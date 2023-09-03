КНДР провела имитацию ядерного удара

Северная Корея провела учения с имитацией тактического ядерного удара

Tекст: Антон Антонов

Северная Корея запустила пару стратегических крылатых ракеты большой дальности. Отмечается, что боеголовки ракет «имитировали ядерные». Пуск состоялся на рассвете 2 сентября, передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

Ракеты были запущены в направлении Западно-Корейского залива в Желтом море из устья реки Чхончхонган. Они пролетели по 8-образной траектории 1,5 тыс. км и взорвались на заданной высоте в 150 м над «целевым островом», передает РИА «Новости».

КНДР заявила, что «безрассудство и опасная конфронтационная истерика» со стороны США и «бандитов из «Республики Кореи» достигли «беспрецедентного уровня». Как заявило ЦТАК, северокорейские ядерные силы укрепляют «боевую готовность к контрмерам, призванным сдерживать войну».

Напомним, несколько дней назад Северная Корея уже устраивала учения по тактическому ядерному удару с имитацией уничтожения южнокорейских командных пунктов и аэродромов.