Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
В офисе Зеленского назвали условия для проведения президентских выборов
Глава офиса Зеленского Ермак назвал четыре условия для проведения президентских выборов
Выборы президента пройдут на Украине только в том случае, когда появится возможность организовать их с учетом «четырех приоритетных условий», заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, основными условиями являются признание выборов мировым сообществом как демократичных, возможность голосовать для находящихся на передовой военнослужащих, также возможность принять участие в выборах всех, кто выехал из страны, и предоставление материальной помощи от других государств на расходы по организации и проведения голосования, передает «Рамблер».
Ермак добавил, что западные партнеры при этом задают Киеву вопросы, что он думает о проведении выборов, однако при этом оказывают давление. Кроме того, глава офиса Зеленского подчеркнул, что сам он про выборы не думает, так как есть более важные задачи.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что лидер киевского режима Владимир Зеленский уже заявил о несвоевременности выборов. Тем самым он дал понять, что готов отменить проведение выборов президента Украины в 2024 году.