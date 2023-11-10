Захарова рассказала о ситуации с радиоактивными отходами на Украине

Захарова заявила, что ситуация с хранением радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер

Tекст: Александра Юдина

На сайте ведомства указано, что такие отходы – опасный источник загрязнения, растет вероятность сброса порядка 12 млн тонн радиоактивных отходов в Днепр и грунтовые воды из-за возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 метрах от реки и ее притока Коноплянка.

«Еще около 14 тонн радиоактивной пыли ежегодно разносится по окрестностям, в том числе попадает на сельскохозяйственные угодья», – отметила представитель дипведомства.

Также Захарова добавила, что ситуация с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер, так как общее количество образовавшихся от переработки урановых руд отходов на Приднепровском химическом заводе составляет 42 млн тонн.

Дипломат сообщила, что Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов завода, а это в итоге может привести к экологической катастрофе не только на территории Украины.

Годом ранее министр обороны Сергей Шойгу разговаривал с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».

