шаиф уль-Ислам.

    Как сказал коммодор в ходе акции памяти и церемонии возложения венков к могиле советского старшего матроса Юрия Редькина, который погиб 13 июля 1973 года во время работ по расчистке и разминированию акватории порта Читтагонг, Бангладеш всегда открыт к партнерству с российскими моряками, и порт Читтагонг всегда открыт для друзей из России, передает ТАСС.

    В церемонии приняли участие военные моряки Бангладеш, члены экипажей российских больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и танкера «Печенга», которые пришли с дружеским визитом в Бангладеш, посол России в Дакке Александр Мантыцкий, дипломаты, журналисты.

    «Наши отношения дружественные, и это место, где находится могила советского матроса Редькина, символизирует начало дружбы, которая продолжается до сих пор», – добавил коммодор.

    Как рассказал уль-Ислам, жители всей Бангладеш хранят память о советских моряках, которые полвека назад спасли страну от гуманитарной катастрофы, разминировав и расчистив акваторию порта Читтагонг.

    «Это место хорошо известно у нас всем благодаря вкладу России в нашу историю после войны за независимость 1971 года. Народ Читтагонга и всей Бангладеш помнит, что Россия, а в то время это был Советский Союз, – это наш друг, настоящий друг. Визит российских кораблей к нам – это символ продолжающейся дружбы», – добавил он.

    В воскресенье отряд российских кораблей в составе двух больших противолодочных кораблей Тихоокеанского флота России «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и танкера «Печенга» зашел в порт Читтагонг в Бангладеш впервые за 50 лет.

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    13 ноября 2023, 11:15
    Шугаев: Россию невозможно выкинуть с международного рынка вооружений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россию не получится выкинуть с международного рынка вооружений, это «бесполезные потуги» недругов, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, отвечая на вопросы на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

    По его словам, выкинуть Россию ни с какого рынка невозможно, тем более с рынка вооружений, передает ТАСС слова Шугаева. Он при этом сделал акцент на том, что РФ является по меньшей мере второй страной среди экспортеров вооружений и военной техники в мире.

    По его словам, Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) регулярно проводят двусторонние консультации по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) на фоне интереса арабского государства к российской продукции. Однако о результатах консультаций на этом этапе говорить преждевременно.

    Ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками (БПЛА) «Сапфир» будет продемонстрирован на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 в ОАЭ.

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    14 ноября 2023, 10:24
    Первая партия собранных российско-индийским предприятием АК-203 начала испытания

    Первая партия собранных российско-индийским предприятием АК-203 проходит испытания

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая партия выпущенных на совместном российско-индийском предприятии автоматов АК-203 проходит испытания, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

    По его словам, организация производства в Индии автоматов АК-203 ведется в соответствии с контрактными документами, развернуто их серийное производство, изготовлена первая партия автоматов, которая в настоящее время проходит испытания, передает ТАСС.

    Шугаев добавил, что в настоящее время строительно-монтажные работы на создаваемом предприятии по лицензионному производству автоматов Калашникова в Венесуэле продолжаются в соответствии с согласованными с партнерами календарными графиками. По его словам, имеются взаимные обязательства сторон по решению технических и организационных вопросов. Шугаев также выразил уверенность в том, что стороны «приложат максимальные усилия для своевременного запуска объекта».

    Напомним, в январе российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов АК-203 для вооруженных сил Индии.

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    14 ноября 2023, 08:16
    Ростех презентовал новейшую линейку парашютных систем на Dubai Airshow

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех впервые на Ближнем Востоке на выставке Dubai Airshow 2023 представляет линейку новейших парашютных систем, сообщили в госкорпорации.

    Как сообщили в Ростехе, участники и гости выставки смогут ознакомиться с парашютами специального назначения «Дальнолет» и «Беркут 2», передает РИА «Новости».

    «Дальнолет» предназначен для десантирования спецподразделений силовых ведомств с комплектом необходимого снаряжения. Система позволяет осуществлять десантирование с высот от 900 метров до 8 км, при этом дальность полета при прыжке с 8 км с учетом попутного ветра может достигать 60 км. Парашютная система специального назначения «Беркут 2» позволяет выполнять десантирование из летательных аппаратов всех типов. Парашют типа крыло позволяет обеспечить десантирование как отдельных парашютистов, так и группы парашютистов. При этом на подвесной системе возможно крепление грузового контейнера массой до 50 кг, что позволяет десантироваться с вооружением и другим необходимым оборудованием.

    Как рассказали в авиационном кластере Ростеха, на Dubai Airshow 2023 отмечается значительный интерес зарубежных специалистов к российской парашютной технике. В рамках российской экспозиции также демонстрируются две контейнерные системы – УГКС-50 и СКГ-50 – для доставки грузов парашютистами. Первая позволяет крепить грузы общей массой до 50 кг при десантировании с высот до 10 км. Вторая дает возможность десантировать парашютиста вместе с грузом нестандартной геометрической формы весом до 50 кг с высот до 10 км.

    Кроме того, Ростех презентует в Дубае двухместную парашютную систему «Тандем-400». С ее помощью можно выполнять учебно-тренировочные и прыжки по специальному заданию с высот до 8 км. В линейке парашютов для доставки крупногабаритных грузов представлена роботизированная система «Юнкер-ДГ-250», которая обеспечивает точную посадку в заданной точке благодаря использованию сигналов спутниковой навигации ГЛОНАСС. Точность приземления в стандартных метеоусловиях составляет порядка 100 метров.

    Напомним, в ноябре 2022 года Ростех передал на государственные испытания парашютную систему «Кадет-100», предназначенную для замены основного десантного парашюта Российской армии Д-10.

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    14 ноября 2023, 10:59
    Россия выразила готовность к партнерству при создании беспилотного Checkmate

    Россия готова к партнерству при создании беспилотного и двухместного самолетов Checkmate

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящий в госкорпорацию «Ростех» «Рособоронэкспорт» допускает возможность сотрудничества с иностранными партнерами в области создания беспилотной и двухместной модификаций легкого тактического самолета Checkmate, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

    По его словам, при создании легкого тактического самолета Checkmate предусматривается создание беспилотной и двухместной модификаций, передает ТАСС. Михеев добавил, что Россия озвучивает такие возможности иностранным партнерам в ходе консультаций по сотрудничеству в этой области и можно констатировать устойчивый интерес к беспилотной и двухместной модификациям самолета.

    По его словам, «Рособоронэкспорт» проводит консультации со странами Ближнего Востока по облику и техническим характеристикам легкого тактического самолета Checkmate, партнерам переданы предложения по проекту.

    «В данный момент Ростех ведет подготовку для сборки первых образцов истребителя», – сказал Михеев.

    Ранее Ростех сообщил о начале подготовки производства первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, конструкторская документация передана на завод-изготовитель.

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    13 ноября 2023, 08:18
    США и Южная Корея приняли обновленную стратегию сдерживания КНДР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министры обороны Республики Корея и США Син Вон Сик и Ллойд Остин подписали обновленную «адаптированную стратегию сдерживания» (TDS) в отношении КНДР, сообщает Ренхап.

    Согласно сообщению агентства, это первые изменения в «адаптированной стратегии сдерживания» с момента ее принятия в 2013 году после третьих ядерных испытаний в КНДР.

    К данному моменту Пхеньян провел шесть ядерных испытаний, передает ТАСС. Власти США и Южной Кореи обновили документ в соответствии с развитием ракетной и ядерной программ КНДР и ее ядерной доктриной – в сентябре 2022 года в республике был принят закон о ядерных силах, который предусматривает возможность нанесения превентивного ядерного удара.

    Помимо этого, Ллойд Остин заявил о приверженности США «расширенному сдерживанию», под которым понимается готовность Вашингтона применить все средства, включая ядерные, для защиты союзника. Син Вон Сик отметил, что более частое появление стратегических средств США на юге Корейского полуострова укрепляет доверие к обещаниям США в рамках расширенного сдерживания.

    Напомним, в октябре американский стратегический бомбардировщик B-52, способный нести ядерные боеголовки, провел учения на южнокорейской территории с военными страны.

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    14 ноября 2023, 12:43
    «Росэлектроника» показала в Дубае носимый комплекс с автонаведением для зенитчиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представил на выставке Dubai Airshow 2023 носимый комплекс управления для стрелков-зенитчиков. Как сообщили в пресс-службе холдинга, комплекс также получил возможность управления средствами противодействия беспилотникам.

    Как сообщили в пресс-службе, на Dubai Airshow входящий в «Росэлектронику» пензенский «Радиозавод» впервые демонстрирует обновленную носимую версию комплекса, которая состоит из модуля автоматизированного управления (МАУ) и индивидуального комплекта автоматизации (ИКА), передает ТАСС. Там добавили, что МАУ предназначен для командира подразделения стрелков-зенитчиков, а ИКА – для бойцов, оснащенных переносными зенитными комплексами или стрелковым вооружением. После модернизации в оборудовании также реализована возможность управления средствами противодействия беспилотникам.

    Ранее холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработал линейку матричных фотомодулей на основе кристаллов кремния, предназначенную для высокоточного оружия и позволяющую видеть объекты в любое время суток.

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      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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