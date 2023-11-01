Эксперты заявили о неоднозначности Telegram с точки зрения безопасности контента

«Telegram является одной из самых авторитетных онлайн-площадок в России. Его постоянно цитируют различные средства массовой информации. Там размещаются публикации ведомств, пресс-служб. Именно туда пользователи чаще всего обращаются за новостным и информационным контентом. Конечно, во многом можно сказать, что эта площадка стала неким каналом коммуникации между обществом и российской властью», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

При этом история взаимодействия органов власти с Telegram непростая. «В 2018 году предпринимались достаточно радикальные меры по блокировке мессенджера. После снятия этой блокировки администрация платформы стала более активно идти на контакт с российскими правоохранительными органами в вопросе ограничения доступа к противоправному контенту», – напомнила Мизулина.

Однако ситуация остается неоднозначной. В Telegram новости о любом громком событии или происшествии разлетаются сиюминутно, порой опережая заявления официальных ведомств и СМИ. Подобный информационный шум содержит большое количество непроверенных данных и фейков.

«В современном обществе более актуальным становится законодательное регулирование распространения фейковой информации, поскольку новый смысл возникает в контексте появления намеренной дезинформации на мировом уровне и попытки вторгнуться, повлиять на политические процессы, общественное мнение и, конечно, на получение финансовой выгоды. Часто авторов такого рода ресурсов в социальных сетях намеренно используют спецслужбы иностранных государств, политтехнологи, различные менеджеры – для того, чтобы продвигать собственные взгляды, убеждения и деструктивный контент», – обозначила глава ЛБИ.

К сожалению, именно деструктивный контент, в том числе связанный с насилием и употреблением наркотиков, часто обретает популярность в Telegram. Это особенно опасно с учетом того, что площадка широко распространена среди молодежи и детей. Многие российские школьники сегодня имеют Telegram-канал, в котором рассказывают о своей жизни.

Первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин в свою очередь отметил, что Telegram достаточно активно используют в своей работе государственные организации и представительства. Спикер напомнил, что в прошлом году в силу вступил федеральный закон, обязывающий все государственные учреждения и ведомства вести каналы в социальных сетях. В контексте этого нововведения выросла и Telegram-активность государственных структур, хотя создавать канал в мессенджере ФЗ и не требует. Эксперт объяснил, что государственные паблики позволяют гражданам быть в курсе событий, происходящих в ближайшей пространственной перспективе.

Данные исследований говорят, что в Telegram ведут активность около 18,5 тыс. госпабликов, общая аудитория которых составляет 5 млн пользователей. Таким образом мессенджер служит делу цифрового суверенитета России. «Мы рассматриваем историю с госпабликами прежде всего как элемент нашего цифрового суверенитета и один из инструментов, который позволяет, вести аудиторию на российские площадки», – заключил спикер.