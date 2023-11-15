Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
В Южной Корее сообщили о создании в КНДР нового типа ракетного двигателя
Yonhap: КНДР создала новый тип двигателя для баллистической ракеты средней дальности
Северная Корея разработала новый тип твердотопливного двигателя, который предназначен для баллистической ракеты средней дальности, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.
Испытания двигателей, по данным Reuters, проводились 11 и 14 ноября, передает ТАСС.
В середине сентября сообщалось, что КНДР осуществила два пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. В том же месяце КНДР в ответ на учения США и Южной Кореи провела учения, в рамках которых осуществила имитацию тактического ядерного удара.