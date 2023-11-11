До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.5 комментариев
В Палестине заявили об обстреле Израилем больницы с тысячами беженцев
Палестинское общество Красного полумесяца заявило об обстреле израильскими танками больницы «Аль-Кудс», где, как ранее сообщала организация, укрываются 14 тыс. мирных жителей.
В сообщении на странице Красного полумесяца в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) говорится, что танки израильской армии обстреливают здание больницы, находясь в 20 метрах от нее, среди находящихся там беженцев «царит паника и сильный страх», передает РИА «Новости».
Ранее в Палестине заявили о риске гибели 39 детей в больнице Газы из-за дефицита топлива.