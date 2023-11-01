Задержанный во Франции миллиардер Кузьмичев отпущен под залог в 8 млн евро

Российского миллиардера заподозрили во Франции в отмывании денег

Le Monde: Российский предприниматель Кузьмичев задержан во Франции по делу в отмывании денег

Tекст: Антон Никитин

Как отмечается в материале, Национальная финансовая прокуратура (PNF) Франции подтвердила, что Кузьмичев в понедельник утром был помещен под стражу. В PNF сообщили также о проведении обысков в различных местах, включая парижскую квартиру миллиардера, который владеет отдельным особняком в VII округе Парижа между Национальной Ассамблеей и музеем Орсэ. По имеющей у издания информации, правоохранители также обыскали виллу в Сен-Тропе на Лазурном Берегу Франции, передает РИА «Новости».

Совладелец «Альфа-Групп», которой принадлежит Альфа-Банк, с начала конфликта на Украине находится под санкциями Евросоюза, которые, в том числе, запрещают нахождение на территории ЕС. Однако, по сообщениям СМИ в окружении бизнесмена, в момент публикации санкций он уже находился во Франции, где имеет семейные связи.

В рейде приняли участие более 60 агентов Бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF), а также около 40 сотрудников специального отряда полиции RAID и BRI, которые охраняли территорию виллы площадью в два гектара. Утверждается, что в ходе обысков были обнаружены пачки наличных денег.

Против бизнесмена начаты три расследования по обвинениям в отмывании денег и финансовых махинациях, а также нарушении санкций. Отмечается, что это третий случай, когда PNF начала расследование против российских бизнесменов. Еще 15 дел начаты прокуратурой Парижа против российских граждан по обвинению в отмывании денег в процессе приобретения недвижимости в Париже, на Лазурном Берегу и в Альпах. В рамках этих дел власти Франции уже изъяли недвижимость на сумму более 100 млн евро.

Кузьмичев находится под санкциями с 15 марта 2022 года. На две его яхты, пришвартованные в Антибе и Каннах, был наложен таможенный арест. Однако Кузьмичев оспорил это решение в суде. В декабре суд Франции постановил освободить вторую задержанную яхту Кузьмичева.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему проблемы другого совладельца «Альфа-Групп» – Михаила Фридмана – в Лондоне должны стать для бизнеса уроком.