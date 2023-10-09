Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.0 комментариев
Посольство сообщило о четверых пропавших россиянах в Израиле
На израильской территории пропали четверо российских граждан после начала атаки со стороны палестинских радикалов, сообщили в посольстве России в этой стране.
По состоянию на 16.00 мск 9 октября подтвержденных данных о гибели россиян нет, сообщила пресс-секретарь посольства Мария Рязанова, передает ТАСС.
При этом поступают сообщения от родственников россиян, с которыми не удается связаться, это девять человек из числа постоянно проживающих в Израиле и проживающих там временно. Из этих девяти в предоставленных израильской стороной списках пропавшими без вести числятся четверо.