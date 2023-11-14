Эксперт: 70-процентные скидки в сезон распродаж давно ушли в прошлое

Эксперты Бальдруев и Татаринова рассказали, бывают ли скидки в 70 % в сезон массовых распродаж

Tекст: Татьяна Косолапова

«Примерно десять лет назад в России были распродажи, вполне отвечающие тем рекламным объявлениям, которые транслировали организации – до 70% на ходовые вещи. Люди покупали дорогие костюмы, рубашки по совсем смешным ценам. Наблюдались очереди в торговых центрах, порой даже возникали конфликты между посетителями. Однако со временем это почему-то выветрилось, в результате чего распродажи на мировом уровне, по большей части, перешли в разряд приятных воспоминаний», – говорит историк экономики, управляющий партнер репутационного агентства «Dragons.media» Сыдып Бальдруев.



Теперь, по словам собеседника, 70-процентные скидки ушли в прошлое, в то время, как в других странах, например, в Турции – это до сих пор вполне живая история. При этом рекламные баннеры, обещающие большое снижение цен, в России как висели, так и висят. Эксперт отмечает, что сейчас встречаются распродажи со скидками до 20–30%, но зачастую на ограниченный сегмент товаров.



На ваш взгляд Можно ли сэкономить на распродажах вроде «черной пятницы»? Да, цены на распродажах существенно ниже

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Генеральный директор фулфилмент-оператора «TEAM DEEM» Дарья Татаринова рассказала, как правильно действовать во время распродаж «черная пятница» и прочих в интернете, чтобы не наткнуться на фейковую скидку от продавца. Так специалист предлагает для начала решить, что действительно нужно купить, и для чего эта вещь пригодится – какую потребность она может закрыть. Далее следует заблаговременно – до планирующейся распродажи – найти данный товар в интернет-магазинах, узнать его стоимость, соотнести цену желаемой вещи и качество. Затем стоит найти понравившийся товар в офлайн-магазине, чтобы его «пощупать» и убедиться в качестве вещи. После необходимо подождать той самой распродажи.

«Прежде, чем бежать и покупать товар, который человек выбрал, лучше установить в браузер специальное приложение (агрегатор цен), которое позволяет узнать реальную (среднюю по рынку) стоимость на товар. Если цена действительно низкая, то можно приобретать. А в том же агрегаторе, можно найти и самое дешевое на рынке из имеющихся предложений», – делится специалист.

На случай, если человек попался на уловки маркетологов и купил что-то ненужное, тоже есть решение. «Нужно понимать, что это всего лишь вещи, и если они сильно не нужны, то их всегда можно сдать обратно, кроме определенных позиций – вроде нижнего белья или медицинских изделий», – поясняет Татаринова.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в случае, если на «черную пятницу» продавец продает товар по старой цене, но выдает ее за акционную, следует запросить проведение проверки чеков с целью сравнения цен до распродажи и во время ее проведения, поскольку это административное нарушение.