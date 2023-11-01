С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.4 комментария
Задержанный во Франции миллиардер Кузьмичев отпущен под залог в 8 млн евро
Задержанному во Франции миллиардеру Кузьмичеву предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве
Миллиардер, совладелец компании «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, задержанный во Франции, отпущен под залог в 8 млн евро, ему предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве, сообщили во французской финансовой прокуратуре.
Также Кузьмичева обвиняют в отмывании денег и организации теневой занятости в составе преступной группировки. Обвинение настаивало на «предварительном заключении», но Кузьмичева «поместили под судебный контроль», запретив ему «покидать национальную территорию», передает РИА «Новости».
Кузьмичев был задержан во Франции в понедельник. Его адвокаты не обращались за помощью в посольство России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва посодействует защите прав Кузьмичева как российского гражданина, если он того пожелает.