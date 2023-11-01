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    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

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    Олег Хавич Олег Хавич Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

    Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Здравый консерватизм исходит из простой идеи

    Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.

    19 комментариев
    1 ноября 2023, 23:51

    Задержанный во Франции миллиардер Кузьмичев отпущен под залог в 8 млн евро

    Задержанному во Франции миллиардеру Кузьмичеву предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве

    Tекст: Антон Антонов

    Миллиардер, совладелец компании «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, задержанный во Франции, отпущен под залог в 8 млн евро, ему предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве, сообщили во французской финансовой прокуратуре.

    Также Кузьмичева обвиняют в отмывании денег и организации теневой занятости в составе преступной группировки. Обвинение настаивало на «предварительном заключении», но Кузьмичева «поместили под судебный контроль», запретив ему «покидать национальную территорию», передает РИА «Новости».

    Кузьмичев был задержан во Франции в понедельник. Его адвокаты не обращались за помощью в посольство России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва посодействует защите прав Кузьмичева как российского гражданина, если он того пожелает.

    31 октября 2023, 01:47
    Российского миллиардера заподозрили во Франции в отмывании денег

    Le Monde: Российский предприниматель Кузьмичев задержан во Франции по делу в отмывании денег

    Tекст: Антон Никитин

    Совладелец «Альфа-Групп», российский предприниматель Алексей Кузьмичев задержан во Франции по подозрению в отмывании денег, сообщает Le Monde.

    Как отмечается в материале, Национальная финансовая прокуратура (PNF) Франции подтвердила, что Кузьмичев в понедельник утром был помещен под стражу. В PNF сообщили также о проведении обысков в различных местах, включая парижскую квартиру миллиардера, который владеет отдельным особняком в VII округе Парижа между Национальной Ассамблеей и музеем Орсэ. По имеющей у издания информации, правоохранители также обыскали виллу в Сен-Тропе на Лазурном Берегу Франции, передает РИА «Новости».

    Совладелец «Альфа-Групп», которой принадлежит Альфа-Банк, с начала конфликта на Украине находится под санкциями Евросоюза, которые, в том числе, запрещают нахождение на территории ЕС. Однако, по сообщениям СМИ в окружении бизнесмена, в момент публикации санкций он уже находился во Франции, где имеет семейные связи.

    В рейде приняли участие более 60 агентов Бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF), а также около 40 сотрудников специального отряда полиции RAID и BRI, которые охраняли территорию виллы площадью в два гектара. Утверждается, что в ходе обысков были обнаружены пачки наличных денег.

    Против бизнесмена начаты три расследования по обвинениям в отмывании денег и финансовых махинациях, а также нарушении санкций. Отмечается, что это третий случай, когда PNF начала расследование против российских бизнесменов. Еще 15 дел начаты прокуратурой Парижа против российских граждан по обвинению в отмывании денег в процессе приобретения недвижимости в Париже, на Лазурном Берегу и в Альпах. В рамках этих дел власти Франции уже изъяли недвижимость на сумму более 100 млн евро.

    Кузьмичев находится под санкциями с 15 марта 2022 года. На две его яхты, пришвартованные в Антибе и Каннах, был наложен таможенный арест. Однако Кузьмичев оспорил это решение в суде. В декабре суд Франции постановил освободить вторую задержанную яхту Кузьмичева.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему проблемы другого совладельца «Альфа-Групп» – Михаила Фридмана – в Лондоне должны стать для бизнеса уроком.

    Коментарии (10)
    31 октября 2023, 13:52
    В Париже дома евреев пометили звездами Давида

    В Париже и пригороде дома евреев пометили звездами Давида

    В Париже дома евреев пометили звездами Давида
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина,
    Ольга Никитина

    Мэрия Сен-Дени осудила действия неизвестных, которые в Париже и пригороде разрисовали дома местных евреев звездами Давида, сообщает телеканал BFM.

    В Telegram-канале «RT на русском» указано, что действия людей в мэрии назвали расистскими и антисемитскими», составлено обращение в полицию для поиска виновных.

    «Мэрия остается приверженной ценностям толерантности и уважения, что является традиционными ценностями республики, которая защищает всех своих граждан вне зависимости от их социальных и этнических особенностей, философских, культурных, политических и сексуальных взглядов», – сообщает мэрия в коммюнике.

    Также телеканал отмечает, что в этом районе уже поступали угрозы трем еврейским школам, синагогам и кошерным магазинам.

    Как сообщило издание Parisien, надписи нанесли баллончиками с краской через трафарет. По информации газеты, знаки появились в том числе на жилых домах в департаменте Сен-Сен-Дени, передает РИА «Новости».

    Такие же символы были обнаружены в коммуне Обервилье.

    По официальным данным, во Франции произвели 414 задержаний и зарегистрировали 819 актов антисемитизма с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября.

    Ранее сообщалось, что звездами Давида помечают дома в Берлине.

    Коментарии (10)
    31 октября 2023, 10:27
    Названа цель визита Макрона в Казахстан и Узбекистан

    Bloomberg: Макрон посетит Казахстан для повышения энергобезопасности Франции

    Названа цель визита Макрона в Казахстан и Узбекистан
    @ Ddp Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Целью визитов французского президента Эммануэля Макрона в Казахстан и Узбекистан является повышение энергетической безопасности Франции, он «ищет новых друзей и уран», сообщает Bloomberg.

    Источник сообщил, что Макрон собирается посетить Казахстан и Узбекистан – двух поставщиков урана, который необходим для ядерных реакторов Франции. При этом французский президент хочет попытаться повлиять на якобы зависимость бывших советских республик от России, передает РИА «Новости».

    В Казахстане работают более 170 французских компаний и совместных предприятий. Среди них такие компании, как Total Energies, Air Liquide, Airbus, Alstom, Orano и Danone, которые являются ведущими инвесторами казахстанской экономики. По данным Bloomberg, расширение присутствия французской компании Orano в Казахстане также будет среди обсуждаемых вопросов в ходе визита Макрона в страну.

    Ранее стало известно, что Макрон 1 ноября посетит с официальным визитом Казахстан, на следующий день он отправится в Узбекистан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Франция потерпела поражение в Африке, где добывается значительная часть урана для французских АЭС.

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    31 октября 2023, 19:53
    В Париже полиция расстреляла призывавшую к теракту женщину

    Tекст: Ольга Иванова

    В Париже полиция открыла огонь по женщине в мусульманской одежде, призывавшей к террористическим действиям, сообщил телеканал BFMTV.

    На станции «Библиотека Франсуа Миттерана» она декламировала угрозы и фразы, оправдывающие терроризм. В полицию поступили множественные сообщения от пассажиров электрички на линии RER C о присутствии в вагоне женщины, декламирующей угрозы, передает РИА «Новости».

    В прокуратуре Парижа сообщили, что женщина угрожала взорвать себя. Ее попытались задержать, но она оказала сопротивление. Полиции пришлось открыть огонь, женщина была ранена в живот. Прокуратура также сообщила, что жизнь женщины находится под угрозой. Взрывного устройства при ней найдено не было.

    Ранее в Дюссельдорфе предотвратили теракт на произраильской акции.


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    30 октября 2023, 00:06
    Матч чемпионата Франции по футболу отменили из-за атаки на автобус гостей

    RMC Sport: Матч чемпионата Франции по футболу «Марсель» – «Лион» отменен из-за нападения на автобус гостей

    Tекст: Антон Никитин

    Матч десятого тура чемпионата Франции по футболу «Марсель» – «Лион» отменен из-за нападения на автобус гостей, сообщает RMC Sport.

    Главный арбитр матча Франсуа Летексье сообщил, что после сообщений о нанесении телесных повреждений представителям «Лиона» было проведено кризисное совещание с целью выяснения мнений участвующих сторон, на котором команда гостей отказалась проводить матч, передает РИА «Новости».

    Летексье объявил, что с учетом решения «Лиона» и протокола, установленного лигой, было принято решение не начинать матч. Встреча должна была начаться в 22.45.

    По поступающим сообщениям, при атаке на автобус «Лиона» пострадал главный тренер команды Фабио Гроссо. Команда направлялась на стадион «Велодром», когда автобус забросали камнями. Камни пробили стекло, осколки попали Гроссо в лицо. Тренеру «Лиона» была оказана помощь на месте.

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    30 октября 2023, 12:59
    Франция собралась депортировать 39 граждан России

    Париж передал Москве запрос на депортацию из Франции 39 россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Франция рассчитывает депортировать в Россию 39 россиян, состоящих на учете французских спецслужб в связи с их радикализацией. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

    По его словам, составлен список из 39 граждан России, за которыми пристально следили в связи с подозрением в радикализации, документ передан российским властям на прошлой неделе, передает ТАСС.

    Министр добавил, что французская сторона уже получила от властей России ответы на запросы по поводу идентификации этих граждан, в частности, чтобы подтвердить их гражданство. Он заверил, что «эти люди не ходят по улице, они либо в тюрьме, либо ограничены административными мерами».

    «Мы намерены взять курс на их депортацию, как только российские власти дадут разрешение», – заявил Дарманен. Он отметил, что это стандартная процедура, и в прошлом, до украинского конфликта, Париж регулярно получал одобрение консульства на высылку российских граждан с территории Франции.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что французы нашли «русских» в «объединении преступников-террористов».

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    1 ноября 2023, 11:33
    Казахстан решил обсудить с Францией строительство АЭС

    Казахстан решил обсудить с французской компанией EDF строительство АЭС

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Казахстана готовы провести переговоры с французской компанией EDF по вопросу возможного строительства атомной электростанции, сообщил глава Минэнергетики республики Алмасадам Саткалиев.

    По его словам, компания EDF вошла в шорт-лист компаний, которые ранее рассматривались в качестве потенциальных вендоров для строительства атомной электростанции, передает ТАСС.

    В этой связи, как отметил Саткалиев, в случае инициирования французской стороной переговоров по участию в Астане готовы провести данные переговоры и ответить на все интересующие вопросы.

    Ранее сообщалось, что президент Франции отправляется в турне по странам Средней Азии за ураном и против России.

    Коментарии (9)
    1 ноября 2023, 16:46
    Казахстан решил увеличить экспорт нефти и урана во Францию

    Казахстан заявил о готовности увеличить экспорт нефти и урана во Францию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности страны нарастить экспорт нефти и урана во Францию.

    В ходе бизнес-форума в Астане, в котором также принял участие французский лидер Эммануэль Макрон, Токаев обозначил ряд перспективных направлений для сотрудничества между Казахстаном и Францией, в том числе энергетический сектор, говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

    Токаев заявил, что Казахстан остается одним из основных поставщиков сырой нефти на французский рынок, и страна готова увеличить объемы экспорта. Также он отметил большой потенциал в области экспорта урана.

    «Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе. Поскольку атомная энергетика составляет 63% в энергетическом секторе Франции, существует огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества», – сказал Токаев.

    Ранее в Кремле отреагировали на визит Макрона в Астану.

    Коментарии (7)
    1 ноября 2023, 13:07
    В Кремле отреагировали на визит Макрона в Астану

    Песков о визите Макрона в Астану: Казахстан – суверенная страна

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Казахская сторона выстраивает отношения с другими государствами на свое усмотрение, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о визите французского лидера Эммануэля Макрона в Казахстан.

    Казахстан – суверенная страна, она развивает отношения со всеми другими странами по своему усмотрению, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Москва и Астана связаны историческими отношениями и отношениями стратегического партнерства, Казахстан является союзником России, страны объединены во многих интеграционных форматах.

    Россия и Казахстан развивают собственные отношения, и российская сторона «весьма дорожит» ими и видит взаимность со стороны Астаны.

    Напомним, президент Франции отправился в турне по странам Средней Азии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим событием визит Макрона в Астану.

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 13:01
    Кремль ответил на вопрос о защите задержанного во Франции миллиардера Кузьмичева

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона посодействует защите прав совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева как российского гражданина, если он того пожелает, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Кузьмичев – гражданин России, соответственно, должна поступить соответствующая информация через дипломатическое представительство, сказал Песков, передает ТАСС.

    После получения такой информации, а также если того пожелает сам задержанный, Россия посодействует в защите его прав как россиянина.

    Представитель Кремля отметил, что не знаком с ситуацией по задержанию Кузьмичева во Франции.

    Ранее французские СМИ сообщили о задержании Кузьмичева по подозрению в отмывании денег.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2023, 12:29
    Токаев назвал историческим визит Макрона в Казахстан

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим событием визит французского лидера Эмманюэля Макрона в Астану, сообщают в пресс-службе главы республики.

    Уточняется, что сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс, передает РИА «Новости».

    «Можно назвать ваш визит историческим, очень важным. Уверен, сегодняшние переговоры будут продуктивными», – отметил Токаев.

    В пресс-службе добавили, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Евросоюзе, а также одним из крупнейших инвесторов в экономику республики.

    Макрон также дал высокую оценку отношениям между Казахстаном и Францией и подчеркнул возможность продвинуться по важным международным темам, показать приверженность уставу ООН, в частности, понятиям «территориальная целостность и национальный суверенитет».

    «Мы подпишем значимые контракты, которые позволят продвинуть стратегические и экономические отношения между нашими странами», – сказал он.

    В заключение в пресс-службе добавили, что в время переговоров было уделено особое внимание укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

    Ранее Макрон заявил о стратегическом значении Казахстана.

    Напомним, президент Франции отправился в турне по странам Средней Азии за ураном и против России.

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    1 ноября 2023, 13:47
    Суд в Германии признал незаконным удержание имущества Усманова
    Суд в Германии признал незаконным удержание имущества Усманова
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удержание документов и имущества, изъятых в ФРГ у российского миллиардера Алишера Усманова, незаконно, постановил суд Франкфурта-на-Майне, сообщили в пресс-службе бизнесмена.

    Суд удовлетворил требования защиты предпринимателя о прекращении использования прокуратурой изъятых в ходе обысков документов и имущества и об их возврате владельцу, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    По мнению суда, Усманов нуждается в правовой защите, так как генпрокуратура Франкфурта-на-Майне, несмотря на признание постановлений об обыске незаконными, продолжила удерживать имущество.

    Защита бизнесмена считает его преследование безосновательным и политически мотивированным, добавили в пресс-службе, оно проводилось с многочисленными нарушениями закона.

    В августе Усманов подавал иск в Федеральный конституционный суд Германии в связи с обыском на яхте Dilbar.

    Осенью прошлого года на виллах Усманова в Германии прошли обыски. Весной 2023 года сообщалось, что часть обысков на нескольких виллах у озера Тегернзе, в квартире во Франкфурте-на-Майне и на яхте Dilbar были признаны незаконными.

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 14:29
    Задержанный во Франции миллиардер Кузьмичев не обращался в посольство России

    Tекст: Вера Басилая

    Адвокаты задержанного во Франции миллиардера, совладельца компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева не обращались за помощью в посольство России, но дипведомство следит за ситуацией и готово оказать содействие, сообщили в посольстве России в Париже.

    В диппредставительстве отметили, что консульский отдел посольства России в Париже информировал представителей Кузьмичева о готовности оказать необходимое содействие, передает ТАСС.

    В то же время в посольстве указали, что «французские власти не уведомляли консульские учреждения России во Франции об аресте российского гражданина».

    Ранее стало известно, что Кузьмичев задержан во Франции по подозрению в отмывании денег, он был помещен под стражу.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва посодействует защите прав Кузьмичева как российского гражданина, если он того пожелает.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2023, 11:19
    Захарова: Натовцы маниакально преследуют российских журналистов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва примет ответные меры на действия болгарских властей в отношении корреспондента «Российской газеты» в Болгарии Александра Гацака, которому аннулировали аккредитацию и заявили о предстоящей экстрадиции.

    Как написала дипломат в своем Telegram-канале, собственный корреспондент «Российской газеты» в Болгарии Александр Гацак получил от местных властей «черную метку» – ему аннулировали аккредитацию и заявили о предстоящей экстрадиции. Захарова добавила, что это очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют, «будем принимать ответные меры».

    Ранее Болгария выслала настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана, поскольку он якобы представляет собой «угрозу национальной безопасности». Жители Болгарии были возмущены демонстративным русофобским шагом властей страны.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2023, 10:43
    Макрон заявил о стратегическом значении Казахстана

    Президент Франции Макрон заявил о стратегическом значении Казахстана

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане с французским лидером Эмманюэлем Макроном обсудил перспективы развития стратегического партнерства двух стран и углубления экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба Токаева.

    Уточняется, что особое внимание в ходе переговоров было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической и культурно-гуманитарной сферах, передает ТАСС.

    Как отметил Токаев, взаимодействие между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Он подчеркнул, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в ЕС, а также одним из крупнейших инвесторов в экономику республики.

    Макрон в свою очередь дал высокую оценку отношениям между Казахстаном и Францией и поблагодарил за приглашение посетить Астану. «Мы сможем продвинуться по важным международным темам, подчеркнуть нашу приверженность Уставу ООН, таким принципам, как территориальная целостность, национальный суверенитет. Мы также сможем обсудить ключевые двусторонние вопросы. Мы являемся важными экономическими партнерами», – сказал он.

    Французский лидер заметил, что по итогам визита планируется подписать контракты, которые позволят продвинуть на новый уровень стратегические и экономические отношения между двумя странами.

    Кроме того, он отметил, что Казахстан имеет стратегическое значение в развитии Транскаспийского маршрута.

    «Это соответствует нашим намерениям. Мы надеемся, что эта инициатива найдет поддержку в регионе. Ваша страна имеет стратегическое значение в этом отношении», – сказал он.

    В аэропорту столицы высокого гостя встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. После чего состоялась краткая беседа, в ходе которой глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем.

    Также в пресс-службе Токаева отметили, что лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.

    Ранее сообщалось, что президент Франции отправляется в турне по странам Средней Азии за ураном и против России.

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