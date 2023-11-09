Игорь Караулов
Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников
У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.
Виталий Трофимов-Трофимов
Олимпиада в Париже может оказаться последней
Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.
Тимофей Бордачёв
Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься
Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.