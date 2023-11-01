Al Arabiya сообщил об атаке Израилем Газы с пяти направлений

Политолог назвал жалобы Украины на сокращение помощи США «бунтом тараканов на кухне»

Политолог Скачко: Недовольство Украины из-за снижения помощи США не заставит Вашингтон пересмотреть приоритеты

Tекст: Евгений Поздняков

«Долгое время в западных странах было принято жалеть Украину. О местных политических элитах высказывались исключительно в комплементарном ключе. Разумеется, приближенные Зеленского привыкли ощущать себя «пупом земли». Поэтому местные политики с большим трудом примут смещение акцентов поддержки США в пользу Израиля», – сказал политолог Владимир Скачко.

«Кроме того, в игру вступает и забота о личном благосостоянии. Суммы, выделявшиеся ВСУ из бюджета НАТО, украинское руководство активно разворовывало. Они слишком сильно привыкли к красивой жизни и будут пытаться всячески вернуть «лучшие времена» глобальной поддержки. Офис Зеленского завоет с удвоенной силой», – отмечает собеседник.

«Однако украинские уколы в сторону США будут восприниматься в Вашингтоне как бунт тараканов на кухне. Если крики перейдут все грани дозволенного, то Белый дом найдет возможности усмирения обнаглевших союзников и отправит их на поиск новых хозяев», – подчеркивает эксперт.

«При этом никаких изменений в текущей ситуации не предвидится. Объемы помощи ВСУ будут постепенно сокращаться, ведь Израиль для Штатов является гораздо более важным государством. Дело здесь не в любви. Вашингтон мыслит исключительно прагматичными категориями. Тель-Авив – это символ глобального влияния западного мира», – уточняет политолог.

«Никто не захочет оставлять столь мощный анклав на Ближнем Востоке. Конечно, Украина тоже является лакомой территорией для поддержания планетарной гегемонии США. Однако этот «европейский Афганистан» уже вытянул из НАТО уйму средств и вооружений. Даже Белый дом не способен покрыть все горячие точки Земли», – считает собеседник.

«Поэтому Вашингтону приходится расставлять приоритеты. Думаю, риторическая поддержка офиса Зеленского не стихнет. ВСУ будут кормить обещаниями. Мы услышим большое число заявление, что об Украине никто не забыл и поддержка страны продолжится. Однако все мы помним старую поговорку: обещать – не значит жениться», – резюмирует Скачко.

Ранее на Украине признали сложное положение из-за сокращения объемов помощи США. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, в настоящий момент в Вашингтоне начался процесс поисков компенсаторов для Израиля, что плохо сказывается на поддержке ВСУ. Он отметил, что офису Зеленского негде найти 61 млрд долларов.

Между тем конфликт на Ближнем Востоке все больше отводит внимание Штатов от Украины. Так, в ходе визита делегации от Палаты представителей США в Киев конгрессмены выразили понимание ситуации с нехваткой у Украины снарядов калибра 155 миллиметров, но подчеркнули, что эти же боеприпасы востребованы у Израиля.

Во время встречи с законодателями Штатов Зеленский подробно проинформировал их о событиях, происходящих на передовой, и о первоочередных потребностях ВСУ. В свою очередь демократ Майкл Куигли подтвердил, что время от времени в контексте принятия решений о поддержке Украины случаются «очень неприятные ситуации».

По его словам, в настоящее время Израиль также нуждается в западных боеприпасах. В связи с этим он намекнул, что офису Зеленского пора становиться более самодостаточным в вопросе производства оружия и снарядов. Он также отметил, что этот вопрос не раз поднимался самим руководством Украины.

Кроме того, в Палату представителей Конгресса США был внесен законопроект о предоставлении Тель-Авиву экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 млрд долларов. Инициатива рассматривается в отрыве от остальных запросов Джо Байдена на военную поддержку Украины и Тайваня.

Средства предлагается выделить на обеспечение дополнительных ассигнований «для ответа на атаки в Израиле». В установленную сумму будут входить и другие цели на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года.