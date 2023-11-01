Помогавшую спасать запертого кота в Москве зоозащитницу задержали

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным Telegram-канала Mash, женщина предоставила переноску, в которую поместили кошку, спасенную из запертого автомобиля.

Вместе с полицейскими и кошкой зоозащитница приехала в участок, где потребовала, чтобы животное отправили в ветклинику, а после подыскали ей хозяев. В ответ полицейские заявили, что кошка останется в отделении и будет передана специалистам.

Сообщается, что на этой почве разгорелся конфликт, который закончился неповиновением и задержанием женщины. Теперь зоозащитница пробудет в участке до утра.

Напомним, кошка оказалась заперта в припаркованной в центре Москвы машине на четыре дня. Все это время животное было без еды и воды, его удалось вызволить при помощи МЧС.