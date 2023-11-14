Боррель отказался отвечать, есть ли у Украины шансы на победу

Tекст: Ольга Иванова

Боррель, комментируя мнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что конфликт «зашел в тупик», заявил, что главком знает ситуацию лучше. Глава дипслужбы ЕС подчеркнул, что его работа заключается в том, чтобы поддержать Украину, передает ТАСС.

Напомним, Залужный в Economist заявил, что ВСУ не смогут добиться «красивого прорыва». Украинский президент Владимир Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.