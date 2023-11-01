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В Москве спасли запертого на четыре дня в авто кота
Автомобиль с запертым внутри домашним животным в Москве решили вскрыть, кот провел несколько дней без еды и воды, сообщают СМИ.
Машина стояла на парковке в районе Охотного Ряда, водителя авто якобы задержали полицейские, а в ее салоне остался кот, пишет «Комсомольская правда».
На место вызвали сотрудников МЧС и правоохранителей. Источники издания сообщили, что сотрудники МЧС решили вскрыть дверь автомобиля.
Животное провело без еды и воды четыре дня, отмечает RT.
После этого его поместили в переноску, сотрудник полиции сообщил, что питомца увезли к хозяину.
Согласно данным Life.ru, владелец животного проживает в Московской области, он увлекается оккультными практиками и занимается продажей бытовой химии. Его родственники, отмечает портал, указали, что мужчина не выходил на связь с 29 октября, когда на парковке появилась машина.