С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.0 комментариев
СК потребовал заочного ареста участницы Pussy Riot Толоконниковой
СК потребовал заочного ареста Толоконниковой за оскорбление чувств верующих
Следственный комитет (СК) направил в суд ходатайство о заочном аресте участницы панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой* (признана иноагентом в России) по делу об оскорблении чувств верующих.
Ходатайство СК об аресте Толоконниковой поступило в Бабушкинский суд Москвы, передает ТАСС.
Участница панк-группы Pussy Riot проходит обвиняемой по уголовному делу об оскорблении чувств верующих, возбужденному из-за ее публикаций в соцсетях. Суд рассмотрит ходатайство об аресте Толоконниковой 1 ноября.
В марте МВД России объявило Надежду Толоконникову* в розыск.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом