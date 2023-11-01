Суд отказал в аресте Толоконниковой по делу об оскорблении чувств верующих

Премьер Италии раскрыла пранкерам итоги контрнаступления ВСУ

Премьер Италии Джорджи Мелони: Контрнаступление ВСУ ничего не изменило

Tекст: Дмитрий Зубарев

Разговор размещен в Telegram-канале пранкеров.

По словам Мелони, многие устали – и возможно, близко к тому моменту, когда все поймут, что нужен выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право. Она добавила, что у нее есть некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией, но она ждет подходящего момента, чтобы попытаться представить свои соображения, передает ТАСС.

Мелони добавила, что контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как ожидалось, то есть оно идет, но принципиально ничего не изменилось.

По словам Мелони, все понимают, что конфликт может продлиться долгие годы, если не попытаться найти решение. «Проблема в том, какое решение приемлемо для обоих, не начиная других конфликтов», – отметила премьер-министр.

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