В Палестине заявили об обстреле Израилем больницы с тысячами беженцев

Эрдоган жестко раскритиковал позицию Запада по сектору Газа

Президент Турции Эрдоган назвал «бессовестной и трусливой» позицию Запада по сектору Газа

Tекст: Вера Басилая

Эрдоган напомнил, что когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибли около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже, в то время, как в секторе Газа погибли почти 20 тыс. человек, и никто не сказал ни слова, передает РИА «Новости».

Турецкий лидер назвал поведение западных стран, не призывающих Израиль к прекращению огня, «трусостью» и «отсутствием совести», а их молчание «постыдным».

Эрдоган также подчеркнул, что итоги голосования ГА ООН по резолюции о прекращении огня на Ближнем Востоке показали, что поддерживающие Израиль страны в меньшинстве. По его словам, за резолюцию высказалась 121 страна, что показало, насколько одиноки Израиль и те, кто его поддерживают, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Турция рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд, чтобы объявить Израиль военным преступником за действия в секторе Газа.

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде открылись два внеочередных саммита с участием лидеров арабских и исламских стран, посвященных ситуации в секторе Газа.

ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран принять «историческое решение», которое поможет прекратить нападения Израиля в Газе.