До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.2 комментария
ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран принять «историческое решение»
Движение ХАМАС призвало лидеров арабских и исламских стран помочь прекратить агрессию в Газе
Палестинское движение ХАМАС призвало лидеров арабского и исламского мира принять «историческое решение», которое поможет прекратить способствующее прекращению израильской агрессии в секторе Газа, говорится в заявлении организации.
ХАМАС призвало глав арабских и исламских государств* задействовать «все их возможности» и надавить на администрацию США, которая «несет прямую ответственность за геноцид в секторе Газа», передает ТАСС.
Напомним, два внеочередных саммита с участием лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.
В МИД России заявили, что планы Израиля сохранить военный контроль над сектором Газа после ликвидации палестинского движения ХАМАС идут вразрез с решениями Совета Безопасности ООН.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ