До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.8 комментариев
Днепропетровский мэр Филатов обматерил горожан
Глава подконтрольного киевскому режиму города Днепропетровск Борис Филатов оскорбил жителей, собравшихся у здания городского совета в субботу.
По всей подконтрольной Киеву территории прошли акции протеста с требованием отправить предназначенные для благоустройства деньги на нужды украинской армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.
В Днепропетровске жители обвинили Филатова в коррупции. В ответ на это градоначальник оскорбил их, назвав «ничтожными, дешевыми и лживыми». В этой фразе в соцсетях мэр также употребил нецензурное выражение в адрес протестующих.
В начале сентября МВД России объявило украинского мэра Филатова в розыск по делу о подстрекательстве к геноциду.