В Грузии задержали подозреваемых в ограблении российских крипто-бизнесменов

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Генеральная прокуратура Грузии в среду предъявила обвинение в групповом ограблении двум злоумышленникам, напавшим на принадлежащий россиянам пункт обмена криптовалюты,

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы, сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»). По данным телеканала, во время ограбления было похищено более 810 тыс. долларов, 110 евро и 6500 лари (2,4 тыс. долларов).

Пункт расположен в самом престижном районе Тбилиси – Ваке. Устанавливаются лица, которые также могут быть причастны к случившемуся.