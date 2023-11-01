С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.3 комментария
Минстрой подвел итоги за 10 лет работы
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отмечает 10-летие создания. За это время было введено 843,9 млн кв. м жилья, об этом и о других результатах работы ведомства рассказал его глава Ирек Файзуллин.
«В целом, благодаря совместной работе, а также поддержке руководства страны отрасль уверенно преодолевает трудности и показывает положительную динамику. Коллеги, благодарю каждый регион за ваш вклад в общий успех! Уверен, что вместе мы выполним все поставленные задачи!» – приводятся его слова в Telegram-канале министерства по итогам еженедельного совещания с регионами.
За 10 лет из 21,9 млн кв. м аварийного жилья переселено 1,35 млн человек. С 2018 года 21,7 млн семей улучшили свои жилищные условия. С 2017 года благоустроено – 108 692 территории (75 537 – дворовые, 33 155 – общественные и 532 в рамках всероссийского конкурса), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Масштабная задача для министерства – восстановление и развитие новых регионов», – отмечается в сообщении ведомства.
Также Минстроем ведется работа по сокращению инвестиционно-строительного цикла без ущерба для безопасности объектов – перечень обязательных требований стандартов и сводов правил сокращен с 11 тыс. до 380. С 2019 года началась реализаций Национального проекта «Жилье и городская среда».