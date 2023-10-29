Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.2 комментария
Уволенный за разговор на русском таксист из Киева поблагодарил людей за поддержку
Таксист из Киева, которого уволили после языкового скандала, поблагодарил людей за поддержку, сообщает издание «Страна.ua».
Он поблагодарил за храбрость тех, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии, а также тех, кто поддерживал меня морально, передает РИА «Новости».
Таксист отметил, что нигде не прячется, а находится дома. Также в конце обращения он сказал по-русски: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».
Ранее сообщалось, что жительницы украинской столицы потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа. Одна из пассажирок сняла происходящее на видео. В ролике запечатлено, как женщина потребовала от водителя общаться на украинском. В ответ он сказал им: «Вы больные люди, ребята».