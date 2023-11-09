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    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

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    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

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    9 ноября 2023, 18:38 • Карикатура

    Зеленский не пускает украинцев на выборы «из-за войны»

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    Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что «сейчас не время для выборов». Тем самым он дал понять, что готов отменить проведение выборов президента Украины в 2024 году. Отмена выборов фактически будет признанием киевского режима в том, что Украина превратилась в диктатуру, а голос граждан страны больше не имеет значения.

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