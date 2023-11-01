С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.0 комментариев
Названа дата рассмотрения закона о запрете смартфонов в школе
Госдума планирует рассмотреть закон о смартфонах на уроках в школе 16 ноября
Проект закона о регулировании использования на уроках школьниками средств связи, включая смартфоны, планируют рассмотреть в Госдуме 16 ноября, сообщил источник в аппарате парламента.
Законопроект включен Советом Думы в повестку пленарного заседания на 16 ноября, сказал собеседник ТАСС. По его словам, документ отправили в регионы для подготовки предложений и замечаний.
Напомним, школьникам хотят запретить использование телефонов на уроке, кроме случаев, когда это предусмотрено программой, и случаев угрозы жизни и здоровью.