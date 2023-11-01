СК потребовал заочного ареста участницы Pussy Riot Толоконниковой

Минфин ответил на недовольство Carlsberg из-за «Балтики»

Минфин в ответ на жалобы Carlsberg из-за «Балтики» указал на сохранение структуры собственности

Tекст: Антон Антонов

В Carlsberg заявили о якобы «краже» бизнеса в России. Минфин указал, что «Балтика» не была переведена в собственность государства. Росимущество при этом исполняет «полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества», передает РИА «Новости».

Также Минфин отметил указ президента России «О временном управлении некоторым имуществом», который применяется для временного управления имуществом государств, незаконно лишивших или ограничивших права собственности российских физических и юридических лиц.

Напомним, «Балтика» вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году. В октябре 2023 года головная компания заявила, что расторгает лицензионные соглашения, позволяющие «Балтике» производить и продавать пиво принадлежащих группе брендов.