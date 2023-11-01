С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.0 комментариев
В Грузии задержали подозреваемых в ограблении российских крипто-бизнесменов
Грузинская генпрокуратура предъявила обвинения двум подозреваемым в нападении на пункт обмена криптовалюты, принадлежавший россиянам. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Генеральная прокуратура Грузии в среду предъявила обвинение в групповом ограблении двум злоумышленникам, напавшим на принадлежащий россиянам пункт обмена криптовалюты,
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы, сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»). По данным телеканала, во время ограбления было похищено более 810 тыс. долларов, 110 евро и 6500 лари (2,4 тыс. долларов).
Пункт расположен в самом престижном районе Тбилиси – Ваке. Устанавливаются лица, которые также могут быть причастны к случившемуся.