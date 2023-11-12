До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.12 комментариев
В украинских такси появилась функция жалоб на «антиукраинскую позицию» водителя
Сервис такси Uklon на подконтрольной Киеву территории ввел функцию подачи жалобы на «антиукраинскую позицию» водителя
Функционирующий на подконтрольной Киеву территории интернет-сервис такси Uklon добавил в свое приложение функцию подачи жалобы на «антиукраинскую позицию» водителя, сообщили украинские СМИ.
Возможность подачи жалобы на «антиукраинскую позицию» водителя появилась в меню оценки поездки интернет-приложения такси Uklon. Если выбрать одну или две звезды, то среди претензий к водителю можно указать «Антиукраинская позиция».
Напомним, в конце октября несколько жительниц украинской столицы устроили скандал после отказа водителя такси перейти на украинский язык. Водитель в ответ предложил пассажирам покинуть автомобиль, добавив: «Вы больные люди, ребята». После случившегося водителя уволили, однако в его защиту выступили многие простые граждане Украины, а также некоторые политики и деятели шоу-бизнеса. Мужчина поблагодарил людей за проявленную храбрость и оказанную моральную поддержку.