Нетаньяху спрогнозировал для Израиля долгую и тяжелую войну

Tекст: Алексей Дегтярев

Война проходит тяжело, это будет «долгая война», уже есть важные достижения, как и болезненные потери, сообщил Нетаньяху в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС.

Израиль будет продолжать сражаться, пока не «выполнит задачу».

Между тем представитель израильской армии Даниэль Хагари указал, что с начала боевых действий в секторе Газа погибли 326 израильских военных.

Ранее СМИ сообщали, что армия Израиля начала атаку прибрежного города Газа с пяти сторон.