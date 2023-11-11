Зампред правительства Хуснуллин проверил готовность жилфонда и объектов ЖКХ к отопительному сезону в ЛНР

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он рассказал, что в Лисичанске провел совещание, на котором глава города и представители региона-шефа доложили, что в первую очередь к наступлению холодов они готовят многоквартирные дома в наиболее густонаселенных микрорайонах.

Так, работы по закрытию теплового контура в многоэтажках планируется завершить в ближайшее время. Затем от восстановленных стационарных котельных и привезенных блочно-модульных потребителям начнет поступать тепло.

«В городе шефствующим регионом сформированы аварийные бригады, которые также помогают местным ЖЭКам готовить многоэтажки к подаче тепла», – рассказал Хуснуллин.

Также зампред посетил крупный объект в Северодонецке – котельную, которая после завершения реконструкции станет основным источником теплоснабжения более чем для 300 многоквартирных домов.

В данный момент строители под контролем специалистов ППК «Фонд развития территорий» производят монтаж стеновых сэндвич-панелей и оконных витражей, а также завершают кровельные и отделочные работы.

Кроме того, политик рассказал, что большой объем работ выполняется и на главной тепломагистрали Северодонецка, ремонт которой было необходимо провести еще более десяти лет назад.

«Приходится проводить полную замену почти 5 км трубопровода – под контролем ФРТ демонтируют старые и монтируют новые трубы с полиуретановым покрытием, которое пришло на замену устаревшей минеральной вате и стеклохолсту, а также меняют запорную арматуру», – подчеркнул он.

В заключение Хуснуллин заверил, что все работы по тепломагистрали должны успеть завершить до конца ноября.