Минстрой подвел итоги за 10 лет работы

«В целом, благодаря совместной работе, а также поддержке руководства страны отрасль уверенно преодолевает трудности и показывает положительную динамику. Коллеги, благодарю каждый регион за ваш вклад в общий успех! Уверен, что вместе мы выполним все поставленные задачи!» – приводятся его слова в Telegram-канале министерства по итогам еженедельного совещания с регионами.

За 10 лет из 21,9 млн кв. м аварийного жилья переселено 1,35 млн человек. С 2018 года 21,7 млн семей улучшили свои жилищные условия. С 2017 года благоустроено – 108 692 территории (75 537 – дворовые, 33 155 – общественные и 532 в рамках всероссийского конкурса), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Масштабная задача для министерства – восстановление и развитие новых регионов», – отмечается в сообщении ведомства.

Также Минстроем ведется работа по сокращению инвестиционно-строительного цикла без ущерба для безопасности объектов – перечень обязательных требований стандартов и сводов правил сокращен с 11 тыс. до 380. С 2019 года началась реализаций Национального проекта «Жилье и городская среда».