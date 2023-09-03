  • КНДР провела имитацию ядерного удара
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    Как был сорван русофобский план Нобелевского комитета
    Лия Ахеджакова объяснила появление на сцене с украинским флагом
    На Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск
    Марочко рассказал, как российская армия в ходе СВО изменила тактику
    Коломойский отказался вносить залог после ареста на Украине
    Захарова напомнила о невыполненных обязательствах Запада перед Россией
    Шольц ударился лицом во время пробежки
    Жена актера Янина опровергла сообщения о его смерти
    Грибников попросили отказаться от поиска книг на Amazon, написанных ИИ
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России

    Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.

    11 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему культурные институции не могут быть вне идеологии

    Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.

    6 комментариев
    3 сентября 2023, 02:19

    КНДР провела имитацию ядерного удара

    Северная Корея провела учения с имитацией тактического ядерного удара

    КНДР провела имитацию ядерного удара
    @ Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на учения США и Южной Кореи КНДР провела учения, в рамках которых осуществила имитацию тактического ядерного удара, сообщают информационные агентства.

    Северная Корея запустила пару стратегических крылатых ракеты большой дальности. Отмечается, что боеголовки ракет «имитировали ядерные». Пуск состоялся на рассвете 2 сентября, передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

    Ракеты были запущены в направлении Западно-Корейского залива в Желтом море из устья реки Чхончхонган. Они пролетели по 8-образной траектории 1,5 тыс. км и взорвались на заданной высоте в 150 м над «целевым островом», передает РИА «Новости».

    КНДР заявила, что «безрассудство и опасная конфронтационная истерика» со стороны США и «бандитов из «Республики Кореи» достигли «беспрецедентного уровня». Как заявило ЦТАК, северокорейские ядерные силы укрепляют «боевую готовность к контрмерам, призванным сдерживать войну».

    Напомним, несколько дней назад Северная Корея уже устраивала учения по тактическому ядерному удару с имитацией уничтожения южнокорейских командных пунктов и аэродромов.

    2 сентября 2023, 06:25
    В США указали на случайно озвученные украинской стороной данные о потерях

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор указал на озвученные украинской стороной данные о гибели 400 тыс. бойцов ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская сторона случайно подтвердила гибель 400 тыс. бойцов вооруженных сил Украины, сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «Люди, наконец-то, говорят мне: «Знаете, Макгрегор, вы были правы. Погибли 400 тыс. солдат ВСУ», – сказал Макгрегор, отметив, что «украинцы и сами случайно подтвердили это», когда призвали «отдать дань уважения погибшим».

    Макгрегор указал, что совокупные потери США во Второй мировой войне были ниже. «Кого мы обманываем? Это не может продолжаться долго», – сказал он. Макгрегор уверен, что «все скоро поменяется». По его мнению, «конфликту пришел конец», передает РИА «Новости».

    Реальные потери ВСУ озвучил мобильный оператор «Киевстар», решивший устроить акцию, в которой предлагалось отправить сообщение «Спасибо» на номер погибшего солдата. В проморолике сообщалось: «400 тыс. героев уже никогда не ответят на звонок».

    Напомним, Макгрегор заявил, что рроссийские войска очень осторожно и взвешено продвигаются против ВСУ «в надежде, что кто-нибудь, обладающий здравым смыслом, придет и договорится о прекращении конфликта». Он считает, что российские силы при необходимости могут дойти до Одессы.

    Коментарии (41)
    2 сентября 2023, 12:14
    В ВСУ заявили об использовании ВС России тактики поджигания минных полей

    NYT: Морпехи ВСУ заявили об использовании российскими войсками новой тактики поджигания минных полей

    В ВСУ заявили об использовании ВС России тактики поджигания минных полей
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Антон Никитин

    Морпехи ВСУ утверждают, что Вооруженные силы России используют новую тактику поджигания минных полей, сообщает The New York Times.

    Как утверждается в публикации, по словам украинских морских пехотинцев, русские используют новую тактику, чтобы сделать минные поля еще более смертоносными. Как утверждается в материале, ВС России якобы заранее размещают на минных полях горючее вещество, а при приближении ВСУ с дрона сбрасывают гранату, что приводит к множественным взрывам и целому морю огня, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в статье отмечается, что украинские военные признают преимущество России в некоторых важных аспектах. Так, по словам ветерана морской пехоты ВСУ по имени Денис, у русских больше артиллерии, больше танков, больше дронов и больше людей.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (24)
    2 сентября 2023, 13:27
    Директора Института США и Канады РАН отстранили от должности

    Историк и политолог Валерий Гарбузов подтвердил свое отстранение от должности директора Института США и Канады РАН

    Tекст: Антон Никитин

    Российский историк и политолог Валерий Гарбузов подтвердил, что отстранен от должности директора Института США и Канады Российской академии наук по инициативе учредителя.

    Комментируя появившуюся с соцсетях информацию о своем отстранении от должности, Гарбузов сообщил, что приказ о расторжении договора был подписан 1 сентября. По словам ученого, причина как таковая в приказе не указана, в документе написано «по инициативе учредителя». Он пояснил, что есть такая статья трудового договора, передает ТАСС.

    Валерий Гарбузов родился в 1960 году в Пскове. Он является специалистом в области внутренней и внешней политики США, автором более 70 научных работ. Гарбузов начал работать в Институте США и Канады РАН в 2000 году. В феврале 2016 года, согласно итогам голосования на общем собрании сотрудников института по выборам директора института, был избран директором Института США и Канады РАН.

    Коментарии (45)
    2 сентября 2023, 18:52
    Лия Ахеджакова объяснила появление на сцене с украинским флагом

    Актриса Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг ей подсунул провокатор

    Лия Ахеджакова объяснила появление на сцене с украинским флагом
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка Российской Федерации Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг в Бремене ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов.

    По ее словам, она получила этот флаг вместе с букетом от поклонника, «какого-то провокатора» во время концерта в Бремене во время поклона после спектакля.

    «Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят», – заявила Ахеджакова «Газете.Ru».

    Ранее главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС России. Ситуация связана с украинским флагом, который артистка вынесла на сцену в Бремене, где 27 июня прошел спектакль «Мой внук Вениамин» с ее участием,

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    2 сентября 2023, 05:55
    Власти Чечни отреагировали на драку бойца ММА Чурчаева в ТЦ в Москве

    Депутат Делимханов по поручению Кадырова взял под личный контроль дело о драке с участием бойца ММА Чурчаева в Москве

    Власти Чечни отреагировали на драку бойца ММА Чурчаева в ТЦ в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова взял под личный контроль дело о драке в холле столичного торгового центра, в которой участвовал чеченский боец ММА Шовхал Чурчаев.

    В четверг в ТРЦ «Ривьера» состоялась пресс-конференция промоушена «Наше дело». После адресованного Чурчаеву провокационного вопроса в холле произошла массовая драка, передает РИА «Новости».

    Делимханов назвал случившееся «бытовым конфликтом» и сообщил, что находится «на связи с мэром Москвы и руководителями правоохранительных органов» города. «Мы будем разбираться в этом и на 100% выполним поручение», – заверил он в Telegram.

    Депутат подчеркнул, что «такого рода происшествия осуждаются» как Кадыровым, так и всем чеченским народом. По словам Делимханова, «спортсмен, если он таковым является, должен быть сдержан и дисциплинирован, не устраивая бессмысленные шоу». Делимханов заявил, что «в погоне за лайками и хайпом некоторые блогеры иногда переходят черту», но следует учитывать, что «их поведение может бросить тень на весь народ».

    Делимханов указал, что Кадыров ждет от чеченцев, которые находятся за пределами Чечни, образцового поведения. Депутат заверил, что действия чеченцев, которые не отвечают «религии и традициям» чеченского народа, «будут пресекаться», а «зачинщиков» ждут «самые жесткие меры в соответствии с законом» и чеченскими обычаями. «Чеченец в любой ситуации и в любом месте должен вести себя достойно и сдержанно», – заявил Делимханов.

    Коментарии (39)
    2 сентября 2023, 03:23
    Полянский оценил риск прямого столкновения между НАТО и Россией

    Полянский указал на риск прямого конфликта между НАТО и Россией из-за прокси-столкновения на Украине

    Полянский оценил риск прямого столкновения между НАТО и Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Когда происходит такое тесное прокси-столкновение между НАТО и Россией, как на Украине, «ничто не исключено», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, оценивая риск прямого столкновения с НАТО.

    Полянского попросили прокомментировать заявление американского ведущего Такера Карлсона о перспективе войны России и США. Полянский ответил: «Не нам оценивать вероятность этого сценария». Он заявил, что российская сторона неоднократно указывала, что «ситуация весьма опасная», существует «большой риск прямого столкновения» между Россией и НАТО. Как указал дипломат, альянс очень сильно вовлечен в конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, НАТО передает Украине «все, кроме живой силы», хотя последнее точно и не известно – «есть множество признаков того, что там есть некие инструкторы, наемники, и о гибели некоторых людей очень таинственным образом сообщают у них дома – генералы и офицеры из НАТО». Как подчеркнул Полянский, это «вызывает большие подозрения». По его мнению, нельзя исключать, что военные НАТО «участвуют в определенных действиях на Украине».

    При этом он отметил, что с военной точки зрения ситуация для киевского режима очень плоха. Украина может рассчитывать только на помощь Запада, которая «немного спадает». «И я думаю, что много людей в США, как и в других местах, начинают осознавать, что киевский режим проигрывает», – сказал Полянский.

    Напомним, Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена, чтобы сохранить власть, планирует развернуть полномасштабную войну с Россией в 2024 году. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, отвечая на вопрос о том, движется ли конфликт на Украине к масштабной войне, заявил, что американская сторона сконцентрирована на поддержке Украины. По его словам, США не считают, что находятся в состоянии войны с Россией.

    Коментарии (24)
    2 сентября 2023, 15:17
    Захарова напомнила о невыполненных обязательствах Запада перед Россией

    Захарова: «Новый пакет предложений ООН» по «зерновой сделке» состоит из невыполненных Западом обязательств перед Россией

    Захарова напомнила о невыполненных обязательствах Запада перед Россией
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Выполнение данных России обещаний в рамках «зерновой сделки» и раньше подразумевало переподключение «Россельхозбанка» к международной системе SWIFT и разморозку активов российских компаний, однако эти пункты так и не были выполнены, указала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат процитировала в своем Telegram-канале государственное турецкое агентство Anadolu, которое передало, что новый пакет предложений ООН по «зерновой сделке» подразумевает переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT и разморозку активов российских компаний. Захарова подчеркнула, что раньше это все тоже «подразумевалось», только так и не заработало.

    Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что зерновую сделку можно продлить, если выполнить все данные ранее России обещания. Днем ранее глава МИД Сергей Лавров разъяснил Турции, чего Россия ждет от Запада для восстановления зерновой сделки.

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    2 сентября 2023, 19:06
    На Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск

    Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут остановить российские войска возле Купянска и Харькова

    На Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский постоянно врет об успехах вооруженных сил, но они не могут остановить продвижение российских сил к Купянску в Харьковской области, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube.

    Он заявил, что идут тяжелейшие бои возле Купянска, российские войска наступают, а Зеленский постоянно говорит ложь об украинских успехах на этом направлении, передает ТАСС.

    Соскин также заявил, что за почти три месяца контрнаступления украинской армии президенту Владимиру Зеленскому ни разу не сообщили хороших новостей по поводу прорыва российской линии обороны. По его словам, техника, которую Запад передает Киеву, устарела и не может конкурировать с российским вооружением на поле боя.

    «И если ничего дальше не будет, то песенка Зеленского спета», – считает Соскин.

    Ранее китайский обозреватель Чэнь Фэн заявил, что освобождение российскими войсками Купянска и дальнейшее их продвижение в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского.

    До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия скоро возьмет Купянск.

    Напомним, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в течение трех дней боевых действий украинские военные на некоторых участках могут терять до 60% бойцов под Купянском.

    Коментарии (4)
    2 сентября 2023, 19:29
    Марочко рассказал, как российская армия в ходе СВО изменила тактику

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко рассказал, как изменила тактику российская армия в ходе СВО

    Марочко рассказал, как российская армия в ходе СВО изменила тактику
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия в ходе СВО учла ошибки свои и противника, и стала действовать иначе: планомерно продвигается вперед, подтягивает тылы и фланги, а также получает новейшее вооружение, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко в интервью «Бизнес Онлайн» заявил, что истоки успеха российской армии в грамотных действиях войск. По его словам, за время СВО поменялась тактика и стратегия: были учтены допущенные ошибки свои и противника.

    «Теперь мы не прем, сломя голову вперед, а планомерно продвигаемся, подтягиваем тылы, фланги для того, чтобы все шло в штатном режиме. Есть уже положительная динамика в том, что силы и средства Российской армии постепенно насыщаются, военнослужащие приходят с боевым опытом, нет дефицита боеприпасов, который ощущался ранее на некоторых участках», – заявил подполковник.

    Он также отметил, что ВС России получают новейшие вооружения: беспилотную авиацию, боеприпасы, средствах связи и средства радиоэлектронной разведки. По словам Марочко, разработки ВПК, которые были поставлены ранее, модернизируются с учетом сложившейся обстановки на фронте.

    Сотрудники КБ приезжают на фронт, чтобы лично оценить, как работает техника, смотрят на нее в боевых условиях, после чего вносят коррективы, что в комплексе дает положительные результаты, подчеркнул Марочко.

    Ранее минобороны Украины признало успехи ВС России на Купянском направлении.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (40)
    2 сентября 2023, 12:21
    Умер актер Алексей Янин
    Умер актер Алексей Янин
    @ Dariya Sidorina/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Актер Российского академического Молодежного театра Алексей Янин умер после восьми лет борьбы с последствиями инсульта, сообщили в театре.

    В марте актеру исполнилось 40 лет, говорится в сообщении театра на сайте.

    Сообщается, что Янин является выпускником Высшего театрального училища им. Щепкина, которое окончил в 2004 году.

    Он известен зрителям работами в кино и сериалах «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются». О месте и времени прощания с актером театр сообщит позже.

    Коментарии (3)
    2 сентября 2023, 11:35
    Грибников попросили отказаться от поиска книг на Amazon, написанных ИИ
    Грибников попросили отказаться от поиска книг на Amazon, написанных ИИ
    @ Валерий Матыцин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Эксперты просят грибников отказаться от поиска книг на Amazon, написанных искусственным интеллектом, так как они могут содержать опасные советы.

    При проверке выяснилось, что часть книг была создана с помощью ИИ и может содержать опасные советы, пишет The Guardian.

    Поэтому грибников просят отказаться от поиска продаваемых на Amazon книг, вероятно, написанных чат-ботами с искусственным интеллектом. Раннее сообщалось, что на Amazon стали продавать книги, созданные искусственным интеллектом.

    Также шла речь о том, что в интернет-магазине появились книги с руководством по добыче диких грибов, которые могли быть написаны чат-ботами. Издание совместно с фирмой Originality.ai проверило ряд книг и обнаружило, что контент создавался с использованием ИИ.

    Ранее сообщалось, что студентам МГПУ разрешили использовать ИИ при написании дипломов.

    Коментарии (19)
    2 сентября 2023, 11:00
    СБУ предъявила Коломойскому обвинения в мошенничестве и легализации имущества

    СБУ предъявила Коломойскому обвинения в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества

    СБУ предъявила Коломойскому обвинения в мошенничестве и легализации имущества
    @ t.me/SBUkr

    Tекст: Антон Никитин

    Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения украинскому олигарху Игорю Коломойскому в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества.

    В Telegram-канале Служба безопасности Украины сообщается, что по материалам СБУ и Бюро экономической безопасности фактическому владельцу крупной финансово-промышленной группы Игорю Коломойскому предъявлены обвинения в совершении преступлений. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 13 млн долларов путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений, передает ТАСС.

    Напомним, 1 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) и бюро экономической безопасности (БЭБ) провели в доме Коломойского обыск по делу о махинациях в «Укртатнафте». Тогда газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленский принес архитекторов своего президентства в жертву США.

    Коментарии (34)
    2 сентября 2023, 07:33
    Guardian призвала Запад согласовать собственный мирный план для Украины

    Guardian призвала страны Запада согласовать собственный план украинского урегулирования вместо предложенного Киевом

    Guardian призвала Запад согласовать собственный мирный план для Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада должны согласовать свой план завершения конфликта на Украине, цели которого могут отличаться от целей Киева, заявил британский военный историк, писатель и бывший офицер военной разведки королевства Фрэнк Ледвидж.

    Ледвидж, указывая на отсутствие значимых успехов у вооруженных сил Украины в ходе наступления, заявил, что Западу необходим «реалистичный, жизнеспособный, долгосрочный план с достижимым конечным результатом», передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

    При этом Ледвидж подчеркнул, что план Запада «не обязательно должен быть тем же, что и у Украины». По его мнению, «процесс уже начался». В частности, Ледвидж указал на заявление главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена. Ледвидж считает, что об этом не говорится напрямую, но Киеву предлагают отказаться от планов по возвращению Крыма и Донбасса в обмен на членство в НАТО.

    Ледвидж заявил, что в Вашингтоне «мало желающих помогать Украине в возвращении Крыма» в связи с угрозой «ядерной эскалации». Кроме того, ситуацию для Киева усложняют приближающиеся выборы в США.

    Ледвидж призвал «хладнокровно» оценить, какие глобальные вызову Западу предстоит решать через пять-десять лет, чтобы определить степень поддержки Украины. По его мнению, основным вызовом станет Китай и потенциальный конфликт вокруг Тайваня.

    Он подчеркнул, что конфликт на Украине начнут «воспринимать как нечто вторичное», если к тому времени не удастся добиться мира, США его «отдадут на откуп» Европе. В нынешней ситуации «это могло бы обречь Украину на поражение», заявил Ледвидж.

    Напомним, Йенссен заявил, что Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не желает «менять» территории страны на членство в НАТО.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что инициативы продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского подменяют любой серьезный разговор. По словам главы МИД России, нельзя полагаться на те усилия, которые продвигают условия президента Украины.

    Коментарии (28)
    2 сентября 2023, 09:49
    В Британии сообщили о смерти египетского миллиардера аль-Файеда

    Sky News: Умер миллиардер Мохаммед Аль-Файед, с сыном которого после развода встречалась принцесса Диана

    В Британии сообщили о смерти египетского миллиардера аль-Файеда
    @ Simon Dawson/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Живший в Британии египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед, с сыном которого после развода встречалась принцесса Диана, умер в возрасте 94 лет, сообщает телеканал Sky News.

    C 1997 по 2013 год Мухаммед Аль-Файед был владельцем английского футбольного клуба Fulham, впоследствии продав его пакистанскому предпринимателю Шахиду Хану. Больше 25 лет египтянин также владел лондонским универмагом Harrods, который торгует предметами роскоши и считается самым дорогим в столице. Аль-Файед продал его государственному инвестиционному фонду Катара в 2010 году за 1,5 млрд фунтов стрелингов (1,9 млрд долларов), передает ТАСС.

    Старший сын Аль-Файеда Доди погиб в автокатастрофе под мостом «Альма» 31 августа 1997 года вместе с принцессой Дианой. Они начали встречаться вскоре после того, как она развелась с сыном королевы Елизаветы II (1926-2022) Чарльзом, который в сентябре прошлого года вступил на британский престол, взяв имя Карл III. Бронзовая статуя, изображавшая погибших влюбленных, стояла в одном из залов Harrods с 2005 по 2018 год.

    Напомним, в 2011 году в Британии на деньги аль-Файеда сняли фильм о гибели принцессы Дианы.

    Аль-Файед – старший обвинял британскую королевскую семью в смерти сына, утверждая, что катастрофа была подстроена. Вскоре после того, как в 2000 году он впервые публично заявил свою версию событий, Harrods был лишен права использовать герб монаршей фамилии.

    Коментарии (4)
    2 сентября 2023, 07:59
    В Китае будущее Зеленского увязали с Купянском

    «Гуаньча» предрек конец политической карьеры Зеленского в случае утраты Украиной контроля над Купянском

    Tекст: Антон Антонов

    Освобождение российскими войсками Купянска и дальнейшее их продвижение в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского, пишет обозреватель Чэнь Фэн.

    Чэнь Фэн отметил, что с провалом контрнаступления вооруженных сил Украины Зеленский «теряет весь свой лоск», но наиболее опасным для Зеленского местом обозреватель портала «Гуаньча» считает Купянск. Как пишет Чэнь Фэн, украинское военное руководство «не настолько глупо, чтобы не увидеть огромную брешь в Купянске», передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что освобождение Купянска позволит российским войскам развить наступление с покинутого ВСУ фланга и даже соединиться с подразделениями со стороны Белгорода для взятия Харькова, что «станет огромной политической и военной катастрофой для Украины». Чэнь Фэн полагает, что после этого «политическая карьера Зеленского рухнет». Тот еще сможет оставаться «политиком-любителем», но лишится поддержки военных, и это будет для Зеленского фатально, заявил Чэнь Фэн.

    Напомним, в западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска.

    Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вопреки рекомендациям западных союзников Киева настаивает на усилении обороны близ Купянского района, сообщили СМИ. Тем самым он «явно нарушает рекомендации Пентагона».

    Коментарии (15)
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    Украина разжигает пожар на мировом рынке нефти

    Украина требует запретить Европе закупать у Индии нефтепродукты, созданные из российской нефти. Тогда как сама Украина продолжает зарабатывать на российской нефти. Если США и ЕС прислушаются к Киеву, то удар будет нанесен по всему рынку нефти. А пострадают в первую очередь страны – импортеры нефти: США, ЕС и сама Украина. Подробности

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    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

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    Вертолеты встанут на защиту Москвы от украинских беспилотников

    Москва ведет комплексную работу по защите столицы от атак украинских дронов. В частности, мэр города Сергей Собянин сообщил о строительстве целой сети объектов ПВО. И судя по словам градоначальника, в обороне примут участие вертолеты. Насколько эффективной будет разработанная модель защиты и как еще можно улучшить ПВО столицы? Подробности

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    Почему в Польше заговорили о создании Укрополии

    Польская пресса забила тревогу о превращении страны в Укрополию в связи с огромным наплывом украинских беженцев. Находящиеся в стране почти полтора миллиона украинцев проживают в отдельных самоуправлениях, где могут получить политический вес. Тема миграции становится одной из ключевых на предстоящих в октябре всеобщих выборах. Удастся ли украинской диаспоре усилить свои позиции, как это когда-то произошло в Канаде и США? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • В США предложили России сделку по Украине

      Стремительно набирающий популярность кандидат в президенты США и вероятный напарник Дональда Трампа Вивек Рамасвами предложил заключить с Россией сделку. Вашингтон признает новые территории России и снимет санкции. Россия же в ответ должна разорвать союз с Китаем. Это бред? Или это прорыв?

    • Польша превратится в Укрополию

      Поляков запугивают превращением Польши в «Укрополию» – двунациональную страну, где власть придется делить с украинцами. Считается, что это государство будет наделено всеми «родовыми травмами» Украины от коррупции до уличного насилия. Насколько реалистичен такой прогноз?

    • Украинцы признали, что Бог с русскими

      После обращения папы римского Франциска к российским католикам, который призвал помнить о «наследии великой и просвещенной России», на Украине началась истерика. Главу крупнейшей христианской конфессии внесли в список сайта «Миротворец», а в офисе президента Зеленского Франциска назвали «инструментом российской пропаганды».

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